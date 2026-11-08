Deportes Tolima vs. Millonarios EN VIVO: siga aquí el partido clave por la clasificación de la Liga BetPlay 2026-II

¡Un saludo para todos! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Deportes Tolima y Millonarios, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay 2026-II.
Un duelo clave para la clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato, que es la fase que sigue después del todos contra todos y sus 19 jornadas, pues si los locales no consiguen los tres puntos, quedarían eliminados del torneo, mientras que los visitantes quieren confirmar su clasificación consiguiendo la victoria.
En Infobae Colombia podrá seguir toda la previa, datos, alineaciones titulares y los pormenores durante el partido.
Últimas actualizaciones
Últimos cinco partidos del Deportes Tolima
- Deportivo Pereira 1-3 Deportes Tolima.
- Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto.
- Águilas Doradas 2-1 Deportes Tolima.
- Jaguares 3-2 Deportes Tolima.
- Atlético Nacional 0-0 Deportes Tolima.
Últimos cinco partidos de Millonarios
- Millonarios 0-0 América de Cali | Fecha 17.
- Millonarios 1-1 Once Caldas | Fecha 13.
- Millonarios 4-1 Jaguares | Fecha 15.
- Fortaleza 1-1 Millonarios | Fecha 14.
- Barranquilla 1-1 Millonarios (ganó Barranquilla 5-4 en penales) | Octavos de Copa.
¿Quiénes son los árbitros del Deportes Tolima ante Millonarios?
El equipo arbitral designado para el partido entre Deportes Tolima y Millonarios por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2026 (este domingo 8 de noviembre a las 6:10 p.m.) es el siguiente:
- Árbitro central: Ferney Trujillo (Casanare)
- Asistente 1: Yeison Vásquez
- Asistente 2: John Reyes
- Cuarto árbitro: Jairo Mayorga
- VAR: Mauricio Pérez
- AVAR: Elkin Abril
Boletería para el partido entre Deportes Tolima ante Millonarios
Localidad — Precios
- Pijaos Kids — $20.000
- Sur — $38.000
- Norte — $45.000
- Pijao Pass Oriental — $76.000
- Occidental — $106.000
- Occ. Numerada — $137.000
Deportes Tolima en la previa del duelo ante Millonarios
Convocados del Deportes Tolima para enfrentar a Millonarios
23 Gali Balanta
13 Miguel Ortega
3 Jan Angulo
5 Juan José Mera
33 Jherson Mosquera
71 Yordan Osorio
4 Daniel Pedrozo
20 Junior Hernández
80 Bryan Rovira
14 Homer Martínez
16 Víctor Reyes
8 Éver Valencia
28 Edwar López
18 Kelvin Flórez
11 Jader Valencia
29 Neifer Sánchez
7 Jorge Hurtado
15 Sergio Aguayo
24 Adrián Parra
9 Luis Sandoval
Convocados de Millonarios para enfrentar a Deportes Tolima
Arqueros
1. Javier Burrai
12. James Aguirre
Defensas
3. Samuel Martín
4. Stiven Barreiro
6. Sergio Mosquera
17. Jorge Arias
20. Danovis Banguero
43. Cristian Uparela
Volantes
7. Juan G. Cuadrado
10. Daniel Díaz
14. David M. Silva
19. Mateo García
25. Carlos D. Quintero
28. Stiven Vega
30. Sebastián del Castillo
55. Leonai Souza
Delanteros
11. Andrey Estupiñán
13. Francisco Chaverra
23. Leonardo Castro
27. Rodrigo Contreras
¿A qué hora juegan Deportes Tolima y Millonarios?
El partido entre Deportes Tolima y Millonarios se juega el domingo 8 de noviembre de 2026, a las 6:10 p.m. (hora de Colombia).
Tabla de posiciones Liga BetPlay 2026-II
- Atlético Nacional: 39 puntos / +17 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- América de Cali: 36 puntos / +19 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Deportivo Cali: 34 puntos / +16 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Independiente Santa Fe: 31 puntos / +7 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Atlético Bucaramanga: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Independiente Medellín: 29 puntos / +2 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Millonarios: 27 puntos / +10 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Once Caldas: 27 puntos / +4 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Águilas Doradas: 25 puntos / +1 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Cúcuta Deportivo: 24 puntos / -5 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Deportes Tolima: 23 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Internacional de Bogotá: 20 puntos / -2 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Llaneros FC: 20 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados.
- Boyacá Chicó: 19 puntos / -14 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
- Alianza FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
- Deportivo Pereira: 17 puntos / -10 diferencia de gol / 18 partidos jugados.
- Junior FC: 16 puntos / -4 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
- Deportivo Pasto: 15 puntos / -11 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).
- Jaguares FC: 13 puntos / -14 diferencia de gol / 17 partidos jugados (eliminado).
- Fortaleza FC: 12 puntos / -11 diferencia de gol / 18 partidos jugados (eliminado).