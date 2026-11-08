Colombia

Nació el hijo de Karina García y Kris R.: la pareja presentó a Kairo, su hijo, con emotivas fotos del parto

La creadora antioqueña y el artista urbano compartieron en Instagram dos imágenes del recién nacido, una publicación que superó 168.000 reacciones en pocas horas y confirmó la llegada del pequeño

La historia de Karina García y Kris R, del encuentro casual al anuncio de un embarazo poco común - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
La historia de Karina García y Kris R, del encuentro casual al anuncio de un embarazo poco común - crédito karinagarciaoficiall/Instagram
Guardar

Karina García y Kris R. anunciaron el nacimiento de su hijo Kairo con una publicación conjunta en Instagram que acumuló más de 168.000 “me gusta” en pocas horas.

La creadora de contenido de origen antioqueño, de 36 años, y el cantante de música urbana, de 25, compartieron dos fotografías del momento del parto y del recién nacido, acompañadas del mensaje: “Kairo Rangel Garcia 🖤✨∞ / Un amor para toda la vida”.

PUBLICIDAD

El nombre del bebé arrancó con la letra K, tal como la madre había anticipado

El nombre del pequeño, Kairo Rangel García, combina los apellidos de ambos progenitores y cumple la promesa que Karina García había hecho semanas atrás a sus seguidores: que comenzaría con la letra K.

Una mujer acostada en una camilla sostiene a un recién nacido junto a un hombre con vestimenta médica en un quirófano
Karina García y Kris Rangel permanecen junto a su hijo recién nacido tras el parto en una sala de operaciones. (@karinagarciaoficiall/IG)

La influencer había señalado en sus redes que elegir el nombre fue uno de los mayores desafíos del embarazo, pues buscaba una opción con significado que reflejara la personalidad de su hijo.

El parto se produjo tras un embarazo con múltiples complicaciones

El embarazo de Baby K —como los fans llamaban al bebé antes de conocer su nombre— estuvo marcado por al menos cuatro cambios en la fecha probable de parto, sangrados, amenaza de parto prematuro, episodios de taquicardia y falta de aire, entre otras complicaciones que García documentó públicamente.

PUBLICIDAD

En las últimas semanas antes del nacimiento, el equipo médico evaluó si el parto sería natural o por cesárea, ya que el bebé fue descrito como un “macrobebé” cuyo tamaño podría dificultar el proceso. “Hay un problema, no sabemos si puede nacer por parto natural porque está muy grande”, había explicado la modelo.

Será el tercer hijo de la influencer y el primero del cantante

Captura de pantalla de una publicación de Instagram con un bebé recostado que viste ropa y gorro blancos de punto con pompones
Karina García y Kris R. presentan a su bebé nacido Kairo Rangel Garcia vestido con ropa blanca de punto y un gorro con pompones. (@karinagarciaoficiall/IG)

Kairo es el tercer hijo de Karina García —tras Isabella Vargas García, de 19 años, y Valentino Mesa García, de seis— y el primero de Kris R., cuyo nombre de pila es Kristian Rangel Betancur.

La pareja confirmó el embarazo el 24 de junio de 2026 con una publicación conjunta que decía: “Nuestro sueño más bonito viene en camino”. Días previos al nacimiento, García había solicitado a sus seguidores ignorar cualquier rumor: “Yo soy la única que les informará cuando mi bebé nazca”, afirmó.

Tras el parto, la influencer tiene previsto someterse a una ligadura de trompas, decisión que tomó junto a Kris R. y que convierte a Kairo en su último hijo.

El mensaje de despedida de su barriga de embarazo

Karina García publicó el martes 27 de octubre un mensaje de despedida a su barriga en Instagram, horas antes de lo que sus seguidores interpretaron como el inicio de su labor de parto. La creadora de contenido colombiana acompañó el texto con una fotografía en blanco y negro, tomada frente al espejo, en la que aparece de perfil con su embarazo en primer plano.

Karina García daría a luz pronto
Karina García habría confirmado que entró en labor de parto con un emotivo mensaje (@karinagraciaoficiall/IG)

“Estoy a punto de parir y, aunque suene contradictorio, hoy siento nostalgia de despedirme de mi barriga”, escribió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en la publicación, recogida por Infobae.

García describió el embarazo como la etapa más vulnerable de su vida

A lo largo del texto, la modelo antioqueña definió su barriga como “mi refugio, mi compañía y el lugar donde creció mi niño” y reconoció la mezcla de emociones que atravesaba: “Puedo estar desesperada por tener a mi bebé en mis brazos y, al mismo tiempo, sentir tristeza por despedirme de esta etapa”, señaló.

La gestación de Baby K —nombre con el que la pareja se refería al bebé— estuvo marcada por sangrados, amenaza de parto prematuro, taquicardia y al menos cuatro cambios en la fecha probable de parto.

Kris R se arrodilló ante Karina García durante su presentación en el Movistar Arena - crédito @Marle0510/ Instagram
Kris R se arrodilló ante Karina García durante su presentación en el Movistar Arena - crédito @Marle0510/ Instagram

Pese a eso, García cerró su mensaje con una promesa dirigida a su hijo: “Mi hijo será fuerte como su mamá, porque desde antes de nacer ya hemos superado muchas cosas juntos”.

La publicación se produjo cuatro días después de que el cantante Kris R la subiera al escenario del Movistar Arena de Bogotá durante su concierto del 23 de octubre, donde le dedicó la canción 4 Life y se arrodilló para besarle la barriga frente al público.

Temas Relacionados

Nació el hijo de Karina GarcíaKarina GarcíaKris RKairo Rangel GarcíaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Ejército desactiva explosivos instalados sobre mulas en una zona rural de Anorí, Antioquia

Las organizaciones armadas ilegales han usado animales de carga para transportar artefactos por caminos veredales y evadir controles, una práctica registrada en distintas zonas del Nordeste antioqueño, según la información oficial disponible

El Ejército desactiva explosivos instalados sobre mulas en una zona rural de Anorí, Antioquia

El alcalde de Bogotá rechaza militarizar la ciudad y respalda operativos conjuntos con la fuerza pública

Carlos Fernando Galán sostuvo que la Policía Metropolitana cumple su misión y atribuyó los resultados de seguridad a la coordinación con el Ejército, que participa en el dispositivo vigente de la ciudad

El alcalde de Bogotá rechaza militarizar la ciudad y respalda operativos conjuntos con la fuerza pública

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

El auge del K-pop ha impulsado las exportaciones musicales y televisivas, generando ganancias multimillonarias para Corea del Sur

K-pop: las 10 mejores canciones que no paran de sonar en iTunes Colombia

Chontico Día resultados de hoy domingo 8 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Este juego ofrece a sus participantes diferentes oportunidades para ganar grandes premios, conoce cuáles fueron los cinco números sorteados

Chontico Día resultados de hoy domingo 8 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Video: Policías usaron pistola Taser contra dos hombres que trataron de enfrentarlos durante una riña en Córdoba

Un testigo alertó sobre una posible herida y uno de los policías aseguró que trasladarían al ciudadano a un hospital

Video: Policías usaron pistola Taser contra dos hombres que trataron de enfrentarlos durante una riña en Córdoba
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

ENTRETENIMIENTO

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: así lo confirmó el mánager de la agrupación en Instagram

Karol G dejó una reflexión a sus seguidores para la segunda etapa de su gira: “Entonces que, ¿Bichota Season otra vez o qué?”

Dago García y José Lombana explican qué está pasando con la televisión: novelas desplazadas, poca creatividad y las plataformas de 'streaming' ganando terreno

Deportes

Atlético Mineiro desiste de los planes de vuelos privados para llevar hinchas a la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors en Barranquilla

Atlético Mineiro desiste de los planes de vuelos privados para llevar hinchas a la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors en Barranquilla

Inició la concentración de la selección Colombia en la ciudad de Cali: estos fueron los primeros jugadores en llegar

Lucas González, DT de Nacional, se va en contra de Néstor Lorenzo por dejarlo sin dos jugadores para semifinales de Copa Colombia: “No es coherente”

Luis Matorel habría sido retirado del panel de árbitros de la Liga BetPlay por permitir a equipo jugar con 12 futbolistas

De lanzar botellas al respaldo de los hinchas: el tenso momento de Kevin Castaño en Brasil tras la eliminación del Atlético Mineiro