Colombia

Fabiana Buitrago, la novia colombiana de Anuel AA, habría confirmado que tendrá un bebé con el ex de Karol G: esta es la publicación

Antes de revelar la llegada de un nuevo integrante, la influencer colombiana y el intérprete puertorriqueño fueron fotografiados en Colombia y República Dominicana junto a dos de los hijos del cantante

Anuel AA y Yailin despertaron rumores de una posible reconciliación tras aparecer juntos en una fiesta - crédito tomado de redes sociales @yailinlamasviral/ Instagram
Anuel AA y Fabiana Buitrago están esperando un hijo. Este sería el quinto del artista puertorriqueño (@yailinlamasviral/ Instagram)
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Después de pedirle a Karol G que lo desbloqueara y afirmando muy seriamente que la paisa no lo había podido olvidar, el artista puertorriqueño Anuel AA está a la espera de su quinto hijo, según reveló su pareja, la modelo e influencer colombiana Fabiana Buitrago, a través de una publicación en sus redes sociales.

La creadora de contenido compartió una imagen en la que posa en una piscina con un vestido de baño que deja ver su vientre de forma clara. Junto a la fotografía, incluyó emojis asociados al embarazo, gesto que sus seguidores interpretaron de inmediato como la confirmación oficial de la noticia.

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Asimismo, la publicación se produjo semanas después de que circularan en redes las primeras imágenes que alimentaron los rumores sobre un posible embarazo. Hasta ese momento, ninguno de los dos había hecho una declaración al respecto.

Anuel AA
La colombiana y novia de Anuel AA confirmó que está esperando su bebé con el ex de Karol G con esta fotografía (@fbz_05 /IG)

La influencer es oriunda de Antioquia y se destacó en redes por contenido de lifestyle y moda

Buitrago es modelo y creadora de contenido originaria de Antioquia, Colombia, con una amplia presencia en plataformas digitales, donde comparte publicaciones sobre moda, maquillaje, viajes y estilo de vida. Su proyección internacional se afianzó tras confirmarse su relación con el cantante puertorriqueño.

Desde que la pareja se hizo pública, ambos han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, tanto en Colombia como en República Dominicana. Se les ha visto compartir con Pablo y Cattleya, dos de los hijos de Anuel AA, lo que sugiere una integración al núcleo familiar del artista.

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Yailin La Más Viral reaccionó con un corazón rojo a la publicación del anuncio

Tras conocerse la noticia, seguidores y fanáticos de ambos llenaron la publicación de felicitaciones. Entre las reacciones que más llamaron la atención estuvo la de Yailin La Más Viral, cantante dominicana y expareja de Anuel AA, con quien tiene una hija, Cattleya.

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La expareja de Anuel AA y madre de uno de los hijos que ha tenido el cantante, comentó la publicación de la novia colombiana del reguetonero anunciando su embarazo (@fbz_05/IG)

Yailin respondió directamente en la publicación de Buitrago con un corazón rojo, comentario que sus seguidores leyeron como una muestra de genuina alegría ante el anuncio.

Antes del anuncio, Anuel AA celebró en Guatapé junto a familiares del capo Pablo Escobar

Semanas antes de conocerse el embarazo, Anuel AA estuvo en Colombia durante un fin de semana privado que incluyó una celebración en el municipio turístico de Guatapé, Antioquia.

En el encuentro participaron Nicolás y Daniel Escobar Cadavid, familiares del fallecido capo Pablo Escobar y propietarios del museo La Última Caleta, recinto donde se exhiben objetos personales, vehículos y reliquias del narcotraficante correspondientes a las décadas de los ochenta y noventa.

No fue la primera vez que el intérprete de Mejor que yo y Secretos visitó la zona: en abril de 2026 ya había recorrido Guatapé con un propósito similar, el de coleccionar artículos vinculados con la historia de los Escobar. Durante aquella estadía adquirió libros originales y otras piezas de la familia, y la visita más reciente dejó abierta la posibilidad de nuevas negociaciones.

Anuel AA pasó un fin de semana en Colombia, donde participó en una celebración privada junto a familiares de Pablo Escobar y otros invitados del mundo de la música - crédito Suministrada a Infobae Colombia

También estuvieron presentes en la celebración el cantante mexicano Alex Torres, exponente de los corridos bélicos, y el compositor y productor Leonardo Macedo Lobo.

El viaje a Colombia antecedió un reencuentro con Yailin La Más Viral en República Dominicana

Al concluir el fin de semana en suelo colombiano, el artista viajó a Santo Domingo, República Dominicana, donde fue fotografiado al volante de un vehículo deportivo rosa perteneciente a Yailin La Más Viral, cantante dominicana con quien estuvo casado hasta febrero de 2023 y con quien tiene una hija, Cattleya.

La imagen generó especulaciones sobre una posible reconciliación, que fuentes cercanas a ambos descartaron: el contacto responde de forma exclusiva a la crianza compartida de la niña.

La propia Yailin difundió videos de una salida nocturna en la que aparecen ella, Anuel AA y Buitrago compartiendo de forma distendida, cantando temas de música urbana y posando juntos frente a la cámara.

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