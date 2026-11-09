Gustavo Petro rechazó los rumores de un posible internamiento de rehabilitación: “Ni por la cabeza necesito ningún tratamiento”

Cuba, México y España fueron mencionados por un periodista como posibles destinos para el supuesto tratamiento que habría considerado las hijas de Gustavo Petro (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El expresidente Gustavo Petro desmintió las versiones que señalaban su presunto ingreso a un tratamiento médico de desintoxicación por consumo de sustancias y alcohol, al rechazar los señalamientos sobre su vida privada que circularon en plataformas digitales y atribuyendo estas versiones a una estrategia política coordinada entre sectores de prensa, exfuncionarios y el actual Gobierno nacional.

La respuesta del líder político del Pacto Histórico se produjo tras las publicaciones realizadas en la red social X por el periodista Jacobo Solano, quien aseguró contar con fuentes de alto crédito que daban cuenta de una supuesta decisión familiar para que el exmandatario se sometiera a un proceso de rehabilitación en el exterior.

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Frente a estas aseveraciones, Petro contestó directamente en la misma plataforma digital al descalificar la información y negó cualquier requerimiento de asistencia médica de esa naturaleza: “Le sugeriría a este periodista que deje de hablar macumba. Ni por la cabeza necesito ningún tratamiento de este tipo”.

Gustavo Petro desmintió las versiones sobre un supuesto tratamiento de desintoxicación y aseguró que no necesita asistencia médica de esa naturaleza (@petrogustavo/X)

En el mismo pronunciamiento, el ex jefe de Estado desvió el foco hacia los testimonios que denunció Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al vincular sus declaraciones con un presunto aprovechamiento de su condición de salud por parte de sus contradictores políticos.

“Lo que estamos viendo es hasta dónde es la gravedad de la situación psicótica de Angie y si su enfermedad podría tener efectos degenerativos, y hasta dónde la prensa y Abelardo han sido capaces de utilizar en su ataque personas completamente en vulnerabilidad psíquica hacia mí”, escribió Petro en X.

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Estas fueron las revelaciones que hizo el periodista sobre el expresidente Petro

El origen de la polémica surgió a partir de una serie de mensajes divulgados por Solano bajo el rótulo de primicia, en los cuales describió un supuesto momento de crisis personal que involucraba el entorno más cercano del exmandatario.

Según el comunicador, Antonella y Sofía, hijas del exmandatario, habrían tenido un papel determinante en persuadirlo para asumir un esquema de recuperación ante el desgaste de su exposición mediática, al aceptar que está “enfermo”.

El periodista Jacobo Solano aseguró que el entorno familiar del expresidente habría contemplado un proceso de recuperación fuera de Colombia (@JACOBOSOLANOC/X)

En su relato periodístico, Solano sostuvo que se evaluaron diferentes destinos internacionales para el proceso médico: “¿Dónde sería su recuperación? Exploraron varias opciones como México y España, pero todo indica que será en Cuba, donde existen altos estándares para estos procesos, y sus hijas serían parte fundamental en esta recuperación. Petro sabe que tocó fondo y que es desde ahí desde donde tiene que levantarse para recuperar su vida, a sus hijas y no terminar de dilapidar el capital político que aún le queda”.

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El periodista afirmó además que los planes contemplaban un retiro temporal de seis meses a partir de las primeras semanas de enero, período en el cual el dirigente permanecería completamente alejado de la opinión pública para no entorpecer la fase de desintoxicación y retornar a la arena electoral con miras a las contiendas regionales y presidenciales venideras.

Solano planteó igualmente las repercusiones que esta ausencia provisional provocaría al interior del movimiento progresista, señalando que la colectividad debería aprovechar la coyuntura para una renovación de liderazgos tras haber alcanzado una bancada representativa en el Congreso y un caudal electoral que superó los 11 millones de votos en los comicios presidenciales.

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Jacobo Solano sostuvo que el supuesto retiro de Petro comenzaría en enero y tendría una duración aproximada de seis meses (@JACOBOSOLANOC/X)

“Ojalá Gustavo Petro se decida y lo haga por su familia y por fin tome decisiones que lo beneficien, porque primero hay que pensar en el ser humano. La fecha acordada sería en los primeros días de enero, aunque en su entorno consideran que si es antes, mucho mejor”, escribió el periodista en su hilo de publicaciones.

No obstante, el desmentido público de Petro frenó las especulaciones sobre su posible salida del país, al ratificar su permanencia activa en el debate político y como oposición declarada públicamente contra el actual gobierno de Abelardo de la Espriella.

El cruce de declaraciones se inserta en un ambiente de confrontación entre el ex jefe de Estado y antiguos colaboradores de la Casa de Nariño, quienes han realizado señalamientos cruzados sobre el manejo del poder, los supuestos excesos de Petro, escándalos por presunto consumo de drogas y el sonado caso de los ‘sexocontratos’.

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