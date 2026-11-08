Karol G dejó una reflexión a sus seguidores para la segunda etapa de su gira: “Entonces que, ¿Bichota Season otra vez o qué?”

La colombiana habría revelado en el video de los cambios que se vienen para la etapa Latinoamericana del show - crédito @_yaretzi05/TikTok

Guardar

Durante su presentación en el Estadio BBVA de Monterrey, Karol G protagonizó uno de los momentos más emotivos del Viajando por el Mundo Tropitour al proyectar en pantalla una conversación imaginaria entre su yo actual y la versión de sí misma que protagonizó la gira Mañana será bonito - Bichota Season, un diálogo que mezcló vulnerabilidad, humor y un mensaje de autoafirmación que paralizó a decenas de miles de asistentes.

La paisa construyó el momento desde el personaje que ya protagonizó su gira anterior: una mujer que atravesaba el dolor y lo transformaba en fortaleza. En la secuencia proyectada, esa versión pasada la interrogó con una carga emocional que el público recibió en silencio.

PUBLICIDAD

“¿Otra vez tú? Otra vez yo. Y voy a volver todas las veces que sean necesarias”, fue la apertura de un intercambio que la artista convirtió en declaración pública.

Desde el escenario, la Karol G del presente le respondió a la del pasado con una reflexión que combinó el peso de lo vivido con la certeza de lo que viene: “Esas cosas te han regalado experiencias, te han dado sabiduría, te han vuelto la mujer que eres hoy: fuerte, poderosa, grande, inteligente”.

La artista convirtió el dolor en un mensaje de autorreconocimiento

El centro del diálogo giró en torno a la idea de que el sufrimiento no debe rechazarse. “No significa que porque sientas dolor, entonces lo tienes que rechazar. Acéptalo, abrázalo, vívelo”, dijo la cantante en la proyección. La secuencia continuó con una advertencia sobre la validación externa: “No todo el mundo te va a aplaudir, pero lo único que necesitas es que te lo reconozcas tú misma”.

PUBLICIDAD

La cantante también rescató una frase que ya había circulado como uno de los lemas de su etapa anterior: “La mujer en la que yo me voy a convertir después de todo esto que me está pasando”. Y cerró el intercambio recordando una canción que, según ella misma explicó, no fue escrita para su yo pasado, sino para sí misma: “Fantástica, magnífica, exótica, única. Tú crees que tú hiciste esa canción para mí, pero en realidad tú estabas hablando de ti”.

La secuencia terminó con una pregunta al público que detonó los gritos del estadio: “¿Bichota Season otra vez o qué?”.

El Tropitour llega a México con seis fechas repartidas en dos ciudades

El show de Karol G en el MetLife Stadium se convirtió en el videoclip de 'BbY WOW' - crédito captura de pantalla Karol G/ YouTube

Las tres noches en Monterrey —el 6, 7 y 8 de noviembre— marcan el arranque de la etapa mexicana de una gira que comenzó el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago y que, según los datos de la organización, contempla 65 fechas en cuatro continentes hasta julio de 2027. Tras Monterrey, la gira se traslada al Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde Giraldo actuará el 13, 14 y 15 de noviembre.

PUBLICIDAD

El Viajando por el Mundo Tropitour tiene como eje central el álbum Tropicoqueta, lanzado en 2025, que explora la fusión de géneros como salsa, mariachi, vallenato, pop y reguetón. Al repertorio se suman temas de No me arrepiento de sentir tanto, el sexto disco de estudio de la artista, publicado el 7 de agosto de 2026 e interpretado por primera vez en su totalidad durante un especial en TikTok que reunió a más de cuatro millones de espectadores simultáneos.

Karol G confirmó una nueva faceta para sus tres fechas en Bogotá en diciembre

Al terminar la secuencia del diálogo con su yo pasado, la intérprete retomó un anuncio que había adelantado a su llegada a México: el espectáculo que presentará en Bogotá tendrá una configuración diferente a la de las fechas latinoamericanas previas.

PUBLICIDAD

Karol G hizo historia en TikTok con su álbum: cantó una nueva canción en vivo - crédito VisualesIA Infobae - tomado de redes sociales

La artista confirmó que está preparando una nueva faceta de la gira para los conciertos del 4, 5 y 6 de diciembre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín.