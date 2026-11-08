Colombia

Murió Radamel Uribe, corista de Kbeto Zuleta: así lo confirmó el mánager de la agrupación en Instagram

Esteban Bolaño, mánager de Kbeto Zuleta, confirmó en Instagram la muerte del corista Radamel Uribe Navarro, tercera víctima fatal del accidente de bus ocurrido el 26 de octubre en Bosconia, Cesar

Los familiares de Kbeto Zuleta tomaron la determinación de llevarlo a un centro de mayor complejidad para garantizar su recuperación (Kbeto Zuleta / Instagram)
Otro de los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta falleció en las últimsd horas tras semanas del accidente. (Kbeto Zuleta / Instagram)
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Después del accidente del bus en el que viajaba la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, se conoció una nueva noticia que enluta por completo al músico y los familiares de los integrantes, sumando una víctima más a la traegia.

El músico Radamel Uribe Navarro, corista y primera voz de la agrupación de Kbeto Zuleta, murió en la madrugada del domingo 8 de noviembre. La noticia la confirmó el mánager del grupo, Esteban Bolaño, a través de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

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“Mi Rada querido, ve con Dios”, escribió Bolaño en la publicación, acompañada de un emoji de corazón roto. El representante agregó: “Gracias por tanto respeto y cariño. Dios abra el cielo y te reciba en sus brazos”, junto a una fotografía del corista.

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Murió otro de los integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta (@estebanbolanomanager/IG)

La tercera víctima mortal del accidente del bus

Con la muerte de Uribe Navarro ya son tres los integrantes de la agrupación que fallecen a raíz del siniestro ocurrido el lunes 26 de octubre en inmediaciones de Bosconia, Cesar. El corista recibía atención en un centro asistencial de alta complejidad en Valledupar, según confirmaron medios locales.

El accidente del grupo musical de Kbeto Zuleta, hijo del cantante Poncho Zuleta, dejó tres músicos muertos: el corista Geovanny Lobo, el guitarrista Harold Santana y, dos semanas después, Radamel Uribe Navarro. Los dos primeros murieron el mismo día del siniestro vial, mientras que Uribe permaneció hospitalizado hasta su fallecimiento.

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Antes de unirse a la agrupación de Kbeto Zuleta, Uribe Navarro trabajó durante mucho tiempo con el grupo del cantante Peter Manjarrez. Una semana atrás se encontraba en la Clínica Sinais Vitais, pero su delicado estado de salud obligó a remitirlo al centro asistencial de la capital del Cesar para continuar con atención médica especializada.

La Alcaldía de Valledupar confirmó acompañamiento institucional permanente a las familias de las víctimas y a los heridos del siniestro - crédito Gobernación del Cesar/X
La Alcaldía de Valledupar confirmó acompañamiento institucional permanente a las familias de las víctimas y a los heridos del siniestro - crédito Gobernación del Cesar/X

La publicación sobre la muerte de Uribe Navarro generó consternación en Valledupar y en el mundo de la música vallenata, pues muchos esperaban que la recuperación de los integrantes que sobrevivieron avanzara con normalidad.

Otros integrantes resultaron lesionados en el accidente

El siniestro también dejó lesionados a otros miembros de la agrupación, entre ellos el líder y cantante Kbeto Zuleta.

Kbeto Zuleta continúa hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla tras el grave accidente de tránsito que sufrió junto a su agrupación, de acuerdo con el último comunicado que emitió su padre, el también vallenato Poncho Zuleta, a través de sus redes sociales.

La familia del artista reportó avances en su recuperación: el cantante ya está consciente, comenzó a hablar y reconoce a las personas que lo rodean, según informó el medio.

El artista tomó decisiones en medio de la recuperación de Kbeto Zuleta (Poncho Zuleta/Instagram)
El artista tomó decisiones en medio de la recuperación de Kbeto Zuleta (Poncho Zuleta/Instagram)

El hermano del cantante habló sobre su evolución médica

La actualización sobre el estado de Kbeto Zuleta se conoció el sábado 31 de octubre, cuando su hermano, Héctor Arturo Zuleta, médico de profesión, habló con los medios a las afueras de la Clínica Iberoamérica.

“La evolución de su hermano ha sido favorable”, explicó Héctor Zuleta, visiblemente emocionado. El hermano del cantante contó además que el equipo médico logró avanzar en el proceso de extubación traqueal.

Héctor Zuleta añadió que la familia ya había podido visitar al intérprete y establecer comunicación con él, un dato que contrasta con la gravedad de los primeros reportes tras el accidente. El cantante vallenato permanece bajo observación médica mientras avanza su recuperación.

Kbeto Zuleta
El mánager de Kbeto Zuleta compartió la anécdota de cómo se salvó del accidente en el que el músico vallenato por poco pierde la vida (@RadioGuatapuri/X)

El accidente que afectó a la agrupación de Kbeto Zuleta se convirtió en una de las tragedias más graves recientes dentro del género vallenato.

La muerte de Radamel Uribe Navarro se suma a las de Geovanny Lobo y Harold Santana, en un hecho que el entorno musical de Valledupar lamentó a través de redes sociales, entre ellos el mánager de la agrupación, quien fue la primera voz autorizada en confirmar públicamente el fallecimiento del corista.

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