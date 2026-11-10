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Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

La jornada decisiva definirá los tres lugares aún disponibles, con escenarios distintos según cada resultado

Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo son los equipos que tienen posibilidad de clasificar al grupo de los ocho en la última jornada - (Colprensa)
Millonarios, Once Caldas, Águilas Doradas, Deportes Tolima y Cúcuta Deportivo son los equipos que tienen posibilidad de clasificar al grupo de los ocho en la última jornada - (Colprensa)
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La Liga BetPlay 2026-II conocerá a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales una vez finalice la fecha 19 de la fase de todos contra todos. Algunos partidos que definan clasificados o posiciones para la ventaja deportiva podrían jugarse en simultáneo, a programación está por definir y será la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), quien la dará a conocer.

Cinco equipos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares semifinales antes de la última jornada: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Por lo tanto, quedan tres cupos disponibles y seis clubes mantienen opciones matemáticas de avanzar: Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo.

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Millonarios dejó en vilo su clasificación, Nacional aseguró la ventaja deportiva, Tolima sigue soñando con la clasificación y Santa Fe la aseguró - (@nacionaloficial/@millonarios/@cdtolima/@santafe)
Millonarios dejó en vilo su clasificación, Nacional aseguró la ventaja deportiva, Tolima sigue soñando con la clasificación y Santa Fe la aseguró - (@nacionaloficial/@millonarios/@cdtolima/@santafe)

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II:

  1. Atlético Nacional: 39 puntos / +20 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  2. América de Cali: 36 puntos / +19 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 34 puntos / +16 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  4. Atlético Bucaramanga: 32 puntos / +13 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  5. Independiente Santa Fe: 31 puntos / +10 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 29 puntos / +3 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  7. Millonarios: 27 puntos / +9 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  8. Once Caldas: 27 puntos / +4 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  9. Deportes Tolima: 26 puntos / +2 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  10. Águilas Doradas: 25 puntos / +1 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  11. Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -5 de diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Llaneros FC: 21 puntos / -4 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  13. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  14. Alianza FC: 18 puntos / -12 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
  15. Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  16. Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
  17. Junior FC: 16 puntos / -4 de diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
  19. Jaguares FC: 13 puntos / -14 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
  20. Fortaleza FC: 12 puntos / -8 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
Juan Guillermo Cuadrado y sus compañeros en la celebración de su primer gol con Millonarios - (Millonarios)
Juan Guillermo Cuadrado y sus compañeros en la celebración de su primer gol con Millonarios - (Millonarios)

Las cuentas de los equipos que buscan clasificar

Millonarios enfrentará a Alianza FC:

  • Si gana, clasifica y no depende de otro resultado.
  • Si empata, dependerá de los resultados de Once Caldas, Deportes Tolima y Águilas Doradas.
  • Si pierde, dependerá de otros resultados.

Once Caldas enfrentará a Atlético Nacional:

  • Si gana, clasifica y no depende de otro resultado.
  • Si empata, debe esperar que Águilas Doradas y Deportes Tolima no ganen sus partidos.
  • Si pierde, debe esperar que Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo no ganen sus partidos. En caso de que gane el Motilón, deberá hacerlo por una diferencia superior a nueve goles.

Deportes Tolima enfrentará a Deportivo Cali:

  • Si gana, debe esperar que Millonarios u Once Caldas empaten o pierdan sus partidos.
  • Si empata, debe esperar que Once Caldas pierda por una diferencia superior a tres goles.
  • Si pierde, quedará eliminado
Deportes Tolima venció 3-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II - (@cdtolima/Instagram)
Deportes Tolima venció 3-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II - (@cdtolima/Instagram)

Águilas Doradas enfrentará a Independiente Medellín:

  • Solo le sirve ganar y debe esperar que Deportes Tolima u Once Caldas pierdan o empaten sus partidos. Además, deberá obtener una diferencia superior a cuatro goles para no depender de que Once Caldas pierda por una diferencia mayor a dos tantos.Si empata, queda eliminado.

Cúcuta Deportivo tiene dos partidos pendientes, ante Junior FC, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II que se disputará el lunes 9 de noviembre a partir de las 7:00 p . m. y Jaguares de Córdoba. Debe esperar que dispute ese encuentro ante el ‘Tiburón’ para hacer cuentas de posible clasificación en la última jornada.

Partidos de la última fecha del fútbol colombiano, a falta de programación oficial:

  • Águilas Doradas vs. Independiente Medellín: Cincuentenario (Medellín).
  • Millonarios FC vs. Alianza FC: El Campín (Bogotá).
  • Atlético Nacional vs. Once Caldas: Atanasio Girardot (Medellín).
  • Deportivo Cali vs. Deportes Tolima: Estadio Deportivo Cali (Palmira).
  • Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe: Metropolitano de Techo (Bogotá).
  • Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF: Américo Montanini (Bucaramanga).
  • Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla: Departamental Libertad (Pasto).
  • Deportivo Pereira vs. América de Cali: Hernán Ramírez Villegas (Pereira).
  • Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba: General Santander (Cúcuta).
  • Club Llaneros vs. Boyacá Chicó: Bello Horizonte (Villavicencio).

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Como puede clasificar MillonariosTabla de posiciones Liga BetPlayPartidos última fecha liga BetPlayOnce Caldas está eliminadoColombia-Deportes

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