Noche de Museos de Bogotá: más de 80 espacios abrirán con horarios extendidos, conozca la programación

La VII Noche de Museos de Bogotá integra actividades en más de ochenta espacios distribuidos en catorce localidades (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural)

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La VII Noche de Museos de Bogotá y la IV Noche Iberoamericana de Museos se realizarán el viernes 13 de noviembre de 2026, con actividades en más de 80 espacios de 14 localidades. La agenda comenzará el 10 de noviembre con encuentros virtuales y presenciales, mientras que la jornada central extenderá los horarios de museos, casas patrimoniales y centros culturales.

La programación reúne exposiciones, recorridos, talleres y conversaciones sobre prácticas curatoriales, patrimonio, tecnología y participación comunitaria. Las actividades se desarrollan bajo el lema “Museos uniendo un mundo dividido”, propuesto por el Consejo Internacional de Museos (Icom).

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La iniciativa es organizada por la Mesa Temática de Museos de Bogotá, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (Idpc), a través del Museo de Bogotá. También participarán instituciones de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Perú, Portugal, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La agenda cultural comienza el 10 de noviembre con encuentros virtuales antes de la jornada central nocturna (Camila Diaz/Colprensa)

La jornada principal será el 13 de noviembre

El viernes 13 de noviembre concentrará la programación nocturna y los intercambios con museos iberoamericanos. El Museo de Bogotá tendrá actividades desde las 6:00 p. m. en la Casa Sámano, ubicada en la carrera 4 #10-18, y en la Casa de los Siete Balcones, en la calle 10 #3-61. La primera cerrará a las 10:00 p. m. y la segunda, a las 11:00 p. m.; ambas tendrán entrada libre.

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A las 6:00 p. m., la Casa Sámano y la Casa de los Siete Balcones albergarán el encuentro “Bogotá se conecta con Iberoamérica en la IV Noche Iberoamericana de Museos”. Antes, a las 3:00 p. m., el Museo de la Ciudad Autoconstruida realizará una actividad centrada en arte, memoria y cultura popular.

El secretario de Cultura, Recreación y Deporte, Santiago Trujillo, indicó que la cita moviliza a más de 80 museos de la ciudad y a instituciones de 13 países. Según el funcionario, la programación busca llevar el debate cultural a “acciones concretas” y dar visibilidad a las curadurías y a la creación artística.

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La programación oficial adopta la propuesta del Consejo Internacional de Museos enfocada en patrimonio, tecnología y comunidad (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural)

Siete espacios con horarios extendidos fuera de los recorridos habituales

Entre la oferta figuran museos con temáticas científicas, comunitarias, industriales y de oficios. Estas son siete alternativas con datos de acceso y horarios anunciados para el 13 de noviembre:

Museo de los Chircales y del Ladrillo: ubicado en la carrera 12 bis #49A-46 sur, en La Merced Sur, abrirá de 3:00 p. m. a 8:00 p. m., con entrada libre. Su programación se vincula con la memoria de la producción ladrillera y los oficios asociados a este sector. Museo del Vidrio de Bogotá: estará disponible de 3:00 p. m. a 8:30 p. m. en la carrera 1A #6C-75 sur, conjunto Senderos de la Equidad, Casa Eneida. El ingreso será mediante aporte voluntario. Museo Masónico Colombiano: abrirá de 2:00 p. m. hasta la medianoche en la carrera 5 #17-79. La entrada será libre y su horario lo convierte en una de las opciones con mayor extensión de la noche. Museo Geológico Nacional, del Servicio Geológico Colombiano: recibirá visitantes entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m. en la diagonal 53 #34-53. La entrada será gratuita. Museo de Artes Gráficas de la Imprenta Nacional: funcionará de 2:00 p. m. a 8:00 p. m. en la carrera 66 #24-09, con acceso libre. El espacio está dedicado a la historia de las técnicas y procesos gráficos. Museo de Barbería GHB: ubicado en la carrera 8 #1F-41, abrirá de 10:00 a. m. a 7:00 p. m. El valor de ingreso será de $ 5.000. Museo Comunitario Itinerante El Resbalón: tendrá actividades de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. en la calle 64A sur #71F-32. El acceso será con aporte voluntario y hace parte de las propuestas comunitarias incluidas en la agenda.

El secretario de Cultura Santiago Trujillo destaca el impacto del evento para visibilizar las prácticas curatoriales y artísticas (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural)

Programación para tener presente en la Noche de Museos

10:00 a. m. — YouTube transmitirá Desafíos y aprendizajes de la Noche: historias y gestiones para activar un museo en horarios extendidos.

10:00 a. m. — Hacia museos más humanos: vinculación comunitaria y transformación social podrá verse en YouTube.

11:00 a. m. — Por YouTube se presentará El museo como texto/textura: experiencias curatoriales que aportan a la generación de diálogos improbables.

11:00 a. m. — YouTube emitirá Identidades museales: desbinarizar y decolonizar los museos.

12:00 p. m. — YouTube será la plataforma de Entre la sala y el algoritmo: uso de las tecnologías en el fortalecimiento del quehacer museal.

12:00 p. m. — La transmisión de Patrimonios arquitectónicos: de la materialidad histórica a la proyección de futuros será por YouTube.

3:00 p. m. — Con propuestas de arte, memoria y cultura popular, el Museo de la Ciudad Autoconstruida celebrará la Noche Iberoamericana de Museos. La cita será en la calle 71H sur #27-79, con entrada libre.

5:00 p. m. — El Museo de Bogotá, Casa Sámano, será sede de Alquimias de la mediación: experiencias para imaginar otras formas de encontrarnos en los museos.

5:00 p. m. a 8:00 p. m. — La entrada a Maloka, ubicada en la carrera 68D #24A-51, será libre hasta completar el aforo. Se permitirá el último ingreso hasta las 7:00 p. m.

6:00 p. m. — El Museo de Bogotá, Casa Sámano y Casa de los Siete Balcones acogerán el encuentro “Bogotá se conecta con Iberoamérica en la IV Noche Iberoamericana de Museos”.