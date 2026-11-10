Shakira regresará a Latinoamérica con ‘Las mujeres ya no lloran Tour’: Brasil, Panamá, Costa Rica, Venezuela ya tienen presentaciones confirmadas

Shakira anunció su regreso a América Latina con la gira 'Las mujeres ya no lloran' (EFE/ Rodrigo Sura)

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Shakira anunció una nueva etapa latinoamericana de su gira Las mujeres ya no lloran World Tour para 2027, con presentaciones previstas en Brasil, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico y Panamá. Por ahora, Colombia no figura entre los destinos comunicados para esta parte del recorrido.

La confirmación se conoció a través de las redes oficiales de la gira, donde se difundió una imagen con los seis países. El anuncio activó los comentarios de seguidores de la artista, que pidieron detalles sobre las ciudades, las fechas y el inicio de la venta de entradas.

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La vuelta de la cantante a Venezuela concentra buena parte de la expectativa. La última actuación de Shakira en ese país tuvo lugar el 27 de marzo de 2011, cuando presentó su gira Sale el sol World Tour en el Estadio de Fútbol de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas.

Shakira volverá a América Latina en 2027 con shows en seis países (@fenixentertainment / Instagram)

Venezuela volverá a recibir a Shakira después de 16 años

El regreso de Shakira a Venezuela supondrá su primera presentación allí en 16 años. La información difundida hasta ahora no incluye la fecha del recital, el estadio ni las condiciones para adquirir las entradas.

Venezuela no había sido incluida en la primera etapa latinoamericana de Las mujeres ya no lloran World Tour, anunciada durante 2024. La incorporación del país a la programación de 2027 generó reacciones entre los seguidores, que aguardaban una nueva visita de la artista barranquillera.

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Guatemala también volverá a formar parte de una ruta internacional de Shakira después de un largo intervalo. Su última presentación en ese país ocurrió hace 17 años, durante la gira The Sun Comes Out World Tour.

Shakira volverá a Venezuela por primera vez desde su concierto de 2011 en Caracas - crédito (REUTERS/Susana Vera)

Costa Rica, Brasil, Puerto Rico y Panamá completan el listado inicial. En esos tres casos, el equipo de la gira todavía no informó los recintos, los días de los conciertos ni el calendario de venta de boletos.

Brasil tiene un lugar particular en el recorrido reciente de la artista, ya que allí comenzó la gira mundial. La cantante también ofreció un recital gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, como parte del espectáculo Todo Mundo no Rio en mayo del 2026.

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Hasta ahora, las fechas de los 6 destinos no han sido confirmadas y tampoco se conocen los recintos donde se presentará, por lo que los seguidores de Shakira en cada uno de esos países deberán estar atentos a los anuncios oficiales.

Shakira acumuló nueve conciertos en Colombia durante su gira de 2025

La ausencia de Colombia en el primer anuncio de la etapa latinoamericana de 2027 contrasta con el amplio recorrido que Shakira tuvo en su país durante 2025. La cantante realizó nueve conciertos como parte de Las mujeres ya no lloran World Tour, con fechas en Barranquilla, Bogotá, Medellín y Cali.

La primera parada fue en Barranquilla, su ciudad natal, donde se presentó los días 20 y 21 de febrero de 2025 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Después debía actuar el 23 de febrero en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, pero ese recital fue aplazado por cuestiones logísticas. Finalmente, la artista ofreció dos shows en la capital antioqueña los días 12 y 13 de abril.

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Bogotá recibió a Shakira en dos oportunidades durante el año. La primera serie de actuaciones tuvo lugar el 26 y 27 de febrero en el Estadio El Campín. Meses después, la artista volvió a la capital para presentarse el 1 de noviembre en el Distrito Cultural Vive Claro, un recinto distinto al que había utilizado en febrero.

Shakira cantó en el Estadio El Campín y volvió a Bogotá para actuar en Vive Claro (REUTERS/Luisa Gonzalez)

La programación colombiana también sumó dos conciertos en Cali. La barranquillera actuó en el Estadio Pascual Guerrero los días 25 y 26 de octubre, en lo que representó su regreso a la ciudad después de casi dos décadas sin presentaciones allí.

La nueva lista de países confirmados para 2027 no contempla por ahora otra escala en territorio colombiano, aunque los seguidores mantienen el pedido de nuevas funciones en ciudades como Bogotá, Barranquilla y Medellín.

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