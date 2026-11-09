Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-II, después de la derrota de Millonarios y la victoria de Santa Fe: Deportes Tolima sigue con vida

Millonarios dejó en vilo su clasificación, Nacional aseguró la ventaja deportiva, Tolima sigue soñando con la clasificación y Santa Fe la aseguró - (@nacionaloficial/@millonarios/@cdtolima/@santafe)

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La fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II apretó la pelea por los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales. El domingo 8 de noviembre, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima consiguieron victorias que modificaron la zona media de la tabla, mientras Millonarios quedó obligado a definir su futuro en la jornada final.

Santa Fe goleó 5-0 a Deportivo Pasto en el estadio El Campín de Bogotá y llegó a 31 puntos tras 18 partidos. El equipo capitalino aseguró su clasificación entre los ocho primeros gracias a un triplete de Hugo Rodallega, un gol de Franco Fagúndez y un autogol de Luis Medina. Pasto, que disputó el encuentro con un plantel juvenil, permaneció en el puesto 18, con 15 unidades.

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Tolima, por su parte, venció 2-1 a Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El conjunto visitante se adelantó con un tiro libre de Juan Guillermo Cuadrado, pero Ever Valencia y Kelvin Flórez revirtieron el marcador para el cuadro pijao, que alcanzó 26 puntos y conservó sus opciones de clasificación.

Deportes Tolima venció 3-1 a Millonarios en la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II - (@cdtolima/Instagram)

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

Atlético Nacional: 39 puntos / +20 diferencia de gol / 18 partidos jugados. América de Cali: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportivo Cali: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Atlético Bucaramanga: 32 puntos / +13 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Santa Fe: 31 puntos / +10 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Millonarios: 28 puntos / +10 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Independiente Medellín: 29 puntos / +3 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Once Caldas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Deportes Tolima: 26 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Águilas Doradas: 25 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Llaneros FC: 21 puntos / -4 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Boyacá Chicó: 16 puntos / -15 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pereira: 17 puntos / -9 diferencia de gol / 18 partidos jugados. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Jaguares FC: 13 puntos / -14 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado). Fortaleza FC: 12 puntos / -8 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).

Juan Guillermo Cuadrado y sus compañeros en la celebración de su primer gol con Millonarios - (Millonarios)

La definición por los cupos restantes

A falta de la última fecha de la fase regular, Atlético Nacional, América de Cali, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga y Santa Fe ya tienen garantizada su presencia en los cuadrangulares. Independiente Medellín suma 29 puntos, mientras que Millonarios y Once Caldas tienen 27.

La fecha 18 dejó cinco clasificados y una disputa abierta por tres cupos a los cuadrangulares, que se resolverá en la última jornada. Por su parte, el equipo de Ibagué necesita ganar en la fecha 19 y esperar resultados favorables para ingresar a los ocho primeros.

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Millonarios, séptimo con 27 unidades, también deberá resolver su clasificación en la última jornada. La fecha 18 dejó así una disputa abierta entre Medellín, Millonarios, Once Caldas, Tolima y Águilas Doradas por los tres lugares pendientes.

Alfredo Morelos marcó dos de los cuatro goles de Atlético Nacional en la victoria contra Deportivo Pereira - crédito Colprensa

Partidos de la última fecha del fútbol colombiano, a falta de programación oficial

Águilas Doradas vs. Deportivo Independiente Medellín : Alberto Grisales (Rionegro)

Millonarios FC vs. Alianza Fútbol Club: El Campín (Bogotá)

Atlético Nacional vs. Once Caldas: Atanasio Girardot (Medellín)

Deportivo Cali vs. Deportes Tolima : Estadio Deportivo Cali (Palmira)

Independiente Santa Fe vs. Internacional de Bogotá: El Campín (Bogotá)

Atlético Bucaramanga vs. Fortaleza CEIF: Américo Montanini (Bucaramanga)

Deportivo Pasto vs. Junior de Barranquilla : Departamental Libertad (Pasto)

Deportivo Pereira vs. América de Cali: Hernán Ramírez Villegas (Pereira)

Cúcuta Deportivo vs. Jaguares de Córdoba: General Santander (Cúcuta)

Club Llaneros vs. Boyacá Chicó: Bello Horizonte (Villavicencio).