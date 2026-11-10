Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo son los equipos que tienen posibilidad de clasificar al grupo de los ocho en la última jornada - (Colprensa)

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La Liga BetPlay 2026-II conocerá a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales una vez finalice la fecha 19 de la fase de todos contra todos. Algunos partidos que definan clasificados o posiciones para la ventaja deportiva podrían jugarse en simultáneo, a programación está por definir y será la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), quien la dará a conocer.

Cinco equipos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares semifinales antes de la última jornada: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Por lo tanto, quedan tres cupos disponibles y seis clubes mantienen opciones matemáticas de avanzar: Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo.

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Millonarios dejó en vilo su clasificación, Nacional aseguró la ventaja deportiva, Tolima sigue soñando con la clasificación y Santa Fe la aseguró - (@nacionaloficial/@millonarios/@cdtolima/@santafe)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II:

Atlético Nacional: 39 puntos / +20 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. América de Cali: 36 puntos / +19 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportivo Cali: 34 puntos / +16 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 32 puntos / +13 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 31 puntos / +10 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Medellín: 29 puntos / +3 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Millonarios: 27 puntos / +9 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Once Caldas: 27 puntos / +4 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportes Tolima: 26 puntos / +2 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Águilas Doradas: 25 puntos / +1 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -5 de diferencia de gol / 17 partidos jugados. Llaneros FC: 21 puntos / -4 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -12 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 de diferencia de gol / 18 partidos jugados. Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Junior FC: 16 puntos / -4 de diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Jaguares FC: 13 puntos / -14 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Fortaleza FC: 12 puntos / -8 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).

Juan Guillermo Cuadrado y sus compañeros en la celebración de su primer gol con Millonarios - (Millonarios)

Las cuentas de los equipos que buscan clasificar

Millonarios enfrentará a Alianza FC:

Si gana, clasifica y no depende de otro resultado.

Si empata, dependerá de los resultados de Once Caldas, Deportes Tolima y Águilas Doradas.

Si pierde, dependerá de otros resultados.

Once Caldas enfrentará a Atlético Nacional:

Si gana, clasifica y no depende de otro resultado.

Si empata, debe esperar que Águilas Doradas y Deportes Tolima no ganen sus partidos.

Si pierde, debe esperar que Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo no ganen sus partidos. En caso de que gane el Motilón, deberá hacerlo por una diferencia superior a nueve goles.

Deportes Tolima enfrentará a Deportivo Cali:

Si gana, debe esperar que Millonarios u Once Caldas empaten o pierdan sus partidos.

Si empata, debe esperar que Once Caldas pierda por una diferencia superior a tres goles.

Si pierde, quedará eliminado

Deportes Tolima venció 3-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II - (@cdtolima/Instagram)

Águilas Doradas enfrentará a Independiente Medellín:

Solo le sirve ganar y debe esperar que Deportes Tolima u Once Caldas pierdan o empaten sus partidos. Además, deberá obtener una diferencia superior a cuatro goles para no depender de que Once Caldas pierda por una diferencia mayor a dos tantos.Si empata, queda eliminado.

Cúcuta Deportivo tiene dos partidos pendientes, ante Junior FC, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II que se disputará el lunes 9 de noviembre a partir de las 7:00 p . m. y Jaguares de Córdoba. Debe esperar que dispute ese encuentro ante el ‘Tiburón’ para hacer cuentas de posible clasificación en la última jornada.

Partidos de la última fecha del fútbol colombiano, a falta de programación oficial:

Águilas Doradas vs. Independiente Medellín: Cincuentenario (Medellín) .

Millonarios FC vs. Alianza FC: El Campín (Bogotá).

Atlético Nacional vs. Once Caldas: Atanasio Girardot (Medellín).

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima: Estadio Deportivo Cali (Palmira).

Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe: Metropolitano de Techo (Bogotá).

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF: Américo Montanini (Bucaramanga).

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla: Departamental Libertad (Pasto).

Deportivo Pereira vs. América de Cali: Hernán Ramírez Villegas (Pereira).

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba: General Santander (Cúcuta).

Club Llaneros vs. Boyacá Chicó: Bello Horizonte (Villavicencio).