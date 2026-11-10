Terroristas del ELN transportaban en mulas minas antipersonales en Anorí, Antioquia: el Ejército incautó un centenar gracias a interceptaciones

El ELN habría usado mulas para mover minas y explosivos por caminos rurales de Anorí - Ejército Nacional

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El Ejército Nacional de Colombia informó que destruyó de manera controlada 100 minas antipersonal, 50 kilos de explosivo Anfo y otros 50 kilos de pólvora negra que, según la institución, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) trasladaban en dos mulas por la vereda La Tirana, en el municipio de Anorí, nordeste de Antioquia.

De acuerdo con el comunicado, el material sería utilizado contra la población civil y la fuerza pública.

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La operación surgió a partir de interceptaciones de inteligencia técnica sobre comunicaciones atribuidas a la estructura Capitán Mauricio. En esas conversaciones, según el Ejército, sus integrantes hablaban sobre el movimiento de artefactos explosivos en corredores rurales frecuentados por campesinos, comerciantes y unidades militares.

La información oficial indicó que el grupo armado buscaba aprovechar una práctica habitual de la zona: el transporte de carga a lomo de mula. Con ese método, pretendían evitar sospechas de habitantes que pudieran advertir a las autoridades y de soldados que patrullan el área.

El Ejército señaló que, una vez obtuvo la alerta, la Séptima División activó un dispositivo especial en La Tirana. El despliegue incluyó sobrevuelos con aeronaves remotamente tripuladas, equipadas con visión térmica, y la ubicación de tropas en puntos estratégicos de los senderos rurales.

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Tras lo anterior, la plataforma Alto calificó el caso como “aberrante” que se utilicen a los animales para estos fines delictivios.

Plataforma animalista afirmó que las disidencias están utilizando los caballos y las mulas para transportar explosivos - (@PlataformaALTO/X)

Una llamada alertó sobre el traslado de explosivos en “bestias”

La conversación interceptada reveló las instrucciones que, presuntamente, recibieron quienes iban a movilizar la carga. “Oiga hermano, coja dos o tres bestias, mónteles las yucas, mónteles las pepas”, dijo una voz en la grabación divulgada por El Colombiano.

En el mismo registro, la persona pidió que los animales parecieran similares a los de los vecinos para reducir el riesgo de ser detectados. “Eso tanta mula que pasa por ahí nos las van a esculcar”, añadió, de acuerdo con el audio citado por el medio.

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La llamada fue rastreada por militares de la Séptima División, que monitoreaban los movimientos de la estructura Capitán Mauricio en el área rural de Anorí. Las autoridades interpretaron las palabras “yucas” y “pepas” como códigos para referirse a armas o explosivos.

El seguimiento derivó en una operación de vigilancia reforzada por caminos veredales. Las tropas buscaban localizar a los animales y verificar si llevaban elementos de guerra. Durante los sobrevuelos, detectaron a varios hombres vestidos de civil, con fusiles, que avanzaban por un camino de herradura mientras guiaban dos mulas.

Según el comunicado militar, el grupo pertenecía al ELN y trasladaba el material en los animales. La presencia de los uniformados derivó en un combate.

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El ELN buscó camuflar una carga de minas en mulas que transitaban por caminos rurales - (Ejército Nacional de Colombia)

El Ejército reportó que dos presuntos guerrilleros huyeron heridos

“Es ahí cuando se produce el combate”, informó el Ejército. La institución sostuvo que sus tropas aplicaron maniobras y procedimientos militares que les permitieron imponerse en el enfrentamiento y obligaron al grupo armado a abandonar el lugar.

Los hombres escaparon y dejaron las mulas junto con los costales y recipientes plásticos que transportaban. Interceptaciones posteriores, de acuerdo con el reporte oficial, señalaron que al menos dos presuntos integrantes del ELN habrían resultado heridos y buscaban un lugar en la selva para recibir atención.

Antes de revisar la carga, los militares aplicaron protocolos antiexplosivos debido a la posibilidad de que los animales llevaran dispositivos con capacidad de detonación.

“Mónteles las yucas y las pepas”, la orden que alertó sobre mulas cargadas con explosivos - (Ejército Nacional de Colombia)

El Ejército sostuvo que los dispositivos estaban destinados a ser instalados en caminos veredales, vías terciarias, áreas boscosas y sectores próximos a ríos. Esos trayectos, según la institución, son usados de manera frecuente por campesinos y por tropas que realizan operaciones en el nordeste antioqueño.

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La fuerza militar indicó que la ubicación elegida para la instalación de minas podía poner en riesgo a habitantes de la zona y a integrantes de la fuerza pública.

Técnicos destruyeron los explosivos en el lugar

El material incautado fue destruido de forma controlada por técnicos antiexplosivos del Ejército. Tras examinar las sustancias, la institución estimó que la operación evitó riesgos para más de 100 campesinos y militares.

Las autoridades mantendrán las acciones de control en las zonas rurales de Anorí para ubicar a los integrantes de la estructura Capitán Mauricio que huyeron tras el enfrentamiento. El Ejército atribuyó al ELN la intención de adelantar acciones sistemáticas con explosivos en el nordeste de Antioquia.

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