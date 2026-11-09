Colombia

Yaya Muñoz y Andrea Valdiri se vuelven virales con imágenes de su entrenamiento antes de ‘Stream Fighters 5’: “Ajustando detalles”

Un video difundido desde el gimnasio mostró a las creadoras intercambiando golpes, practicando desplazamientos y ajustando la coordinación durante una sesión previa a sus respectivos combates en la cartelera de Bogotá

Directamente desde el gimnasio, demostraron su fuerza y determinación en una sesión de boxeo que te dejará sin aliento (@dahianlorena/IG)
Guardar

Stream Fighters 5 reunirá 10 combates y 23 participantes el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La pelea estelar enfrentará a Westcol y Blessd, dos figuras del entorno digital y musical colombiano.

La programación también incluirá otros cruces entre participantes que se preparan para subir al cuadrilátero. De esos otros combates, en redes sociales se ha hecho viral un video en el que aparecen Yaya Muñoz y Andrea Valdiri durante una práctica de boxeo previa a su enfrentamiento. Las imágenes las mostraron intercambiando golpes y trabajando movimientos de la disciplina.

PUBLICIDAD

Desde el gimnasio, Muñoz registró parte del inicio de la sesión de entrenamiento, como la preparación, los estiramientos, y mostró cuando a la bailarina barranquillera le adecuaban los guantes de boxeo: “Vamos a entrenar. Aquí ya estamos en el gimnasio, le están poniendo ahí: ‘Epa, ahí, sí’”, agregando al video: “Una noche muy movidita con mi rubia favorita”, mencionando a Valdiri.

Andrea Valdiri enfrentará a La Divaza en un combate que llamó la atención por reunir a una mujer y un hombre - crédito @valdirifitness/ Instagram
Andrea Valdiri enfrentará a La Divaza en un combate que llamó la atención por reunir a una mujer y un hombre - crédito @valdirifitness/ Instagram

Las dos son creadoras de contenido —una ejerce como panelista de Tamo en vivo de Dímelo King y la otra como empresaria— y se preparan para medirse en Stream Fighters 5, una velada de boxeo que llevará al ring a artistas, personalidades de internet y figuras del entretenimiento digital colombiano.

PUBLICIDAD

El entrenamiento conjunto antes del combate

La práctica incluyó desplazamientos, coordinación y golpes. Ambas ajustaron esos aspectos de cara al combate que disputarán dentro de la cartelera, es por eso que las vemos cara a cara repasando los movimientos que se pueden dar dentro del cuadrilátero, a tan solo cinco días que se desarrolle la dinámica en el MedPlus de Bogotá.

Asimismo, la ibaguereña compartió un mensaje de la emoción que le generó entrenar con Andrea Valdiri: “A solo 5 días de Stream Fighters, ajustando detalles con mi Valdiri”, dejando en firme que también existe una buena relación entre las dos.

Yaya Muñoz abordó distintos temas con sus seguidores en redes sociales, desde la implementación de pruebas antidoping para 'Stream FIghters 5', hasta la posibilidad de hacer sparring con Andrea Valdiri - crédito @dahianlorena/Instagram
Yaya Muñoz abordó distintos temas con sus seguidores en redes sociales, desde la implementación de pruebas antidoping para 'Stream FIghters 5', hasta la posibilidad de hacer sparring con Andrea Valdiri - crédito @dahianlorena/Instagram

Los comentarios no tardaron en aparecer y en cada una de las historias que las creadoras de contenido aparecieron, sus seguidores dejaron opiniones como: “Esa debió ser la pelea entre esas dos, Valdiri y Yaya, se dan rico y parejo en ese entrenamiento”; “Creeria que esta pelea asi gane La Valdiri es mas emocionante que el otro contrincante”; “Ellas saben de verdad dónde está el verdadero contenido”, entre otros.

Yaya Muñoz confesó que Andrea Valdiri le parece atractiva y recibió una respuesta directa de la barranquillera

Días antes de que las dos se cruzan en la cartelera de Stream Fighters 5, Yaya Muñoz protagonizó un momento que corrió rápido por redes sociales. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró en un pódcast que Andrea Valdiri le resulta atractiva, y la declaración llegó directo a oídos de la creadora de contenido barranquillera.

El comentario surgió mientras los panelistas del programa recordaban una anécdota de Dedimar con Valdiri. En ese contexto, Muñoz respaldó la opinión de su compañera Dahian Lorena y fue más lejos: “No me gustan las mujeres, pero veo a Valdiri y digo… qué mamacita, es que es una mamacita. Hasta yo le hago”, dijo entre risas de los presentes.

Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante jornada de entrega de ayudas en Córdoba: así reaccionó la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos/IG
Andrea Valdiri vivió un momento tenso durante jornada de entrega de ayudas en Córdoba: así reaccionó la creadora de contenido - crédito @andreavaldirisos/IG

El video se difundió en Instagram y TikTok, y Valdiri no tardó en reaccionar. La bailarina lo republicó en sus propias redes y le respondió a Muñoz con un mensaje breve y en tono de broma: “😂😂😂😂😂😂😂 me meooooo ……… yaya ven dímelo 🔥🔥😝”. La respuesta disparó los comentarios de sus seguidores, que destacaron la naturalidad con la que ambas figuras manejaron el intercambio.

El episodio se suma al clima de expectativa que rodea a las dos creadoras de contenido, quienes, aunque no se enfrentarán entre sí, compartirán cartelera el 14 de noviembre de 2026 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Temas Relacionados

Stream FightersYaya MuñozAndrea ValdiriBoxeoColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así avanzan las maniobras conjuntas de las tropas de Estados Unidos en Colombia: “Listas para actuar en menos de 60 segundos”

Más de 650 militares participaron en prácticas de descenso por cuerda, asalto aéreo y operaciones con helicópteros Black Hawk en el Fuerte Militar de Tolemaida

Así avanzan las maniobras conjuntas de las tropas de Estados Unidos en Colombia: “Listas para actuar en menos de 60 segundos”

Chontico Día resultados de hoy lunes 9 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy lunes 9 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Se bajó a revisar qué había pasado con su carro y lo mataron: así fue el asesinato de un subintendente de la Policía en un presunto robo

La víctima, adscrita a la Unidad Básica de Investigación Criminal de El Carmen de Bolívar, estaba de permiso y recibió varios disparos durante una confrontación armada

Se bajó a revisar qué había pasado con su carro y lo mataron: así fue el asesinato de un subintendente de la Policía en un presunto robo

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

El comediante antioqueño Óscar Monsalve confesó recientemente que padece fibromialgia y que tomó una decisión radical ante los efectos de los fármacos que le recetaron para controlar el dolor

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Este es el fármaco para combatir el VIH que ahora podrán recibir todas las personas contagiadas: el Ministerio de Salud amplió el acceso al tratamiento con fórmula médica

La Circular Externa 033 habilitó la entrega del antirretroviral a afiliados del sistema sanitario que tengan prescripción de su profesional tratante

Este es el fármaco para combatir el VIH que ahora podrán recibir todas las personas contagiadas: el Ministerio de Salud amplió el acceso al tratamiento con fórmula médica
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

Latin Grammy 2026: hora y cómo ver la ceremonia en vivo desde Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Luisa Fernanda W reveló, durante su luna de miel, curiosa actividad de Pipe Bueno en los inicios de su relación: “Se obsesionó”

La reconocida banda sueca de metal Opeth canceló su concierto en Bogotá: este fue el problema de salud del vocalista y guitarrista principal Mikael Åkerfeldt

Deportes

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

De las críticas a pedir su ausencia en la selección Colombia: el rol clave de Álvaro Montero para el título de su equipo

Deportes Tolima venció a Millonarios y le dejó en vilo la clasificación a cuadrangulares: Juan Guillermo Cuadrado se estrenó con el gol

En video|Jefferson Lerma en el ojo del huracán: Alexis Mac Allister reveló por qué se encaró con el colombiano

Juan Guillermo Cuadrado marcó su primer gol desde que regresó al fútbol colombiano: fue de tiro libre en Ibagué