Colombia

Entre caballos, nostalgia y un pastel gigante: así se vivió el cumpleaños de Luis Alfonso en el MedPlus

El cantante reunió a sus seguidores, presentó una puesta en escena de 360 grados y compartió tarima con varias figuras del entretenimiento colombiano que hicieron del evento una jornada inolvidable para la música popular

El artista inició el espectáculo con 'Gomela y Montañero', luego cantó 'La Cantina' y los éxitos que lo han hecho ganar reconocimiento a nivel mundial (Infobae Colombia)

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La noche previa a su cumpleaños número 33, Luis Alfonso reunió a más de 18.000 personas en La Fonda del Señorazo, un concierto en formato 360° que agotó la boletería del Coliseo MedPlus de Bogotá el 7 de noviembre de 2026.

El encuentro convocó a seguidores del género popular y sumó actuaciones de invitados de la música, el deporte y su círculo familiar, que no puede faltar en cada uno de sus logros, pues el artista ha demostrado que su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, y sus hijos son lo más importante para él.

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El artista, nacido el 8 de noviembre de 1993 en Popayán (Cauca), celebró la fecha rodeado por el público capitalino. El recinto se convirtió en una fonda a gran escala, con el escenario dispuesto para que los asistentes siguieran el espectáculo desde todos los sectores.

Desde la entrada del artista se supo que el evento no sería convencional, pues Luis Alfonso ingresó suspendido en el techo con ayuda de un arnés deleitando a los fanáticos con su presencia en un traje rojo.

El cantante Luis Alfonso entró al concierto descendiendo desde la estructura superior del recinto mediante un arnés y emocionó a los asistentes (Infobae Colombia)

Rigoberto Urán abrió la lista de invitados sobre una bicicleta

La noche empezó con la presentación de artistas como Jhon Alex Castaño, Brian Puerta y Jhonny Rivera. Sin embargo, para el show principal el primer invitado que compartió tarima con el Señorazo en la noche fue el ciclista Rigoberto Urán, que fue recibido con mucho cariño por los asistentes.

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Urán ingresó en bicicleta, mientras sonaba El hijo de Urrao, el tema de la producción televisiva inspirada en su vida, en un segmento dedicado a los deportistas y a su espontaneidad.

Así fue la inesperada aparición de Rigoberto Urán en el concierto de Luis Alfonso en el Coliseo Medplus en la noche del 7 de noviembre de 2026. El pedalista ingresó en bicicleta y mientras sonaba de fondo 'El hijo de Urrao', la canción de la telenovela inspirada en su vida (Infobae Colombia)

Después apareció el cantante Miguel Bueno, segundo invitado musical de la velada. Ambos compartieron el escenario para interpretar uno de los temas que los ha acercado a sus públicos llamado Culpable.

La presentación también tuvo un momento muy emotivo, pues el artista rindió homenaje a Yeison Jiménez, que falleció el 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo. Luis Alfonso incluyó un show de caballos y habló sobre el intérprete antes de cantar su versión de Si no te hubieras ido.

Tras ese homenaje, siguió con El Aventurero y el público se unió en una sola voz para cantar con fuerza, recordando una de las canciones más icónicas del fallecido artista. Al finalizar este segmento, subió a uno de sus caballos para interpretar Destino Final, tema que grabó con Yeison Jiménez y que habla de la muerte.

Luis Alfonso cantó 'Destino final' con el que rindió homenaje a Yeison Jiménez, proyectando imágenes de su logo en las pantallas del Coliseo Medplus (Infobae Colombia)

La lista de apariciones especiales reunió figuras de distintos sonidos. Galy Galiano, Nanpa Básico, Nelson Velásquez y Kapo pasaron por el escenario durante una noche que conectó la música popular con otros géneros.

Así, el regreso del cantante a Bogotá tuvo el valor de una cita esperada: el repertorio, los invitados y el recinto lleno acompañaron cada tramo del concierto.

La familia de Luis Alfonso subió al escenario para celebrar su cumpleaños

Una de las escenas más conmovedoras de la noche llegó cuando Luis Alfonso recibió a su familia, cuyos miembros salieron de un pastel gigante con la frase: “Feliz cumpleaños Señorazo”. Al verlos, el artista dijo: “Ay, qué chimba hijueputa” y se unió en un abrazo fraternal con los suyos.

En ese momento, subieron al escenario su esposa, Luisa Fernanda Pulgarín, y sus hijos Jerónimo, Laura y Agustín, conocido como El Charrito Rendón, ya que a sus 5 años de edad se ha robado las miradas por su talento como cantante.

Luis Alfonso celebró su cumpleaños número 33 el 8 de noviembre de 2026 con su familia en tarima. Su hijo menor, Agustín, conocido como El Charrito Rendón, le cantó 'Las mañanitas'

El Charrito Rendón le cantó al artista frente al público, un momento que llevó a Luis Alfonso al llanto. La escena ocurrió en medio de la celebración anticipada de su cumpleaños y llenó de emoción a los que han seguido la carrera del artista que le mostraron su cariño en cada uno de los momentos del evento.

Por su parte, el artista se mostró muy agradecido con el público capitalino, que es reconocido por su amor a la música popular y que llenó uno de los recintos de eventos más importantes de la ciudad para celebrar la vida del montañero que se ha robado el corazón de los amantes del género por su autenticidad y forma de ver la vida.

Luis Alfonso descrestó con su presentación en el Coliseo Medplus (Infobae Colombia)
Luis Alfonso descrestó con su presentación en el Coliseo Medplus (Infobae Colombia)

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