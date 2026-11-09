Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Directamente desde el gimnasio, demostraron su fuerza y determinación en una sesión de boxeo que te dejará sin aliento (@dahianlorena/IG)

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Stream Fighters 5 reunirá 10 combates y 23 participantes el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La pelea estelar enfrentará a Westcol y Blessd, dos figuras del entorno digital y musical colombiano.

La programación también incluirá otros cruces entre participantes que se preparan para subir al cuadrilátero. De esos otros combates, en redes sociales se ha hecho viral un video en el que aparecen Yaya Muñoz y Andrea Valdiri durante una práctica de boxeo previa a su enfrentamiento. Las imágenes las mostraron intercambiando golpes y trabajando movimientos de la disciplina.

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Desde el gimnasio, Muñoz registró parte del inicio de la sesión de entrenamiento, como la preparación, los estiramientos, y mostró cuando a la bailarina barranquillera le adecuaban los guantes de boxeo: “Vamos a entrenar. Aquí ya estamos en el gimnasio, le están poniendo ahí: ‘Epa, ahí, sí’”, agregando al video: “Una noche muy movidita con mi rubia favorita”, mencionando a Valdiri.

Andrea Valdiri enfrentará a La Divaza en un combate que llamó la atención por reunir a una mujer y un hombre - crédito @valdirifitness/ Instagram

Las dos son creadoras de contenido —una ejerce como panelista de Tamo en vivo de Dímelo King y la otra como empresaria— y se preparan para medirse en Stream Fighters 5, una velada de boxeo que llevará al ring a artistas, personalidades de internet y figuras del entretenimiento digital colombiano.

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El entrenamiento conjunto antes del combate

La práctica incluyó desplazamientos, coordinación y golpes. Ambas ajustaron esos aspectos de cara al combate que disputarán dentro de la cartelera, es por eso que las vemos cara a cara repasando los movimientos que se pueden dar dentro del cuadrilátero, a tan solo cinco días que se desarrolle la dinámica en el MedPlus de Bogotá.

Asimismo, la ibaguereña compartió un mensaje de la emoción que le generó entrenar con Andrea Valdiri: “A solo 5 días de Stream Fighters, ajustando detalles con mi Valdiri”, dejando en firme que también existe una buena relación entre las dos.

Yaya Muñoz abordó distintos temas con sus seguidores en redes sociales, desde la implementación de pruebas antidoping para 'Stream FIghters 5', hasta la posibilidad de hacer sparring con Andrea Valdiri - crédito @dahianlorena/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer y en cada una de las historias que las creadoras de contenido aparecieron, sus seguidores dejaron opiniones como: “Esa debió ser la pelea entre esas dos, Valdiri y Yaya, se dan rico y parejo en ese entrenamiento”; “Creeria que esta pelea asi gane La Valdiri es mas emocionante que el otro contrincante”; “Ellas saben de verdad dónde está el verdadero contenido”, entre otros.

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Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta directa de la barranquillera

Días antes de que las dos se cruzan en la cartelera de Stream Fighters 5, Yaya Muñoz protagonizó un momento que corrió rápido por redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró en un pódcast que Andrea Valdiri le resulta atractiva, y la declaración llegó directo a oídos de la creadora de contenido barranquillera.

El comentario surgió mientras los panelistas del programa recordaban una anécdota de Dedimar con Valdiri. En ese contexto, Muñoz respaldó la opinión de su compañera Dahian Lorena y fue más lejos: “No me gustan las mujeres, pero veo a Valdiri y digo… qué mamacita, es que es una mamacita. Hasta yo le hago”, dijo entre risas de los presentes.

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Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante jornada de entrega de ayudas en Córdoba: así reaccionó la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos/IG

El video se difundió en Instagram y TikTok, y Valdiri no tardó en reaccionar. La bailarina lo republicó en sus propias redes y le respondió a Muñoz con un mensaje breve y en tono de broma: “😂😂😂😂😂😂😂 me meooooo ……… yaya ven dímelo 🔥🔥😝”. La respuesta disparó los comentarios de sus seguidores, que destacaron la naturalidad con la que ambas figuras manejaron el intercambio.

El episodio se suma al clima de expectativa que rodea a las dos creadoras de contenido, quienes, aunque no se enfrentarán entre sí, compartirán cartelera el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

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