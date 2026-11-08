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Valery Rubio ganó medalla de bronce para Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud: así va en el medallero

El país alcanzó su medalla 23 histórica en el certamen juvenil, después de los resultados obtenidos por Emanuel Otálvaro y el jinete Alejandro Gutiérrez en tenis de mesa y equitación en la edición de 2026

La colombiana fue tercera en la prueba de la categoría 45 kilogramos de la prueba de lucha libre en playa - crédito Olympics

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Valery Rubio obtuvo la medalla de bronce para Colombia en la categoría femenina de 45 kilogramos de lucha de playa de los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras vencer 4-0 a la argelina Meriem Safiya Grib el domingo 8 de noviembre. La presea fue la tercera del país en esta edición y la número 23 de su historial en el certamen juvenil.

Rubio inició el torneo en el grupo C con un triunfo 3-0 sobre Nname Brem, representante de Guinea Bissau. La victoria se definió en 47 segundos, período en el que la colombiana consiguió los tres puntos necesarios sin recurrir a una proyección o derribo.

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Su segundo combate fue ante Karen Ríos, quien se impuso 3-1 después de 2 minutos y 58 segundos. La deportista colombiana necesitaba ganar su última presentación de la fase de grupos para mantener sus opciones de avanzar.

Valery Rubio es la tercera medallista de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano
Valery Rubio es la tercera medallista de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 - crédito Comité Olímpico Colombiano

La búlgara Kristin Iliyna fue su siguiente rival. Rubio tomó ventaja con un punto por pasividad de su oponente y otro mediante una acción técnica, antes de concretar un derribo de tres puntos a 1 minuto y 29 segundos para imponerse 5-0.

Ndeye Khady Diatta detuvo el avance de Rubio en semifinales con una victoria 4-0. Ese resultado llevó a la colombiana al enfrentamiento por el tercer puesto contra Grib, a quien superó sin ceder puntos.

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La colombiana aseguró el lugar en el podio en 46 segundos, cuando sumó cuatro puntos técnicos ante Grib en la playa de Saly, ubicada en el sector oeste de Dakar. La campeona de la categoría fue la senegalesa Ndeye Khady Diatta, vencedora por 3-1 de la mexicana Karen Ríos en la final.

Colombia está en el puesto 51 del medallero con una medalla de plata y dos medallas de bronce - crédito Comité Olímpico Colombiano
Colombia está en el puesto 51 del medallero con una medalla de plata y dos medallas de bronce - crédito Comité Olímpico Colombiano

La medalla de Rubio se sumó a la plata de Emanuel Otálvaro Alejandro Gutiérrez logró su presea en deportes ecuestres a los 15 años. Emanuel obtuvo la plata en tenis de mesa tras superar la fase de grupos con victorias sobre Lucca Lobo, de Costa Rica; Noah Vitel, de Francia, y Samuel Duffoo, de Perú. Luego venció a Ladimir Mayorov, de España, en octavos de final; a Hechen Li, de China, en cuartos, y a Ki Ho Li, de Hong Kong, en semifinales, antes de perder la final ante el japonés Ryuusei Kawakami.

El jinete Alejandro Gutiérrez alcanzó el tercer lugar de la prueba ecuestre junto a Villeroy Van Het Harteveld Z. Tras acumular 12 puntos de penalización en las dos rondas previas, integró el grupo de 12 jinetes sin penalizaciones en la final y completó el desempate sin faltas en 38,72 segundos el viernes 6 de noviembre.

Así le ha ido a Colombia en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Emanuel Otálvaro
Emanuel Otálvaro brilló para Colombia en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2026 en Dakar - crédito Comité Olímpico Colombiano (VisualesIA)

La primera participación de Colombia en los Juegos Olímpicos de la Juventud se produjo en Singapur entre el 14 y el 26 de agosto de 2010. La delegación reunió a 25 atletas en 12 disciplinas, ganó dos oros y tres platas, y terminó en el puesto 22 del medallero general.

Juan Sebastián Gómez se impuso en el torneo individual de tenis, mientras que Jessica Legarda, David Oquendo, Jonathan Botero y Brayan Ramírez obtuvieron el otro oro en ciclismo. Las platas correspondieron a Mario Gamboa en salto individual ecuestre, José Gavino en levantamiento de pesas de 63 kilogramos y Juan Carlos Carrillo en boxeo de 75 kilogramos.

En Nanjing, China, Colombia compitió en agosto de 2014 con 34 deportistas distribuidos en 11 disciplinas. La delegación consiguió un oro en el total de ciclismo, con Brandon Rivera y John Anderson Rodríguez, y dos bronces: Andrés Caicedo en levantamiento de pesas de 69 kilogramos y Natalia Yopasa en taekwondo de 63 kilogramos.

La mayor cosecha nacional llegó en Buenos Aires 2018, donde 53 atletas participaron en 15 modalidades. Colombia reunió 12 medallas y confirmó la proyección del clavadista antioqueño Daniel Restrepo García.

Restrepo ganó dos oros: uno en el trampolín individual de tres metros y otro en Equipos Mixtos Internacionales, junto a la china Shan Lin. Con esas actuaciones se convirtió en el único doble medallista de oro olímpico juvenil de Colombia.

Los demás oros fueron obtenidos por Gabriela Isabel Rueda y Jhony Andrés Angulo en patinaje de velocidad, y por Valeria Cabezas en los 400 metros con vallas. Las platas quedaron en manos de Yineth Santoya y Kely Valentina Junkar en levantamiento de pesas, además de María Camila Osorio y Nicolás Mejía en dobles mixtos de tenis.

Gabriela Bolle Carrillo y Juan Camilo Ramírez lograron bronce en BMX por equipos mixtos. Estiven Villar obtuvo otra presea en levantamiento de pesas, María Camila Osorio lo hizo en tenis y Juan Felipe Montealegre alcanzó el podio en judo con un equipo mixto internacional.

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