Colombia

Niño santandereano de 7 años murió tras ser aplastado por un vehículo en una pista de motocross en Estados Unidos

Ryan Mantilla fue sometido a una neurocirugía de urgencia tras ser arrollado durante una práctica del deporte que lo apasionaba, pero falleció minutos después de la intervención

Los familiares piden apoyo para la repatriación del pequeño a Santander (Informadores del Deporte/Facebook - Imagen Ilustrativa Infobae)
Los familiares piden apoyo para la repatriación del pequeño a Santander (Informadores del Deporte/Facebook - Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ryan Addiel Mantilla Angarita, un niño de 7 años oriundo de Girón, Santander, murió tras sufrir un accidente mientras practicaba motocross en Denver, Colorado, Estados Unidos. Su familia inició una campaña para recaudar recursos que permitan repatriar el cuerpo a Santander y realizar allí sus exequias.

El menor vivía desde hacía cerca de cuatro años en el país de América del Norte con sus padres, que emigraron en busca de nuevas oportunidades. En ese país, Ryan se acercó al motocross, actividad que practicaba de manera habitual y que se convirtió en uno de sus principales intereses.

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La tía del menor, Leidy Santamaría, relató a los medios locales como Vanguardia y El Frente que el accidente ocurrió durante una práctica en una pista de Denver. Según su versión, una motocicleta conducida por un adulto cayó sobre Ryan por circunstancias que aún no han sido esclarecidas públicamente. El impacto lo dejó inconsciente y obligó a activar la atención médica de urgencia.

Tras el lamentable hecho, el niño fue llevado a un centro asistencial para ser estabilizado. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado en helicóptero a un hospital especializado en atención pediátrica, donde el equipo médico determinó que requería una intervención neuroquirúrgica de urgencia. Sin embargo, el menor falleció pocos minutos después de la intervención.

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El pequeño era amante del motocross y perdió la vida tras un accidente en una de las pistas (Informadores del Deporte/Facebook)
El pequeño era amante del motocross y perdió la vida tras un accidente en una de las pistas (Informadores del Deporte/Facebook)

La familia busca trasladar el cuerpo a Colombia

La muerte de Ryan fue reportada el lunes 9 de noviembre de 2026 por sus familiares en Estados Unidos y Santander que se enfrentan a los trámites que exige un traslado funerario internacional en medio del dolor por la partida de su ser querido.

Sus allegados esperan que el cuerpo pueda regresar a Girón para que sus abuelos, amigos y demás familiares le den el último adiós en su lugar de origen. El caso ha movilizado a la familia, que abrió una colecta para cubrir los costos de la repatriación y los gastos asociados al proceso funerario, con el fin de solventar todos los costos que este proceso conlleva.

Los familiares lloran la partida del pequeño y buscan que sea enterrado en Colombia
Los familiares lloran la partida del pequeño y buscan que sea enterrado en Colombia (Redes sociales)

El motocross era una de las actividades favoritas del menor de edad que falleció

Ryan había llegado a Estados Unidos con sus padres cuando tenía alrededor de 3 años. Durante ese tiempo, su familia se instaló en el país norteamericano y el menor comenzó a interesarse por las motocicletas y por la práctica de motocross, una disciplina que combina velocidad, destreza y recorridos en terrenos irregulares.

Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la identidad del piloto adulto involucrado, las condiciones de la pista ni eventuales investigaciones de las autoridades locales sobre lo ocurrido.

Mientras avanzan las gestiones para reunir fondos y completar la documentación requerida, los familiares de Ryan mantienen como prioridad trasladarlo a Colombia. La campaña busca aliviar los costos que afrontan sus padres y permitir que el niño sea sepultado en Santander, donde permanece parte de su familia.

Moto de motocross roja y blanca, número 28, en camino de tierra. Bandera de Estados Unidos en asta, árboles verdes y cielo azul.
El deporte es muy popular en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones en las pistas de motocross

  • Usar equipo de protección completo: casco homologado, antiparras, botas altas, guantes, rodilleras, pechera, coderas y protector cervical.
  • Revisar la moto antes de rodar: frenos, neumáticos, cadena, acelerador, embrague, suspensión, niveles de combustible y posibles pérdidas de aceite.
  • Reconocer el circuito: recorrer la pista a baja velocidad antes de acelerar para identificar saltos, curvas cerradas, surcos, zonas resbaladizas y cambios de terreno.
  • Respetar el sentido de circulación: nunca circular en dirección contraria ni ingresar a la pista sin comprobar que no se aproxima otro piloto.
  • Mantener distancia: evitar seguir de cerca a otra moto, sobre todo antes de saltos, curvas sin visibilidad o sectores con polvo.
  • Evitar detenerse en zonas ciegas: si hay una caída o una falla mecánica, salir de la trazada cuanto antes. Nunca permanecer detrás de un salto, una curva o un cambio de rasante.
  • Levantar la moto con precaución: verificar primero que no se acerquen otros competidores. Si la moto no puede retirarse rápido, señalizar el riesgo con ayuda de banderilleros o personal del circuito.
  • No conducir bajo efectos de alcohol, drogas o medicamentos que afecten los reflejos.
  • Rodar acompañado o en circuitos supervisados: es preferible utilizar pistas habilitadas, con asistencia médica, señalización y protocolos de emergencia.
  • Adecuar la conducción al clima y al terreno: barro, lluvia, polvo intenso o poca visibilidad requieren menor velocidad y mayor margen de seguridad.

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