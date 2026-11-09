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Néstor Lorenzo confesó que regañó a los jugadores de la selección Colombia después de enfrentar a Ghana en el Mundial 2026: “Con Carrascal no nos peleamos”

El entrenador explicó el motivo de la reprimenda en Vancouver y aclaró las razones de la ausencia del mediocampista de Flamengo en la convocatoria para los amistosos ante Chile

Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, aseguró que no se peleó con Jorge Carrascal - (@nestorglorenzo/@carrascall)
Néstor Lorenzo, director técnico de la selección Colombia, aseguró que no se peleó con Jorge Carrascal - (@nestorglorenzo/@carrascall)
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El director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, negó una pelea con el jugador Jorge Carrascal y explicó que, tras el triunfo 1-0 de Colombia sobre Ghana en el Mundial de 2026, hubo un llamado de atención para varios integrantes del plantel que no habían tenido minutos.

Sobre este tema, el seleccionador argentino habló el lunes 9 de noviembre de 2026 en el programa Gol Caracol, de Caracol Televisión, antes de los amistosos contra Chile programados para el viernes 13 de noviembre en Cali y el martes 17 en Santiago.

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Lorenzo se refirió a Carrascal, ausente de la convocatoria de 26 futbolistas para la doble fecha de noviembre, y descartó que existiera una ruptura con el volante de Flamengo. “Jorge es un chico del proceso, estuvo en Copa América, estuvo en el Mundial, estuvo desde el inicio hasta el final”, afirmó.

También remarcó que el cuerpo técnico continúa evaluando alternativas: “Estamos viendo jugadores, estamos probando. Sabemos que está pasando un buen momento y la selección está abierta para todos”.

El técnico respondió así a una versión publicada por Coluna do Fla, medio brasileño especializado en Flamengo. El reportero Rock Hudson afirmó que Carrascal pidió no ser convocado para la selección Colombia con el objetivo de enfocarse en la recta final del Brasileirão junto al club de Río de Janeiro.

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Según esa publicación, el mediocampista estaba en la prelista de Néstor Lorenzo para los amistosos contra Chile. Sin embargo, el entrenador desmintió que existiera un conflicto personal: “No pasó nada, es mentira, mentira absoluta, que discutimos, que nos peleamos, nada”.

El reporte de Coluna do Fla | Flamengo sobre la solicitud de Jorge Carrascal para no ser convocado a la selección Colombia - (@ColunadoFla/X)
El reporte de Coluna do Fla | Flamengo sobre la solicitud de Jorge Carrascal para no ser convocado a la selección Colombia - (@ColunadoFla/X)

¿Qué jugadores de la selección Colombia jugaron ante Ghana?

El partido al que aludió Lorenzo se jugó el viernes 3 de julio de 2026 en Kansas City, no en Vancouver. Colombia venció 1-0 a Ghana, con gol de Jhon Arias a los 14 minutos, y avanzó a los octavos de final.

La selección se trasladó posteriormente a Vancouver, donde enfrentó a Suiza el martes 7 de julio. Según el técnico, el llamado de atención ocurrió en esa ciudad, a la mañana siguiente del cruce con Ghana.

Lo único que pasó después de Ghana fue un llamado de atención a jugadores que no habían jugado la noche anterior, esa mañana, allá en Vancouver, porque no querían atender a la prensa”, explicó Lorenzo a Gol Caracol.

Colombia enfrentó a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - (Reuters/Jay Biggerstaff)
Colombia enfrentó a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 - (Reuters/Jay Biggerstaff)

El entrenador añadió que los futbolistas que sí actuaron estaban en recuperación porque el plantel había llegado al hotel a las 2:00 a. m. de la madrugada: “Como no habían jugado, no querían atender. Y los que habían jugado estaban recuperándose”.

Ante Ghana jugaron Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Dávinson Sánchez y Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez y Jhon Arias; Luis Díaz y Jhon Córdoba. Además, ingresaron Luis Suárez, Richard Ríos, Juan Fernando Quintero y Jaminton Campaz.

Jorge Carrascal permaneció en el banco, al igual que David Ospina, Álvaro Montero, Santiago Arias, Kevin Castaño, Yerry Mina, Juan Portilla, Willer Ditta, Cucho Hernández, Déiver Machado y Andrés Gómez. Lorenzo no identificó a los jugadores reprendidos ni vinculó a Carrascal con ese episodio.

La ausencia del volante cobra relevancia por su actualidad en Flamengo. FotMob registró ocho asistencias de Carrascal en la temporada brasileña; en ese encuentro aportó otra para Pedro en el 3-0. El mediocampista también marcó ante Fluminense el 11 de octubre y convirtió un penalti frente a Atlético Mineiro el 26 de octubre.

Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF
Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF

Camilo Vargas y el relevo en el arco colombiano

En la misma conversación con Gol Caracol, Camilo Vargas habló de su continuidad en Atlas, club de Guadalajara, y de su regreso a la convocatoria colombiana. El arquero señaló que su fórmula para sostenerse como referente pasa por “trabajo, la consistencia” y el deseo de “seguir construyendo una historia en el lugar donde yo esté”.

Vargas, quien volvió a ser citado para los amistosos tras no participar en la concentración anterior, aseguró que Atlas le permitió crecer en lo profesional y en lo personal. “Guadalajara me abrió las puertas en mi vida y en mi profesión para poder desarrollar”, declaró. El arquero también dijo que quiere seguir construyendo su recorrido en una institución donde el respaldo de los aficionados se ha hecho visible.

Consultado por Aldair Quintana y Devis Vásquez, los otros dos arqueros convocados por Lorenzo, Vargas destacó el potencial de ambos.

Ya hemos tenido la oportunidad de compartir con Aldair, con David, son arqueros demasiado talentosos”, manifestó.

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