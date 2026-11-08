Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

Deportes Tolima recibirá a Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 6:10 p. m. - (@CDTolima/@Millonarios/Instagram)

¡Un saludo para todos! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.

Un duelo clave para la clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato, que es la fase que sigue después del todos contra todos y sus 19 jornadas, pues si los locales no consiguen los tres puntos, quedarían eliminados del torneo, mientras que los visitantes quieren confirmar su clasificación consiguiendo la victoria.

En Infobae Colombia podrá seguir toda la previa, datos, alineaciones titulares y los pormenores durante el partido.