Colombia

Colombia presentará en el Milagro Week 132 megaproyectos de infraestructura para atraer inversión extranjera, que incluye trenes, vías y aeropuertos

J. P. Morgan, Citi y otros aliados internacionales participarán en la búsqueda de capital para iniciativas que incluyen conexiones ferroviarias entre regiones, ampliaciones aeroportuarias y nuevas obras de movilidad

El Gobierno nacional presentará 132 proyectos de inversión durante Milagro Week, que se realizará en Nueva York del 16 al 19 de noviembre (Cristian Bayona/Colprensa/Justin Lane/EFE)
El Gobierno nacional presentará 132 proyectos de inversión durante Milagro Week, que se realizará en Nueva York del 16 al 19 de noviembre (Cristian Bayona/Colprensa/Justin Lane/EFE)
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La conexión ferroviaria entre el Pacífico y el Caribe, la ampliación del aeropuerto El Dorado y nuevos corredores viales hacen parte de las apuestas de infraestructura con las que Colombia busca captar capital extranjero. En este contexto, el Gobierno nacional llevará estas iniciativas a Nueva York, Estados Unidos, donde presentará oportunidades de inversión ante entidades financieras y potenciales socios internacionales.

La oferta incluye proyectos de transporte, energía y servicios que requieren financiación pública y privada. En total, el Ejecutivo puso sobre la mesa un portafolio de 132 iniciativas que integran diferentes regiones y sectores de la economía, con información que se actualiza para facilitar la consulta de los inversionistas.

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La Alcaldía de Barranquilla y el Invías prevén firmar un convenio por $160.800 millones para retirar el tramo central del antiguo puente Pumarejo - crédito Colprensa
Las iniciativas viales incluyen nuevas conexiones y ampliaciones de corredores estratégicos, como la doble calzada entre Bogotá y Villavicencio, además de proyectos para mejorar la movilidad y la conexión entre distintas regiones del país (Colprensa)

La primera edición de Milagro Week será el escenario para promover estas propuestas entre el 16 y el 19 de noviembre. La agenda contará con el acompañamiento de organizaciones y entidades internacionales que tendrán a su cargo diferentes sectores estratégicos para la búsqueda de recursos.

Entre las inversiones de mayor tamaño aparecen varios proyectos ferroviarios y aeroportuarios, además de obras viales que buscan mejorar la conexión entre regiones. Algunas iniciativas retoman propuestas que ya estaban en discusión, mientras otras contemplan estudios, construcción, ampliación y operación de infraestructura.

Trenes y corredores viales concentran las grandes inversiones

Uno de los proyectos más ambiciosos del listado es el Corredor Férreo Interoceánico, que conectaría Cúpica, en Chocó, con Turbo, en Antioquia. La iniciativa, impulsada durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, contempla una inversión estimada de $28 billones.

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También figura el Tren del Pacífico, con un presupuesto de $18 billones, y el Corredor Buenaventura-Palmira, que requeriría $22 billones. A estas propuestas se suma la Línea Férrea Villavicencio-Puerto Gaitán, en Meta, cuyo costo se calcula en $16,6 billones, así como Puerto Progreso Urabá, con $4,4 billones.

En Bogotá, el portafolio contempla los estudios de prefactibilidad y factibilidad de la línea 4 del metro. El proyecto plantea un corredor metroferroviario entre Usaquén y Suba, con recursos estimados en US$15,14 millones.

La conexión regional también aparece entre las prioridades. El RegioTram del Norte proyecta un recorrido de 50 kilómetros entre Bogotá, Chía, Cajicá y Zipaquirá, con 17 estaciones de pasajeros y un patio de mantenimiento. Su capacidad estimada sería de 190.000 usuarios diarios y la inversión alcanzaría los US$2.600 millones.

El RegioTram del Norte conectaría a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá mediante un corredor de 50 kilómetros y 17 estaciones de pasajeros (Gobernación de Cundinamarca)
El RegioTram del Norte conectaría a Bogotá con Chía, Cajicá y Zipaquirá mediante un corredor de 50 kilómetros y 17 estaciones de pasajeros (Gobernación de Cundinamarca)

En el suroccidente, el Tren de Cercanías del Valle del Cauca busca integrar a Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí. Para desarrollar este sistema regional se calcula una inversión de US$1.626 millones. El listado incluye además el Tren de Facatativá-Girardot, el Tren Regional del Caribe y el Tren Multipropósito de Antioquia.

En materia de carreteras se encuentran la IP Conexión Centro, que intervendría los corredores Armenia-Pereira-Manizales y reemplazaría Autopistas del Café, con US$929 millones de inversión. También está la concesión 5G Boquerón-El Tablón, que completaría el primer tramo de la doble calzada Bogotá-Villavicencio, con US$1.089 millones.

Por su parte, la APP Villeta-Guaduas contempla construir 18 kilómetros de doble calzada y mejorar otros tramos, con una inversión de US$1.190 millones. A estas propuestas se suman la ALO Norte, la ALO Centro y Vías del Altiplano, una iniciativa privada para ampliar, operar y mantener el corredor Medellín-Bogotá.

Aeropuertos, energía y otros proyectos en busca de capital

El sector aeroportuario reúne algunas de las inversiones más importantes del banco de proyectos. El Dorado Max, que busca ampliar la capacidad del aeropuerto de Bogotá a corto y mediano plazo, requiere recursos estimados en US$2.595 millones.

También aparecen la IP Aeropuertos de Suroccidente, correspondiente al aeropuerto de Cali, con US$1.167 millones; la iniciativa privada Puerta de Oro-Aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla, por US$214 millones, y la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena de Indias, que contempla un nuevo aeropuerto para la ciudad, con US$1.209 millones.

En transporte fluvial, el Gobierno busca impulsar la navegabilidad del río Meta mediante una asociación público-privada. La propuesta abarca 860 kilómetros del afluente e incluye sistemas de navegación satelital, estaciones de monitoreo y trabajos de dragado. Su inversión está calculada en US$61,2 millones.

La agenda también contempla iniciativas energéticas. El portafolio Caribe-Grupo Energético Colombiano reúne tres plantas solares fotovoltaicas con capacidad de 70 MWp y un parque eólico de 96 MW, para alcanzar una capacidad conjunta de 166 MW. Según la información disponible, los proyectos solares están listos para construcción y el eólico tiene un desarrollo avanzado.

Luego del primer hurto, el colombiano regresó a Bogotá, y al poco tiempo volvió a viajar a los EE. UU. e hizo de las suyas en el sur de la Florida - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
El proyecto El Dorado Max busca ampliar la capacidad del aeropuerto de Bogotá y contempla recursos estimados en US$2.595 millones (Camila Díaz / Colprensa)

En servicios se destaca una propuesta para gestionar de manera sostenible los residuos de construcción y demolición en la región Pacífico. Con US$23 millones de inversión, busca instalar en Cali la primera planta de aprovechamiento de estos materiales mediante una asociación público-privada.

Durante Milagro Week, J.P. Morgan liderará el componente de infraestructura y transporte; Citi estará a cargo de energía, hidrocarburos y minería; Atlantic Council abordará tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital, mientras que U.S. Chamber of Commerce acompañará los sectores farmacéutico, agroindustrial, turístico y otros productivos.

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