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Ilsa Córdoba conquistó la medalla de oro para Colombia en lanzamiento de jabalina: así va el medallero en los Juegos Olímpicos de Juventud 2026

La atleta de Turbo se impuso con 57,62 metros en Dakar, donde la delegación nacional alcanzó cuatro preseas

La atleta de Turbo se impuso con 57,62 metros en Dakar, donde la delegación nacional alcanzó cuatro preseas - (Juegos Olímpicos)

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La antioqueña Ilsa Mayerlín Córdoba Lemus ganó este lunes 9 de noviembre de 2026 la primera medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La atleta, nacida el 17 de julio de 2009 en Turbo, Antioquia, se impuso en la final femenina de lanzamiento de jabalina con una marca de 57,62 metros, que representó su mejor registro personal y un nuevo récord nacional sub-18.

Córdoba se convirtió en campeona olímpica juvenil en una prueba disputada en el estadio Iba Mar Diop, en Dakar, Senegal. Su triunfo elevó a cuatro el número de medallas de la delegación colombiana en esta edición: un oro, una plata y dos bronces. El país sumó previamente la plata de Emanuel Otálvaro García en tenis de mesa, además de los bronces de Alejandro Gutiérrez en salto ecuestre y Valery Edith Rubio Torres en lucha de playa, categoría de 45 kilogramos.

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Ilsa Córdoba ganó la medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos de Juventud - (Comité Olímpico Colombiano)
Ilsa Córdoba ganó la medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos de Juventud - (Comité Olímpico Colombiano)

La competencia de jabalina se resolvió en seis intentos. Córdoba abrió con un lanzamiento de 52,11 metros, pero sus dos siguientes salidas fueron nulas. En el cuarto turno apareció la marca decisiva: 57,62 metros, una distancia que ninguna de sus ocho rivales logró superar.

La colombiana cometió otra falta en el quinto intento y cerró con 54,13 metros. La uzbeka Parizoda Talabova obtuvo la plata con 54,68 metros, mientras que la letona Eliza Ligere completó el podio con 52,00 metros.

La felicitación del Ministerio del Deporte a Ilsa Córdoba por su medalla de Oro - (mindeportecol)
La felicitación del Ministerio del Deporte a Ilsa Córdoba por su medalla de Oro - (mindeportecol)

Medallero de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

  1. China: 11 oros, cuatro platas y dos bronces. Total: 17 medallas.
  2. Japón: nueve oros, tres platas y cuatro bronces. Total: 16 medallas.
  3. Federación de Rusia: seis oros, cuatro platas y ningún bronce. Total: 10 medallas.
  4. Egipto: cinco oros, una plata y dos bronces. Total: ocho medallas.
  5. Francia: tres oros, tres platas y dos bronces. Total: ocho medallas.
  6. Croacia: tres oros, tres platas y ningún bronce. Total: seis medallas.
  7. Azerbaiyán: tres oros, una plata y ningún bronce. Total: cuatro medallas.
  8. Senegal: tres oros y dos bronces. Total: cinco medallas.
  9. Kenia: tres oros. Total: tres medallas.
  10. Nueva Zelanda: dos oros y tres platas. Total: cinco medallas.

Colombia, con el oro de Ilsa Mayerlín Córdoba, la plata de Emanuel Otálvaro García y los bronces de Alejandro Gutiérrez y Valery Rubio, tiene un oro, una plata y dos bronces, para un total de cuatro preseas. La delegación aparece en el puesto 32 de la clasificación general.

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El Ministerio del Deporte sobre la medalla de oro de Ilsa Córdoba - (Ministerio del Deporte)
El Ministerio del Deporte sobre la medalla de oro de Ilsa Córdoba - (Ministerio del Deporte)

¿Cómo le ha ido a Colombia en los Juegos Olímpicos de juventud 2026?

La medalla en Senegal es el resultado de un proceso que Córdoba comenzó en competencias escolares y nacionales. Según el Ministerio del Deporte, la lanzadora integró la Escuela de Talentos desde 2022 y participó en cuatro ediciones de los Juegos Intercolegiados entre ese año y 2025. En 2025 ganó el oro en los Juegos Escolares Centroamericanos y del Caribe, realizados en Montería, con un registro de 51,48 metros.

En 2026, antes de llegar a Dakar, la atleta de Turbo también se coronó en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá. Allí consiguió una marca de 55,69 metros, que fue récord suramericano juvenil.

Con el resultado del lunes 9 de noviembre, Córdoba mejoró aquella distancia por 1,93 metros y alcanzó el primer oro de Colombia en unas justas que se realizan por primera vez en territorio africano.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 comenzaron el 31 de octubre y terminarán el 13 de noviembre. La competencia reúne a cerca de 2.700 deportistas menores de 17 años de 207 delegaciones, con 153 pruebas que entregan medallas en 25 deportes. Además de Dakar, las actividades se desarrollan en Diamniadio y Saly, ciudades de Senegal incluidas en la organización del evento.

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