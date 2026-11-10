Colombia

Accidente en la vía Buga-Buenaventura: identifican a tres de las cuatro víctimas del siniesto en el sector El Naranjo

El reporte preliminar señala que el tractocamión invadió el carril contrario durante la maniobra y chocó contra un vehículo de servicio público. Siete lesionados fueron remitidos a centros médicos

Un tractocamión adelantó indebidamente dentro del túnel seis y colisionó contra un microbús intermunicipal en el sector El Naranjo, dejando cuatro personas fallecidas y siete lesionados trasladados a centros asistenciales cercanos de la región (@TwiterosCali-@El_verseador/X)
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Cuatro personas murieron tras el choque de un tractocamión, un microbús y una motocicleta en el túnel 6 de la vía Buga-Buenaventura, en el sector El Naranjo, Valle del Cauca. Tres de las víctimas ya fueron identificadas, mientras las autoridades aún establecen la identidad de una mujer que falleció en un centro asistencial.

El siniestro ocurrió al mediodía del lunes 9 de noviembre, en el kilómetro 54+700. En el hecho estuvieron involucrados un tractocamión tipo niñera, un microbús de servicio público de la ruta Buenaventura-Cali y una motocicleta.

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El jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Valle del Cauca, coronel Justo Alejandro Rivero, confirmó que el accidente dejó cuatro muertos y siete heridos. El oficial señaló que la hipótesis sobre las causas permanece bajo investigación.

“Desde la Policía Nacional lamentamos profundamente el siniestro vial, el cual deja a cuatro personas fallecidas y siete más lesionadas”, afirmó Rivero. “La hipótesis inicial es materia de investigación y se adelantan las actuaciones para establecer las circunstancias exactas de este hecho”, agregó.

La Policía de Tránsito adelanta las investigaciones para establecer las causas del choque en el sector El Naranjo (Contactovalle/X)

El conductor del microbús, un pasajero y una niña murieron en el túnel

Entre las víctimas identificadas están Luis Felipe Domínguez, conductor del microbús de placas TJX-911, afiliado a Expreso Palmira; el pasajero Jaime Rodallega Mosquera; e Isabela Vallecilla Cuero, de 20 meses.

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Los tres murieron en el lugar del accidente. El vehículo había salido de la Terminal de Transportes de Buenaventura con seis pasajeros, de acuerdo con un informe preliminar, señalado por El País, aunque las autoridades advirtieron que el número de ocupantes pudo aumentar durante el recorrido.

Un camión con matrícula de Colombia y fotografías sobrepuestas de varios vehículos dañados en el interior de un túnel vial
Las autoridades identificaron entre los fallecidos al conductor Luis Felipe Domínguez, al pasajero Jaime Rodallega Mosquera y a una niña de 20 meses (@TwiterosCali-@El_verseador/X)

La cuarta persona fallecida es una mujer que fue remitida a un centro asistencial de Dagua y murió debido a la gravedad de sus heridas. Su identidad no ha sido establecida.

Los siete lesionados fueron trasladados a centros médicos de Dagua y Buenaventura. Entre ellos están el conductor de la motocicleta y Yerlin Daniela Perlaza Montaño, quien permanece en estado grave, según el reporte policial.

El coronel pidió a los conductores respetar las normas de tránsito, evitar adelantamientos indebidos y conducir con responsabilidad: “Reiteramos el llamado a toda la comunidad a respetar las normas de tránsito, evitar adelantamientos indebidos y conducir con responsabilidad. La prudencia en la vía es un compromiso con la vida. Por favor, no más excusas en la vía”.

Así se encentra el estado de la vía tras el siniestro vial

El accidente obligó a cerrar de manera temporal la circulación en el túnel 6 de la vía Cali-Buenaventura. La Unión Vial Camino del Pacífico informó que la restricción se aplicó en el PR 55, en sentido Buga-Buenaventura, mientras los equipos de rescate atendían la emergencia y verificaban si había personas atrapadas entre los vehículos.

Un camión con matrícula de Colombia y fotografías sobrepuestas de varios vehículos dañados en el interior de un túnel vial
El tractocamión invadió el carril contrario tras una maniobra de adelantamiento dentro del túnel y colisionó con el vehículo de transporte intermunicipal (@TwiterosCali-@El_verseador/X)

A las 5:42 p. m., la concesión anunció la habilitación parcial del tránsito por la calzada derecha, bajo un sistema de Pare y Siga a un carril en el PR 55+000, sector El Naranjo, en Dagua. El túnel 6 permanecía cerrado.

La siniestralidad vial en Colombia y Valle del Cauca mantiene cifras al alza

Según datos de Medicina Legal, entre enero y agosto de 2026 se registraron 6.667 muertes asociadas a eventos de transporte en Colombia. Del total, 3.908 víctimas eran conductores hombres y en 4.332 casos el medio de desplazamiento involucrado fue una motocicleta.

Las cifras preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial señalan que Valle del Cauca acumuló 516 personas fallecidas en siniestros viales entre enero y junio de 2026. La cifra representa 134 muertes más que en el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 382, un aumento del 35,1%.

El departamento ocupó el segundo lugar nacional por número de víctimas mortales, detrás de Antioquia, que reportó 575 fallecidos durante el primer semestre. En ese mismo lapso, Colombia pasó de 3.959 a 4.751 muertes por siniestros viales, lo que equivale a un incremento del 20%.

Abril fue el mes con más muertes viales en Valle del Cauca, con 103 casos, seguido de mayo, con 99. El mayor aumento interanual ocurrió en abril, con 37 fallecidos más que en 2025; junio fue el único mes con una reducción, al pasar de 70 a 69 víctimas.

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