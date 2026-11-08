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Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez, Matías Orozco y David Arizala ya están bajo órdenes de Néstor Lorenzo para los partidos de la Tricolor vs. Chile

Cuatro jugadores abrieron la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali - crédito FCF
Cuatro jugadores abrieron la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali - crédito FCF
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La selección Colombia inició la concentración en la ciudad de Cali de cara al partido del viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero contra la selección de Chile. Cuatro jugadores se reportaron en el hotel ubicado en el barrio Ciudad Jardín para recibir las primeras indicaciones de Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico.

Matías Orozco, jugador formado en el Deportivo Cali, volvió a la ciudad en donde apenas a mitad de año sumó minutos tras ser liberado por el CD Castellón de la segunda división de España, liga suspendida por el lamentable fallecimiento de Jesús de Miguel.

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Junto al volante, llegó Juan David Arizala, lateral izquierdo del Udinese de Italia y novedad en la lista de 26 jugadores citados por el entrenador de nacionalidad argentina. Esta es la primera convocatoria a la Tricolor Absoluta para el nacido en El Charco, Nariño; sin embargo, el defensor tiene proceso en la selección sub-20.

Matías Orozco confesó que se siente orgulloso de compartir con los jugadores de la selección Colombia, que antes veía por televisión - crédito @morozco_10/Instagram
Matías Orozco confesó que se siente orgulloso de compartir con los jugadores de la selección Colombia, que antes veía por televisión - crédito @morozco_10/Instagram

Los dos últimos jugadores concentrados son Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, que fueron titulares en la victoria 4-3 de Atlético Nacional ante Deportivo Pereira en la fecha 18 de la Liga BetPlay.

La convocatoria de estos dos jugadores causó polémica entre Lucas González y Lorenzo, luego de que el entrenador del equipo paisa pidiera coherencia al entrenador de la Amarilla por llevarse a sus jugadores en medio de semifinales de la Copa Colombia, pero no hacer lo mismo con Álvaro Montero, que jugará la misma instancia con Boca Juniors en la Copa Colombia.

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Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF
Juan Manuel Rengifo debutó a los 21 años con la selección Colombia y a los 20 años con Atlético Nacional - crédito FCF

“Es una lástima que perdamos jugadores en momentos cruciales (...) Lo que no es coherente es que pase aquí en Colombia y no pase con clubes de afuera. Álvaro Montero, por ejemplo, se queda él para jugar la semifinal de Copa en Argentina, pero los jugadores nuestros sí tienen que ir, porque si no el club es sancionado”.

La agenda de la selección Colombia en Cali indica que el domingo 8 de noviembre, los jugadores que lleguen a la concentración tendrán labores de recuperación en el gimnasio del hotel. El lunes 9 de noviembre, los jugadores tendrán su primera práctica, en la sede deportiva de Cascajal del América de Cali.

El partido contra la selección de Chile en el estadio Pascual Guerrero está programado para el viernes 13 de noviembre a las 7:00 p. m. El dinero recaudado por la boletería será donado a la Alcaldía de Santiago de Cali para ayudar en las labores de reconstrucción de la ciudad tras el sismo del 10 de agosto. El otro partido será el 17 de noviembre en Chile.

Estos son los 26 jugadores convocados a la selección Colombia para los partidos vs. Chile

Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF
Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF
  1. Aldair Quintana – Independiente del Valle (ECU)
  2. Camilo Vargas – Club Atlas (MEX)
  3. Devis Vásquez – AS Roma (ITA)
  4. Camilo Durán – Celtic F.C. (SCO)
  5. Juan Arizala – Udinese Calcio  (ITA)
  6. Daniel Arcila – Club León (MEX)
  7. Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (ENG)
  8. Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  9. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (CAN)
  10. Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (GRE)
  11. Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  12. Jhon Arias – Palmeiras (BRA)
  13. Jhon Lucumí – Juventus F.C. (ITA)
  14. Juan Cabal – Juventus FC (ITA)
  15. Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (COL)
  16. Kevin Andrade – Zenit F.C. (RUS)
  17. Jhon Solis – Birmingham City Football Club (ENG)
  18. Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C  (ENG) 
  19. Nelson Deossa – Real Betis Balompié (ESP)
  20. Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  21. Matías Orozco – C.D. Castellón (ESP)
  22. Óscar Perea – Club América (MEX)
  23. Camilo Mena– Korona Kielce (POL)
  24. Daniel Mosquera – Hellas Verona (ITA)
  25. Samuel Velásquez – Atlético Nacional (COL)
  26. Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)

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