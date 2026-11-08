Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo, su hijo, con emotivas fotos del parto

La historia de Karina García y Kris R, del encuentro casual al anuncio de un embarazo poco común - crédito karinagarciaoficiall/Instagram

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Karina García y Kris R. anunciaron el nacimiento de su hijo Kairo con una publicación conjunta en Instagram que acumuló más de 168.000 “me gusta” en pocas horas.

La creadora de contenido de origen antioqueño, de 36 años, y el cantante de música urbana, de 25, compartieron dos fotografías del momento del parto y del recién nacido, acompañadas del mensaje: “Kairo Rangel Garcia 🖤✨∞ / Un amor para toda la vida”.

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El nombre del bebé arrancó con la letra K, tal como la madre había anticipado

El nombre del pequeño, Kairo Rangel García, combina los apellidos de ambos progenitores y cumple la promesa que Karina García había hecho semanas atrás a sus seguidores: que comenzaría con la letra K.

Karina García y Kris Rangel permanecen junto a su hijo recién nacido tras el parto en una sala de operaciones. (@karinagarciaoficiall/IG)

La influencer había señalado en sus redes que elegir el nombre fue uno de los mayores desafíos del embarazo, pues buscaba una opción con significado que reflejara la personalidad de su hijo.

El parto se produjo tras un embarazo con múltiples complicaciones

El embarazo de Baby K —como los fans llamaban al bebé antes de conocer su nombre— estuvo marcado por al menos cuatro cambios en la fecha probable de parto, sangrados, amenaza de parto prematuro, episodios de taquicardia y falta de aire, entre otras complicaciones que García documentó públicamente.

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En las últimas semanas antes del nacimiento, el equipo médico evaluó si el parto sería natural o por cesárea, ya que el bebé fue descrito como un “macrobebé” cuyo tamaño podría dificultar el proceso. “Hay un problema, no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande”, había explicado la modelo.

Será el tercer hijo de la influencer y el primero del cantante

Karina García y Kris R. presentan a su bebé nacido Kairo Rangel Garcia vestido con ropa blanca de punto y un gorro con pompones. (@karinagarciaoficiall/IG)

Kairo es el tercer hijo de Karina García —tras Isabella Vargas García, de 19 años, y Valentino Mesa García, de seis— y el primero de Kris R., cuyo nombre de pila es Kristian Rangel Betancur.

La pareja confirmó el embarazo el 24 de junio de 2026 con una publicación conjunta que decía: “Nuestro sueño más bonito viene en camino”. Días previos al nacimiento, García había solicitado a sus seguidores ignorar cualquier rumor: “Yo soy la única que les informará cuando mi bebé nazca”, afirmó.

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Tras el parto, la influencer tiene previsto someterse a una ligadura de trompas, decisión que tomó junto a Kris R. y que convierte a Kairo en su último hijo.

El mensaje de despedida de su barriga de embarazo

Karina García publicó el martes 27 de octubre un mensaje de despedida a su barriga en Instagram, horas antes de lo que sus seguidores interpretaron como el inicio de su labor de parto. La creadora de contenido colombiana acompañó el texto con una fotografía en blanco y negro, tomada frente al espejo, en la que aparece de perfil con su embarazo en primer plano.

Karina García habría confirmado que entró en labor de parto con un emotivo mensaje (@karinagraciaoficiall/IG)

“Estoy a punto de parir y, aunque suene contradictorio, hoy siento nostalgia de despedirme de mi barriga”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en la publicación, recogida por Infobae.

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García describió el embarazo como la etapa más vulnerable de su vida

A lo largo del texto, la modelo antioqueña definió su barriga como “mi refugio, mi compañía y el lugar donde creció mi niño” y reconoció la mezcla de emociones que atravesaba: “Puedo estar desesperada por tener a mi bebé en mis brazos y, al mismo tiempo, sentir tristeza por despedirme de esta etapa”, señaló.

La gestación de Baby K —nombre con el que la pareja se refería al bebé— estuvo marcada por sangrados, amenaza de parto prematuro, taquicardia y al menos cuatro cambios en la fecha probable de parto.

Kris R se arrodilló ante Karina García durante su presentación en el Movistar Arena - crédito @Marle0510/ Instagram

Pese a eso, García cerró su mensaje con una promesa dirigida a su hijo: “Mi hijo será fuerte como su mamá, porque desde antes de nacer ya hemos superado muchas cosas juntos”.

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La publicación se produjo cuatro días después de que el cantante Kris R la subiera al escenario del Movistar Arena de Bogotá durante su concierto del 23 de octubre, donde le dedicó la canción 4 Life y se arrodilló para besarle la barriga frente al público.