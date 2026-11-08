Barra del Once Caldas dice que autoridades ponen en riesgo su salud al habilitar tribuna norte del estadio Palogrande para el partido contra Atlético Nacional

Uno de los líderes del Holocausto Norte grabó la tribuna norte y pidió garantizar la seguridad de los asistentes a la gradería durante el partido vs. Nacional por Copa Colombia - crédito Instagram

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La barra del Once Caldas cuestionó el traslado a la tribuna sin cubierta del Estadio Palogrande y advirtió que existe un “riesgo de salud real” por la presencia de residuos de asbesto en el sector. Holocausto Norte publicó el mensaje en Instagram después de que la Alcaldía de Manizales y el club ratificaran el acuerdo para ubicarla en la Tribuna Norte durante el partido del martes contra Atlético Nacional, por las semifinales de la Copa BetPlay.

Holocausto Norte sostuvo que las partículas liberadas durante el retiro de la cubierta están presentes en las sillas y el piso de la tribuna. El grupo afirmó que el asbesto no representa un peligro al tocarlo, pero sí al respirarlo, y cuestionó que cientos de personas permanezcan allí durante 90 minutos.

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La barra aclaró que no se opone a la presencia de Atlético Nacional en Manizales. Su propuesta consiste en habilitar el Codo, con capacidad para 1.000 a 1.200 espectadores, un aforo controlado y condiciones adecuadas para la hinchada visitante.

La barra Holocausto Norte posteó un video en donde se ven las gradas cubiertas con lonas y plásticos oscuros - crédito Holocausto Norte

Para la barra, el traslado busca entregar la Tribuna Sur a los seguidores del equipo antioqueño y aumentar la recaudación del partido. El comunicado cuestionó que la taquilla sea el argumento del club para justificar la medida y reclamó responsabilidad por parte de Once Caldas. Este fue el mensaje de la barra publicado en Instagram:

“COMUNICADO OFICIAL — BARRA HOLOCAUSTO NORTE

El Estadio Palogrande tiene actualmente obras de reemplazo de cubierta en ejecución. La Tribuna Norte está sin techo — y lo que es más grave: la cubierta retirada contenía asbesto. Las partículas liberadas están presentes en sillas y piso de ese sector. El asbesto no es peligroso al tocarlo, es peligroso al respirarlo. Sentar ahí a cientos de personas durante 90 minutos es un riesgo de salud real.

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A pesar de esto, el plan es desplazar a Holocausto Norte a esa tribuna para entregarle la Tribuna Sur a la hinchada visitante de Atlético Nacional.

Seamos claros: no nos oponemos a que Nacional venga. Que vengan. La solución es sencilla — habilitar el Codo, con capacidad para 1.000 a 1.200 espectadores, aforo controlado, condiciones adecuadas. Eso permite la visita sin poner en riesgo a nadie.

Lo que no aceptamos es que nos manden a nosotros a una tribuna en obra y con exposición a asbesto para aumentar la taquilla. Y duele más cuando el único argumento que da el club para justificarlo es precisamente ese: la taquilla — esto, siendo Once Caldas uno de los equipos con mayor utilidad económica del fútbol colombiano en lo que va del año.

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Si hay plata, hay responsabilidad. No nos vendan seguridad a medias.

— Holocausto Norte | Once Caldas"

La Alcaldía y el club aseguraron que retirarán los residuos que ponen en riesgo a los hinchas

La barra Holocausto Norte advirtió sobre un riesgo para la salud por residuos de asbesto en el Estadio Palogrande - crédito Atlético Nacional

La decisión de ubicar a Holocausto Norte en el sector norte fue tomada en una reunión de la Comisión Local para la Seguridad y Convivencia, realizada el viernes. La tribuna había permanecido fuera de uso por las obras de reemplazo de la cubierta, que comenzaron en ese sector del estadio.

El secretario del Interior de Manizales, Andrés Mauricio Gaitán, afirmó que durante la reunión se analizaron los riesgos y que Once Caldas se comprometió a retirar los escombros y residuos, además de realizar un hidrolavado antes del encuentro.

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Felipe Trujillo, gerente general de Once Caldas, sostuvo que el líder de la barra expresó preocupaciones por las lluvias, la suciedad, las basuras y el asbesto, pero aseguró que el club asumió el compromiso de dejar la tribuna lista para el partido. Según Gaitán y Trujillo, Holocausto Norte aceptó las garantías ofrecidas.

Once Caldas publicó los precios oficiales de la boletería con valores entre 45.000 y 198.000 pesos para el juego en Palogrande - crédito Once Caldas

Once Caldas anunció los precios de la boletería para el partido contra Atlético Nacional en Palogrande. Para abonados y público general, los precios son: Norte Barras, $45.000 y $50.000; Occidental Lateral Norte, $60.000 y $67.000; Occidental Lateral, $64.000 y $ 71.000; Oriental General, $64.000 y $71.000; Palco Oriental, $100.000 y $112.000; Occidental General, $85.000 y $ 95.000; Palco VIP, $180.000 y $198.000; Sur Visitante, $75.000; y Occidental Lateral Sur, $60.000 y $67.000.

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