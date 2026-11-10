Las cuentas de Millonarios, Caldas, Tolima, Águilas y Cúcuta para clasificar a los cuadrangulares de la Liga BetPlay en la última fecha

La Liga BetPlay 2026-II conocerá a los ocho equipos que disputarán los cuadrangulares semifinales una vez finalice la fecha 19 de la fase de todos contra todos. Algunos partidos que definan clasificados o posiciones para la ventaja deportiva podrían jugarse en simultáneo, a programación está por definir y será la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), quien la dará a conocer.
Cinco equipos ya aseguraron su clasificación a los cuadrangulares semifinales antes de la última jornada: Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe. Por lo tanto, quedan tres cupos disponibles y seis clubes mantienen opciones matemáticas de avanzar: Independiente Medellín, Millonarios, Once Caldas, Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo.
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II:
- Atlético Nacional: 39 puntos / +20 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- América de Cali: 36 puntos / +19 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 34 puntos / +16 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 32 puntos / +13 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 31 puntos / +10 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 29 puntos / +3 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Millonarios: 27 puntos / +9 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Once Caldas: 27 puntos / +4 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 26 puntos / +2 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 25 puntos / +1 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -5 de diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Llaneros FC: 21 puntos / -4 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Alianza FC: 18 puntos / -12 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
- Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 de diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
- Junior FC: 16 puntos / -4 de diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
- Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
- Jaguares FC: 13 puntos / -14 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
- Fortaleza FC: 12 puntos / -8 de diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
Las cuentas de los equipos que buscan clasificar
Millonarios enfrentará a Alianza FC:
- Si gana, clasifica y no depende de otro resultado.
- Si empata, dependerá de los resultados de Once Caldas, Deportes Tolima y Águilas Doradas.
- Si pierde, dependerá de otros resultados.
Once Caldas enfrentará a Atlético Nacional:
- Si gana, clasifica y no depende de otro resultado.
- Si empata, debe esperar que Águilas Doradas y Deportes Tolima no ganen sus partidos.
- Si pierde, debe esperar que Deportes Tolima, Águilas Doradas y Cúcuta Deportivo no ganen sus partidos. En caso de que gane el Motilón, deberá hacerlo por una diferencia superior a nueve goles.
Deportes Tolima enfrentará a Deportivo Cali:
- Si gana, debe esperar que Millonarios u Once Caldas empaten o pierdan sus partidos.
- Si empata, debe esperar que Once Caldas pierda por una diferencia superior a tres goles.
- Si pierde, quedará eliminado
Águilas Doradas enfrentará a Independiente Medellín:
- Solo le sirve ganar y debe esperar que Deportes Tolima u Once Caldas pierdan o empaten sus partidos. Además, deberá obtener una diferencia superior a cuatro goles para no depender de que Once Caldas pierda por una diferencia mayor a dos tantos.Si empata, queda eliminado.
Cúcuta Deportivo tiene dos partidos pendientes, ante Junior FC, por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II que se disputará el lunes 9 de noviembre a partir de las 7:00 p . m. y Jaguares de Córdoba. Debe esperar que dispute ese encuentro ante el ‘Tiburón’ para hacer cuentas de posible clasificación en la última jornada.
Partidos de la última fecha del fútbol colombiano, a falta de programación oficial:
- Águilas Doradas vs. Independiente Medellín: Cincuentenario (Medellín).
- Millonarios FC vs. Alianza FC: El Campín (Bogotá).
- Atlético Nacional vs. Once Caldas: Atanasio Girardot (Medellín).
- Deportivo Cali vs. Deportes Tolima: Estadio Deportivo Cali (Palmira).
- Internacional de Bogotá vs. Independiente Santa Fe: Metropolitano de Techo (Bogotá).
- Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF: Américo Montanini (Bucaramanga).
- Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla: Departamental Libertad (Pasto).
- Deportivo Pereira vs. América de Cali: Hernán Ramírez Villegas (Pereira).
- Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba: General Santander (Cúcuta).
- Club Llaneros vs. Boyacá Chicó: Bello Horizonte (Villavicencio).
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