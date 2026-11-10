Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics hora y dónde ver en Colombia el partido de NBA 2026/27

Philadelphia 76ers enfrentará a Boston Celtics el martes 10 de noviembre a las 8:00 p .m. - (@sixers/@celtics)

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Philadelphia 76ers y Boston Celtics se enfrentarán este martes 10 de noviembre de 2026 en un partido de la temporada regular de la NBA que reunirá a dos de los equipos más competitivos de la Conferencia Este. El encuentro se disputará en Filadelfia, Pensilvania, sede de los 76ers.

El partido comenzará a las 8:00 p. m., hora de Colombia y misma hora local en Filadelfia. Los aficionados podrán seguirlo por Amazon Prime Video, que ofrece la señal en español, o mediante NBA League Pass, el servicio oficial de transmisión de la liga para ver partidos en directo y bajo demanda.

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Estadísticas de Philadelphia y Boston en la NBA 2026

Los 76ers y los Celtics forman parte de la Conferencia Este, una de las dos zonas en las que se divide la NBA. Durante la fase regular, cada franquicia disputa 82 partidos para buscar uno de los puestos de clasificación a los playoffs, la fase eliminatoria que define al campeón de la liga.

Philadelphia llegará al partido con nueve victorias y dos derrotas en la campaña 2026-2027, mientras que Boston registra ocho triunfos y dos caídas. La diferencia es mínima en una temporada que todavía transita sus primeras semanas, pero el resultado puede influir en la pelea por las posiciones de privilegio de la conferencia.

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El encuentro se jugará en el Xfinity Mobile Arena, recinto de los 76ers. Jugar como local implica que Philadelphia tendrá el respaldo de su público y no deberá viajar antes del compromiso, un factor relevante en una competición con calendario intenso y frecuentes desplazamientos entre ciudades estadounidenses.

Tyrese Maxey, de los 76ers de Filadelfia, dispara ante Luka Garza y Anfernee Simons, de los Celtics de Boston, en el duelo del martes 11 de noviembre de 2025 (AP Foto/Matt Rourke)

¿Cuándo fue el último partido entre Philadelphia y Boston?

La rivalidad entre ambas franquicias adquirió un capítulo reciente durante los playoffs de 2026. El sábado 2 de mayo de 2026, los 76ers vencieron 109-100 a los Celtics en el séptimo partido de una serie de primera ronda disputada en Boston. Con ese resultado, Philadelphia ganó la eliminatoria por 4-3 después de haber estado en desventaja 3-1.

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En aquel juego decisivo, Joel Embiid sumó 34 puntos, 12 rebotes y seis asistencias para Philadelphia, mientras que Tyrese Maxey aportó 30 puntos, 11 rebotes y siete asistencias. Boston tuvo en Jaylen Brown a su principal anotador, con 33 puntos. Ese antecedente explica por qué el partido de este martes tendrá atención especial pese a corresponder a la fase regular.

Jugadores a seguir en Philadelphia 76ers vs. Boston Celtics

Uno de los nombres a seguir será Tyrese Maxey, base de los Philadelphia 76ers y principal anotador del equipo en el inicio de la temporada 2026-2027. De acuerdo con las estadísticas publicadas por ESPN antes del partido, Maxey promedia 26,9 puntos por encuentro, con un 48,1% de efectividad en lanzamientos de campo. Su velocidad para atacar el aro y su capacidad para generar tiros en transición lo convierten en una de las principales amenazas ofensivas de Philadelphia.

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Él es Tyrese Maxey, base de los Philadelphia 76ers y principal anotador del equipo en el inicio de la temporada 2026-2027 - (@tyresemaxey/Instagram)

En el juego interior, los 76ers contarán con Joel Embiid, pívot que registra 17,9 puntos y 9,7 rebotes por partido en nueve presentaciones de la campaña. El camerunés-estadounidense será importante en la lucha cerca del aro ante Boston, especialmente porque el equipo de Massachusetts promedia 45 rebotes por encuentro, frente a los 43,4 de Philadelphia. Embiid viene de sumar 18 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Sixers por 127-121 ante los Chicago Bulls el domingo 8 de noviembre.

Joel Embiid, pívot que registra 17,9 puntos y 9,7 rebotes por partido en nueve presentaciones de la campaña - (@joelembiid)

Por el lado de los Celtics, la figura será Jayson Tatum, alero que lidera a Boston con 27,9 puntos, 8,0 asistencias y 6,3 rebotes por juego, según StatMuse. Tatum también captura seis rebotes por partido y será el principal generador de la ofensiva visitante. Boston llega con un promedio de 115 puntos anotados y 104,3 recibidos por encuentro, cifras que reflejan su equilibrio entre ataque y defensa. El duelo entre Tatum y Maxey reunirá a los dos máximos anotadores de sus respectivos equipos en un partido directo entre los primeros puestos de la Conferencia Este.

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