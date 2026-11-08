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Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué será epicentro del duelo que puede clasificar a los bogotanos o eliminar por completo a los tolimenses

Deportes Tolima recibirá a Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 6:10 p. m. - (@CDTolima/@Millonarios/Instagram)
Deportes Tolima recibirá a Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 6:10 p. m. - (@CDTolima/@Millonarios/Instagram)

¡Un saludo para todos! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

Un duelo clave para la clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato, que es la fase que sigue después del todos contra todos y sus 19 jornadas, pues si los locales no consiguen los tres puntos, quedarían eliminados del torneo, mientras que los visitantes quieren confirmar su clasificación consiguiendo la victoria.

En Infobae Colombia podrá seguir toda la previa, datos, alineaciones titulares y los pormenores durante el partido.

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Últimas actualizaciones

EN VIVO
20:15 hsHoy

Últimos cinco partidos del Deportes Tolima

  • Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima.
  • Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto.
  • Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.
  • Jaguares 3-2 Deportes Tolima.
  • Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.
20:15 hsHoy

Últimos cinco partidos de Millonarios

  • Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.
  • Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.
  • Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.
  • Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.
  • Barranquilla 1-1 Millonarios (ganó Barranquilla 5-4 en penales) | Octavos de Copa.
20:13 hsHoy

¿Quiénes son los árbitros del Deportes Tolima ante Millonarios?

El equipo arbitral designado para el partido entre Deportes Tolima y Millonarios por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 (este domingo 8 de noviembre a las 6:10 p.m.) es el siguiente:

  • Árbitro central: Ferney Trujillo (Casanare)
  • Asistente 1: Yeison Vásquez
  • Asistente 2: John Reyes
  • Cuarto árbitro: Jairo Mayorga
  • VAR: Mauricio Pérez
  • AVAR: Elkin Abril
20:10 hsHoy

Boletería para el partido entre Deportes Tolima ante Millonarios

Boletería del Deportes Tolima para enfrentar a Millonarios - (@CDTolima)
Boletería del Deportes Tolima para enfrentar a Millonarios - (@CDTolima)

Localidad — Precios

  • Pijaos Kids — $20.000
  • Sur — $38.000
  • Norte — $45.000
  • Pijao Pass Oriental — $76.000
  • Occidental — $106.000
  • Occ. Numerada — $137.000
20:09 hsHoy

Deportes Tolima en la previa del duelo ante Millonarios

Deportes Tolima vive así la previa del partido ante Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué - (@CDTolima)
20:04 hsHoy

Convocados del Deportes Tolima para enfrentar a Millonarios

23 Gali Balanta

13 Miguel Ortega

3 Jan Angulo

5 Juan José Mera

33 Jherson Mosquera

71 Yordan Osorio

4 Daniel Pedrozo

20 Junior Hernández

80 Bryan Rovira

14 Homer Martínez

16 Víctor Reyes

8 Éver Valencia

28 Edwar López

18 Kelvin Flórez

11 Jader Valencia

29 Neifer Sánchez

7 Jorge Hurtado

15 Sergio Aguayo

24 Adrián Parra

9 Luis Sandoval

Convocados del Deportes Tolima para enfrentar a Millonarios - (@CDTolima/Instagram)
Convocados del Deportes Tolima para enfrentar a Millonarios - (@CDTolima/Instagram)
19:53 hsHoy

Convocados de Millonarios para enfrentar a Deportes Tolima

Arqueros

1. Javier Burrai

12. James Aguirre

Defensas

3. Samuel Martín

4. Stiven Barreiro

6. Sergio Mosquera

17. Jorge Arias

20. Danovis Banguero

43. Cristian Uparela

Volantes

7. Juan G. Cuadrado

10. Daniel Díaz

14. David M. Silva

19. Mateo García

25. Carlos D. Quintero

28. Stiven Vega

30. Sebastián del Castillo

55. Leonai Souza

Delanteros

11. Andrey Estupiñán

13. Francisco Chaverra

23. Leonardo Castro

27. Rodrigo Contreras

Arqueros y defensas convocados por Millonarios para enfrentar a Deportes Tolima - (@Millonarios)
Arqueros y defensas convocados por Millonarios para enfrentar a Deportes Tolima - (@Millonarios)
19:51 hsHoy

¿A qué hora juegan Deportes Tolima y Millonarios?

El partido entre Deportes Tolima y Millonarios se juega el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 6:10 p.m. (hora de Colombia).

19:52 hsHoy

Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II

  1. Atlético Nacional: 39 puntos / +17 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  2. América de Cali: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  3. Deportivo Cali: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  4. Independiente Santa Fe: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  5. Atlético Bucaramanga: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  6. Independiente Medellín: 29 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  7. Millonarios: 27 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  8. Once Caldas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  9. Águilas Doradas: 25 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  10. Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -5 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  11. Deportes Tolima: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  12. Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  13. Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
  14. Boyacá Chicó: 19 puntos / -14 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
  15. Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  16. Deportivo Pereira: 17 puntos / -10 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
  17. Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
  19. Jaguares FC: 13 puntos / -14 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
  20. Fortaleza FC: 12 puntos / -11 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).

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