Cerrarán pista del aeropuerto José María Córdova en noviembre: la terminal, que presta servicio a Medellín, tendrá restricciones

Se anunciaron cierres nocturnos para ejecutar mantenimiento de la pista durante noviembre (Aeropuerto José María Córdova)

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La concesionaria Airplan programó cierres nocturnos de pista en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro para ejecutar trabajos de mantenimiento durante noviembre. La terminal presta servicios a Medellín y a los municipios del Valle de Aburrá.

Las intervenciones fueron coordinadas con la Aeronáutica Civil y buscarán ordenar la operación aérea durante la temporada de viajes. La pista registra, en promedio, 300 vuelos diarios entre llegadas y salidas.

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Los cierres se concentrarán en la madrugada, cuando habrá restricciones para las operaciones aéreas, aunque el aeropuerto conservará sus servicios abiertos durante todo el día.

Los viajeros deberán revisar con sus aerolíneas si sus itinerarios presentan cambios antes de desplazarse hacia la terminal.

El cronograma acordado con la Aeronáutica Civil contempla un total de 88 horas de cierre (@AeropuertoMDE/X)

Deatalles de las fechas y horarios

La primera fase comenzará el 11 de noviembre y terminará el domingo 22. En ese período, la pista permanecerá cerrada cada noche entre las 12:30 a. m. y las 5:30 a. m. La segunda etapa se iniciará el lunes 23 y concluirá el 29 de noviembre. Para esos días, el cierre se aplicará entre la 1:00 a. m. y las 5:00 a. m.

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El cronograma contempla 88 horas de suspensión de operaciones en la pista a lo largo del mes. La medida apunta a completar las labores previstas sin afectar el funcionamiento general de las instalaciones aeroportuarias.

El mantenimiento incluirá la eliminación de residuos de caucho sobre el asfalto, el sellado de fisuras y la reposición y rehabilitación de sectores del pavimento. También abarcará la conservación de la señalización horizontal.

Las instalaciones del aeropuerto atenderán a los usuarios las 24 horas a pesar de las obras en la pista (@AeropuertoMDE/X)

La concesionaria informó que los trabajos alcanzarán las subestaciones de energía principal y de carga. Estas labores forman parte de las tareas requeridas para preservar las condiciones de seguridad operacional en el aeropuerto.

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Desde la administración del terminal señalaron que la intervención de la infraestructura resulta necesaria pese a que coincide con un período de alta demanda de vuelos. La restricción se limitó a franjas nocturnas para reducir su impacto sobre el movimiento habitual de pasajeros.

Las instalaciones seguirán abiertas las 24 horas, aun cuando la pista no pueda recibir ni despachar aeronaves durante los horarios definidos. La recomendación para los usuarios es confirmar con anticipación la información de sus vuelos.

Las aerolíneas y las directivas del aeropuerto pidieron a los pasajeros consultar posibles ajustes de horario, en especial si tienen salidas o llegadas previstas durante la madrugada. Esa verificación permitirá anticipar reprogramaciones y evitar inconvenientes en los traslados.

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Los trabajos de mantenimiento incluyen la descontaminación de caucho y la reposición de pavimentos en el asfalto (@AeropuertoMDE/X)

Obras del aeropuerto

La optimización del aeropuerto José María Córdova avanza con una ejecución general del 36,8% y tiene como meta estar terminada en abril de 2027. La intervención busca aliviar las congestiones y ampliar la capacidad operativa de la terminal aérea de Rionegro.

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Alcaldía de Medellín y Airplan presentaron en octubre de 2026 un nuevo balance de los trabajos. Parte de las obras ya entró en funcionamiento, aunque los frentes de mayor complejidad todavía no concluyen.

La optimización permitirá que el aeropuerto pase de 24 a 28 operaciones por hora y eleve su capacidad anual de 11 millones a 17,5 millones de pasajeros. El plan apunta a mejorar la circulación de los viajeros y a recibir más vuelos sin esperar la construcción de una segunda pista.

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La inversión alcanza los $164.000 millones y proviene de recursos propios de la concesionaria. El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe Pino, afirmó que la entidad reforzó el seguimiento sobre el uso de esos fondos.

“Luego de sentarnos con la concesionaria Airplan y revisar los avances y compromisos para transformar el José María Córdova, pisamos el acelerador para resolver las congestiones que allí se presentan”, dijo Ayerbe Pino.

El funcionario añadió que la supervisión busca garantizar que los recursos asignados a la intervención se usen de forma eficiente. La ANI considera que el proyecto permitirá atender parte de las limitaciones actuales de la terminal.

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La iniciativa reúne 13 obras integrales dentro de un programa de menor alcance que la eventual ampliación mediante una segunda pista. Ese proyecto mayor aún no ha sido viabilizado debido a su alto costo.

Entre los componentes ya habilitados figuran nuevos módulos de facturación y un filtro de seguridad para los pasajeros que viajan al exterior. Estas mejoras se incorporaron mientras continúan los demás trabajos en la terminal.