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Dos clubes colombianos hacen parte de los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica, según el Observatorio CIES

El informe tomó las alineaciones iniciales de la temporada y ubicó a Santa Fe y Millonarios entre las nóminas más experimentadas del continente

Millonarios e Independiente Santa Fe están dentro de los 10 equipos de mayor promedio de edad en Suramérica - (@unido360col/@cuadrado)
Millonarios e Independiente Santa Fe están dentro de los 10 equipos de mayor promedio de edad en Suramérica - (@unido360col/@cuadrado)
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Independiente Santa Fe y Millonarios figuran entre los 10 equipos con mayor promedio de edad en Sudamérica, de acuerdo con un ranking divulgado el lunes 9 de noviembre de 2026 por el Observatorio de Fútbol del Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES). El informe analiza la edad promedio de las nóminas titulares durante la temporada 2026 y ubicó al conjunto cardenal en el segundo lugar, con 31,0 años, y al embajador en el cuarto, con 30,7.

El dato adquiere relevancia en la recta final de la Liga BetPlay 2026-II, torneo en el que los dos equipos bogotanos persiguen objetivos inmediatos. Santa Fe aseguró su presencia en los cuadrangulares finales tras la jornada 18, disputada el domingo 8 de noviembre de 2026, mientras que Millonarios llegó a la última fecha de la fase todos contra todos con la posibilidad de clasificar si gana su partido ante Alianza. La liga colombiana, según el mismo registro del CIES, tiene un promedio de edad de 28,4 años.

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El volante de Millonarios le respondió a los críticos que lo acusan de armar grupos entre los jugadores para sacar a los técnicos que pasan desde que él juega allí -crédito Cristian Bayona/Colprensa
David Mackalister Silva es el jugador de mayor edad en Millonarios con 29 años - (Cristian Bayona/Colprensa)

El ranking no mide la edad de todos los futbolistas inscritos por cada club, sino el promedio de los jugadores que integraron las formaciones iniciales. Por eso, la posición de Santa Fe y Millonarios está vinculada con el protagonismo de futbolistas experimentados en sus respectivos equipos. En el caso cardenal, Hugo Rodallega, de 41 años, es una de las referencias ofensivas; en Millonarios, David Mackalister Silva, de 39, y Juan Guillermo Cuadrado, de 38, hacen parte de ese grupo de trayectoria.

Los 10 equipos con mayor promedio de edad en Suramérica

  1. Sport Huancayo - Perú
  2. Independiente Santa Fe - Colombia
  3. Fluminense - Brasil
  4. Millonarios - Colombia
  5. Alianza Lima - Perú
  6. Mirassol - Brasil
  7. Belgrano - Argentina
  8. Cienciano - Perú
  9. Deportes Concepción - Chile
  10. Remo - Brasil
Los 10 equipos de mayor edad en Suramérica, según el Observatorio Internacional CIES - (CIES Observatory)
Los 10 equipos de mayor edad en Suramérica, según el Observatorio Internacional CIES - (CIES Observatory)

Los 5 jugadores de mayor edad en Santa Fe

A propósito de la presencia del equipo cardenal en ese ranking, estos son los futbolistas más veteranos del plantel en el 2026:

  • Hugo Rodallega – 41 años.
  • Emmanuel Olivera – 36 años.
  • Daniel Torres – 36 años.
  • Andrés Mosquera Marmolejo – 35 años.
  • Omar Fernández Frasica – 33 años.

Los 5 jugadores de mayor edad en Millonarios

  • Carlos Darwin Quintero – 39 años.
  • David Mackalister Silva – 39 años.
  • Juan Guillermo Cuadrado – 38 años.
  • Danovis Banguero – 37 años.
  • Javier Burrai – 36 años.
El promedio de edad en distintas ligas del mundo y el perfil general de la colombiana - (Observatorio CIES)
El promedio de edad en distintas ligas del mundo y el perfil general de la colombiana - (Observatorio CIES)

La diferencia entre los dos clubes colombianos y el promedio de la Liga BetPlay 2026-II es concreta: Santa Fe está 2,6 años por encima de la media del campeonato y Millonarios, 2,3. Esa condición no determina por sí sola el rendimiento de un equipo, pero sí retrata una apuesta deportiva en la que la experiencia tiene un peso visible dentro de las alineaciones habituales.

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¿Es positivo tener un plantel que aparezca en ese top?

El miércoles 5 de noviembre de 2026, durante su programa Palabras Mayores, el analista deportivo Carlos Antonio Vélez cuestionó la elevada edad promedio de Santa Fe y Millonarios. Vélez sostuvo que ambos clubes bogotanos tenían alineaciones cercanas a los 32 años de promedio y advirtió que, en su opinión, los equipos con muchos jugadores veteranos pueden perder capacidad física con mayor rapidez durante los partidos.

Es un equipo muy viejo. Y esos equipos viejos entregan piernas rápido, no tienen fondo”, afirmó al referirse a Santa Fe. Su planteamiento se relaciona con las exigencias del fútbol actual: presión alta, recorridos intensos, cambios de ritmo y recuperación entre encuentros.

Para Vélez, la experiencia de futbolistas como Hugo Rodallega, David Mackalister Silva o Juan Guillermo Cuadrado puede ser valiosa, pero debe estar acompañada por jugadores más jóvenes que aporten velocidad, energía y posibilidades de rotación en un calendario con partidos cada pocos días.

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