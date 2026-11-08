David González, entrenador de América, explicó por qué el clásico ante Deportivo Cali no fue tan vistoso: “Si la cancha no hubiera estado así”

David González, el entrenador de América de Cali, se quejó del estado de la gramilla del estadio Pascual Guerrero, y aseguró que eso impidió un óptimo desarrollo del juego ante Deportivo Cali - (Dimayor)

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David González, director técnico de América, cuestionó el estado de la grama del estadio Pascual Guerrero después del empate 0-0 entre su equipo y Deportivo Cali, disputado el sábado 7 de noviembre de 2026 por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026. El entrenador consideró que las condiciones del campo, afectado por la lluvia que cayó durante la tarde en Cali, limitaron la posibilidad de un juego más fluido.

El clásico vallecaucano enfrentó a los dos equipos de la capital del Valle del Cauca en un partido sin goles y con numerosas interrupciones por faltas. América y Deportivo Cali sostuvieron un duelo intenso, de disputa física y escasas ocasiones claras, en una jornada que dejó al conjunto escarlata con la expectativa de asegurar una ventaja deportiva en la última fecha de la fase todos contra todos.

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En la rueda de prensa posterior al encuentro, González valoró el esfuerzo de sus jugadores y aceptó que el resultado no era el objetivo inicial. Aun así, remarcó que el empate mantuvo al América en una posición favorable antes de la definición de la etapa regular, en la que busca terminar entre los equipos con derecho al llamado “punto invisible” para los cuadrangulares semifinales.

David González se quejó del estado de la gramilla del estadio Pascual Guerrero - (Dimayor/@PonchoMorales85)

La lluvia y una cancha que condicionó el clásico

El partido fue, según el técnico del América, el reflejo de dos equipos que no resignaron la búsqueda del resultado, aunque el terreno no permitió desarrollar una propuesta más precisa. “Es un partido de dos muy buenos equipos, un partido luchado y disputado por más de 100 minutos. Si la cancha no hubiera estado así a lo mejor el juego hubiera sido más vistoso para los dos equipos. Los muchachos compitieron de manera increíble, uno siempre quiere ganar, pero al final fue un buen resultado. Sentimos que nosotros hicimos el gasto y el interés de ir por el partido. Por ahora seguimos en una buena posición para ir por la ventaja deportiva”.

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La referencia de González apuntó al estado de la grama tras las precipitaciones registradas en Cali antes del clásico. El entrenador sostuvo en la rueda de prensa que esa condición influyó en la claridad ofensiva de ambos conjuntos y en la dificultad para conectar los avances por las bandas con opciones de definición dentro del área.

El recibimiento de la hinchada del América de Cali en una nueva edición del Clásico Vallecaucano en el Pascual Guerrero (@AmericadeCali/X)

Para el técnico, América tuvo aproximaciones durante la primera parte, especialmente a partir de las proyecciones de Omar Bertel, pero no consiguió transformarlas en jugadas de gol. También reconoció la resistencia del rival, que defendió con orden y sostuvo el ritmo competitivo en un encuentro que se jugó con alta tensión desde el inicio.

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“La cancha termina condicionando un poco en que no se pueda llegar con claridad. En el primer tiempo hubo varias descolgadas, Bertel se descolgó varias veces, quizás no lo hicieron con opciones claras de gol, pero lo intentaron. Deportivo Cali también es un equipo que defiende muy bien y compitió al mismo nivel. Si la cancha hubiera estado distinta, el partido también hubiera sido distinto”.

Videos en redes sociales evidencian varias zonas afectadas por la lluvia horas antes del partido (@sportsfanscali)

Los detalles que impidieron la victoria de América

González también repasó acciones puntuales que, a su juicio, pudieron modificar el desenlace del clásico. América tuvo un gol invalidado por una posición adelantada y una jugada en el tramo final en la que Adrián quedó cerca de definir de cabeza, dos episodios que el entrenador ubicó entre los márgenes mínimos que suelen definir este tipo de partidos.

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“El pie de Tomás que nos deja el gol invalidado, el poquito en el último minuto cuando le sacaron ese gol a Adrián que ya iba a definir de cabeza, estos partidos son así, para el otro lado también fue lo mismo. Defendimos todos los balones parados y el trabajo fue muy bueno, pero al final no alcanzó”.

El director técnico también fue consultado en la rueda de prensa por la conformación de la defensa para los próximos compromisos. Explicó que el equipo llega con poco tiempo de recuperación entre partidos y recordó que Marcos Mina continúa su proceso de vuelta tras una lesión, aunque ya participa en trabajos grupales.

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