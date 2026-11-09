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Néstor Lorenzo respondió a Lucas González por los convocados de Atlético Nacional a la selección Colombia y defendió su decisión: “Debería ser un orgullo”

El seleccionador colombiano se refirió a los reclamos por las ausencias que tendrá el equipo antioqueño en la semifinal de la Copa BetPlay y explicó por qué manejó de manera diferente el caso de Álvaro Montero

Néstor Lorenzo defendió las convocatorias de futbolistas de Atlético Nacional y recordó el aporte del club a las selecciones nacionales (Ángel Colmenares/EFE/Colprensa)
Néstor Lorenzo defendió las convocatorias de futbolistas de Atlético Nacional y recordó el aporte del club a las selecciones nacionales (Ángel Colmenares/EFE/Colprensa)
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La polémica por la convocatoria de jugadores de Atlético Nacional a la selección Colombia continúa. Esta vez, el técnico Néstor Lorenzo respondió a los cuestionamientos del entrenador Lucas González por el llamado de Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, quienes no estarán disponibles para disputar las semifinales de la Copa BetPlay frente a Once Caldas, previstas para el 10 y el 17 de noviembre.

En entrevista con Noticias Caracol, el seleccionador argentino defendió su decisión y aseguró que la presencia de futbolistas del equipo antioqueño en el combinado nacional debería ser motivo de orgullo para la institución.

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“Yo lo escuché a Lucas, me parece que es injusto porque Nacional le aporta a todas las selecciones, gracias a su proceso formativo y competitivo desde hace muchos años, le aporta a las selecciones nacionales y para el club debería ser un orgullo que estén los jugadores convocados”, manifestó.

Juan Manuel Rengifo es otro de los jugadores de Atlético Nacional que se perderá la serie contra Once Caldas por su convocatoria a la Selección Colombia (Luisa González/ REUTERS)
Juan Manuel Rengifo es otro de los jugadores de Atlético Nacional que se perderá la serie contra Once Caldas por su convocatoria a la Selección Colombia (Luisa González/ REUTERS)

La explicación de Lorenzo sobre Álvaro Montero

Uno de los puntos de discusión fue la comparación con Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors, quien no fue convocado para esta fecha FIFA y podría estar disponible para disputar la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, programada para el próximo 14 de noviembre.

Frente a este señalamiento, Lorenzo explicó que había hablado previamente con el guardameta para organizar su disponibilidad entre las dos convocatorias y aclaró que su ausencia en una fecha no significaba que estuviera descartado para la siguiente.

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“Antes de la fecha previa le llamé a Vargas y le dije, no vas a venir, vas a venir en la próxima, y Montero va a venir en esta y no va a venir en la próxima. Montero también era necesario en Boca la fecha anterior y yo lo traje porque estaba programado así”, explicó.

Álvaro Montero fue mencionado por Lucas González al comparar las condiciones de los jugadores convocados de clubes colombianos y del exterior (Rodrigo Valle/REUTERS)
Álvaro Montero fue mencionado por Lucas González al comparar las condiciones de los jugadores convocados de clubes colombianos y del exterior (Rodrigo Valle/REUTERS)

El entrenador también manifestó que está dispuesto a conversar con los técnicos de los clubes cuando tengan inquietudes sobre sus decisiones, pero cuestionó que algunos prefieran expresar sus reparos públicamente. “Pero si no me llaman, me pueden llamar y yo les explico a los técnicos también, pero prefieren hablar en la prensa”, agregó.

Lorenzo sostuvo que el calendario del fútbol colombiano y las fechas FIFA no dependen de él. También señaló que recibe críticas tanto cuando convoca futbolistas del campeonato local como cuando decide no incluirlos.

“Cuando no llamo jugadores del fútbol local, dicen que no miro la liga; cuando llamo jugadores del fútbol local, se quejan porque los llamo. El calendario no lo armo yo, de la fecha FIFA, del torneo local o de las fechas. Está todo aclarado, yo lo tengo claro, pero me gustaría que me pregunten. No me gusta salir a aclarar cosas después de que me atacan o que resultan hablando así”.

La queja de Lucas González sobre los convocados

Después de la ajustada victoria 4-3 de Atlético Nacional frente a Pereira, el 7 de noviembre, el adiestrador bogotano aprovechó la rueda de prensa posterior al encuentro para referirse a las dificultades que tendrá el equipo por las convocatorias de varios de sus futbolistas a las selecciones nacionales.

El entrenador reconoció que es motivo de orgullo que Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo, conocido como Titi, hayan sido llamados a la Selección Colombia, pues considera que sus convocatorias son resultado del trabajo que se realiza en el club. Sin embargo, cuestionó que deban ausentarse en partidos decisivos mientras otros equipos del exterior pueden conservar a sus jugadores.

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales, no solamente en la Selección absoluta porque para nosotros es un orgullo que Samuel (Velásquez) y Titi (Rengifo) vayan a la selección nacional, lo hacen porque se lo merece y es un reflejo de lo que estamos haciendo todos en el club, pero los perdemos para partidos cruciales y no es coherente que pase aquí con clubes de Colombia y no con los de afuera. Álvaro Montero, por ejemplo, él se queda para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir porque si no lo hacen nuestro club es sancionado”, señaló.

Lucas González advirtió que Atlético Nacional podría perder entre ocho y nueve futbolistas por los llamados a las selecciones Colombia de mayores, Sub-20 y Sub-17 (Atlético Nacional | @samu33velasquez/Instagram | Luisa Gonzalez/Reuters)
Lucas González advirtió que Atlético Nacional podría perder entre ocho y nueve futbolistas por los llamados a las selecciones Colombia de mayores, Sub-20 y Sub-17 (Atlético Nacional | @samu33velasquez/Instagram | Luisa Gonzalez/Reuters)

González también advirtió que las convocatorias de las categorías juveniles aumentan el impacto para la plantilla, pues Atlético Nacional perderá entre ocho y nueve futbolistas que hacen parte del primer equipo.

“Hay que encontrar una forma para que esto no pase, además se junta con las convocatorias de la Sub-20 y Sub-17, perdemos ocho o nueve jugadores que están en el primer equipo y que como club no podemos hacer nada, solo adaptarnos a lo que tenemos y seguramente lo vamos a hacer. Somos Atlético Nacional y vamos a intentar ganar siempre, pero sí es una desventaja enfrentar así la semifinal de Copa que se viene”, agregó.

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