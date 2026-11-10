Aida Victoria Merlano podría tener otro hijo y darle un hermanito a Emiliano: reveló que Escro le propuso agrandar la familia

La creadora de contenido confirmó que su pareja está ansioso de tener una hija con ella y por qué le emociona darle una hermanita a Emi (@rechismes/IG)

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Aida Victoria Merlano reveló en una transmisión en vivo a través de TikTok que su prometido, el streamer y productor musical David Darville —conocido en redes sociales como Escro— le planteó la idea de buscar una niña para completar lo que sería su familia. Las imágenes del en vivo fueron replicadas por cuentas de entretenimiento y no tardaron en volverse tendencia.

La influenciadora barranquillera, que ya es madre de Emiliano —su hijo con el ganadero Juan David Tejada—, contó que fue el propio Darville quien abrió la conversación de forma espontánea.

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“El otro día David me dijo: ‘La verdad, estaría lindo que más bien tengamos una niña porque ya tenemos un niño’”, relató Merlano, quien describió la reacción que le provocó escuchar esas palabras con una canción imaginaria de fondo: “Yo como que... Así me sentí, tal cual. Llegó como la banda sonora”.

Aida Victoria Merlano se plantea la idea de tener un segundo bebé con Escro, de acuerdo con propuesta de su prometido Escro - crédito @aidavictoriam/IG

La creadora de contenido explicó que antes de ese momento ella ya había imaginado otro escenario: el de que Emiliano tuviera un hermanito varón. “Yo me ponía a pensar y decía: Bueno, lindo, obviamente, un hermanito pa’ que sean como que los dos niños, ¿sí me entiendes? Y se cuiden entre ellos y tal”, señaló. Pero la propuesta de Escro le abrió una posibilidad distinta que, según sus propias palabras, la derritió por completo.

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“Emi cuidando a una hermanita bebé”: la imagen que la hizo desarmarse

La sola idea de ver a su hijo en rol de hermano mayor fue suficiente para que Merlano perdiera la compostura frente a su audiencia. “Emi cuidando a una hermanita bebé... Ay, me muero, me voy a derretir, me voy a derretir”, expresó durante la transmisión, sin disimular la emoción que le generaba la imagen.

La influenciadora, que cuenta con cerca de 10 millones de seguidores en redes sociales, también reflexionó sobre el significado que tendría una hija en su vida desde una perspectiva más íntima.

“Capaz y me manda una niña si yo necesito de pronto esa feminidad en mi vida y tal. O me manda un niño y yo, pues feliz con mis dos varones, pero sería lindo”, dijo, dejando la decisión final en manos de algo más grande: “Al final, lo que Dios quiera. Yo siento que Dios me va a mandar lo que yo necesite en mi corazón, porque los hijos vienen como que a sanar una parte de ti”.

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Primero el vestido de novia, después el bebé

Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes con anuncio de compromiso con su nueva pareja, Escroo - crédito @aidavictoriam/IG

Merlano fue enfática en que cualquier plan de tener otro hijo tiene un orden claro. “David y yo buscaremos bebé después de casarnos. O sea, como que primero nos casamos”, afirmó, y de inmediato dejó ver que tiene muy presente cómo imagina ese día: “Aparte, él sabe que yo quiero mi vestido, mi amor de novia, verme...”.

No es la primera vez que la barranquillera habla de planes de familia con su prometido. Semanas antes del compromiso ya había anticipado en otra transmisión que veía un futuro compartido con Darville: “Las cosas como las estoy viendo, David y yo vamos a tener una familia, y nos vamos a casar y muchas cosas”.

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El compromiso ocurrió en Las Bahamas, con rosas rojas y frente al mar

El anuncio que lo hizo oficial llegó el 18 de agosto de 2026. Merlano compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a Darville arrodillarse frente a ella en una playa de Exuma Cays, en Las Bahamas, rodeada de rosas rojas. El streamer le entregó primero una carta escrita a mano antes de ofrecerle el anillo. La influenciadora, visiblemente emocionada, aceptó entre lágrimas.

¿Quién es Escro, el streamer que se besó con Aida Victoria Merlano y se volvió viral? - crédito @therealescro/IG

La noticia desató especulaciones sobre un posible embarazo, que Merlano desmintió con su habitual sentido del humor: “Sí me voy a casar. No estoy preñada”, escribió en sus historias de Instagram.

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