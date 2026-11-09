Colombia

Humorista de ‘Sábados Felices’ ‘Risa Loca’ reveló que sufre una enfermedad incurable y explicó por qué decidió no continuar con el tratamiento: “Prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”

El comediante antioqueño Óscar Monsalve confesó recientemente que padece fibromialgia y que tomó una decisión radical ante los efectos de los fármacos que le recetaron para controlar el dolor

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A pesar de la fibromialgia, el comediante y trovador antioqueño sigue activo en la radio y los escenarios (@risalocaoficial/IG)
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Óscar Monsalve, ‘Risa Loca’, reveló que convive a diario con fibromialgia y que prefirió abandonar los medicamentos que lo controlaban antes que perder la lucidez con la que siempre ha conquistado al público.

La confesión la hizo en el programa La red, programa de variedades de los fines de semana de Caracol Televisión, donde el comediante y trovador antioqueño habló sin filtros sobre esa batalla silenciosa que lleva peleando desde el 2020. De acuerdo con su relato, lo primero que sintió fue una molestia en los pies, por lo que fue diagnosticado por los médicos como una fascitis plantar.

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Para el tratamiento, le recetaron plantillas ortopédicas y lo mandaron a casa. Pero las semanas pasaron y el cuerpo no cedió. El dolor no solo persistió, sino que comenzó a trepar: de los pies a los tobillos, de los tobillos a las muñecas, de las muñecas a los hombros.

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Óscar Monsalve, 'Risa Loca', confesó que padece fibromialgia y que decidió abandonar los medicamentos (@risalocaoficial/IG)

Fue un encuentro fuera de consulta con el especialista el que cambió el rumbo del diagnóstico. Monsalve se topó con su médico en un estadio, le comentó cómo seguía y el profesional, en ese mismo momento, le dijo que eso no le cuadraba.

Lo citó al consultorio, le ordenó exámenes y, tras una revisión detallada, llegó la respuesta que explicaba todo: fibromialgia, una condición crónica que se manifiesta en dolor musculoesquelético generalizado, fatiga y rigidez persistente.

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La pandemia y la muerte de su mamá detonaron la enfermedad

‘Risa Loca’ no duda cuando habla del origen de su malestar. Señala directamente a dos golpes emocionales que lo sacudieron: el contagio de covid-19 durante la pandemia y la muerte de su madre. Ambos llegaron casi al mismo tiempo y dejaron una huella que el cuerpo terminó cobrando con dolor físico.

La fibromialgia, en muchos casos, está asociada a estados de estrés emocional severo, y para Monsalve ese vínculo es claro.

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La música se convirtió en la terapia que ningún médico le recetó (@risalocaoficial/IG)

Lo que siguió fue un período de ajuste difícil. Los medicamentos formulados para controlar la condición resultaron ser demasiado pesados para alguien cuya vida depende de estar presente, agudo y conectado con el público.

Esta es la parte de la historia que más sorprende. El humorista le dijo a su médico que prefería seguir con el dolor antes que seguir siendo un zombi. Esas fueron, más o menos, sus palabras.

Durante la conversación, explicó con la franqueza que lo caracteriza: mientras hacía radio en vivo, le daban los cambios de bloque, hablaba, cerraba el segmento y al terminar caía sobre la mesa. El medicamento lo apagaba: “Doctor, vea, yo prefiero seguir con el dolor, pero tener vida”, le planteó al especialista.

La música como terapia que ningún médico recetó

Sin pastillas que amortigüen el dolor, Monsalve encontró en la creación artística su propio método de alivio. Como líder de su agrupación musical, el trabajo en el estudio, la composición y los ensayos le dan al cerebro algo en qué concentrarse distinto al malestar físico.

No es un remedio, pero funciona como desvío: mientras la mente está ocupada en la música, el dolor ocupa menos espacio.

Comediante confesó el malestar con el que vive desde hace años
La muerte de su madre y el contagio de covid-19 durante la pandemia fueron, según el propio Monsalve (@risalocaoficial/IG)

Los médicos le recomendaron ejercicio. Él lo sabe, pero también sabe que el fútbol, su deporte de siempre, implica contacto y choque, dos cosas que su cuerpo ya no tolera bien.

La solución que encontró fue más amable: los lunes se junta con sus amigos humoristas y trovadores en Medellín a jugar. Los martes, miércoles y jueves todavía siente las consecuencias, pero sigue yendo.

‘Risa Loca’ no habla de su enfermedad como una tragedia ni como un obstáculo que lo frenó. La presenta como una realidad con la que aprendió a convivir, ajustando rutinas, aceptando límites y manteniendo activos los proyectos que le dan sentido. Sigue en la radio, sigue en los escenarios, sigue componiendo.

La fibromialgia no tiene cura conocida, pero sí tiene manejo. Y para Monsalve, ese manejo pasó por una elección poco convencional: la lucidez por encima del alivio inmediato, la vida cotidiana por encima de la supresión total del dolor.

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