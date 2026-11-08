Colombia

Valentino Lázaro respalda a Emiro Navarro ante su crisis médica, pero espera verlo en 'Stream Fighters 5'

El participante de 'MasterChef Celebrity' contó a sus seguidores de una afección que apareció durante su exigente preparación y pidió oraciones mientras espera las valoraciones que definirán si puede subir al cuadrilátero en noviembre

El creador de contenido aborda los rumores sobre la posible baja del participante de 'Masterchef Celebrity' de la pelea (@valentinolazaroh/IG)
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A 11 días del combate y con una resonancia magnética de por medio, Valentino Lázaro salió a pronunciarse sobre la crisis médica de su rival en Stream Fighters 5, el evento de boxeo entre influenciadores organizado por Westcol que se celebrará el 14 de noviembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró creerle a Emiro Navarro y le deseó una pronta recuperación, aunque dejó en claro que espera con ansias llegar al ring.

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Primero que todo, yo le creo a Emiro. Que él está pasando por una situación de salud, yo no tengo por qué ponerlo en duda. De corazón, espero que se mejore, que todo le salga bien con sus exámenes y que pueda recuperarse pronto. Al final, antes de cualquier pelea, siempre está la salud”, afirmó Lázaro en sus redes sociales.

Emiro Navarro y Valentino Lázaro forman parte de una cartelera con creadores de contenido, artistas y figuras de televisión - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube
Emiro Navarro y Valentino Lázaro forman parte de una cartelera con creadores de contenido, artistas y figuras de televisión - crédito captura de pantalla @westCOL / YouTube

Navarro reveló su situación médica a días del combate

La incertidumbre sobre la pelea comenzó a crecer cuando Navarro compartió una serie de historias en Instagram que encendieron las alarmas. El participante de MasterChef Celebrity Colombia y exintegrante de La casa de los famosos explicó que, en plena preparación –cuando sentía estar en uno de sus mejores momentos físicos–, los entrenamientos dejaron al descubierto una afección que no tenía contemplada.

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“He venido preparándome con toda, dando lo mejor de mí en cada entrenamiento y sintiendo que estaba en uno de mis mejores momentos. Pero justo ahora surgió una situación médica que descubrí a raíz de la exigencia de los entrenamientos”, relató el oriundo de Magangué, Bolívar.

El influenciador no reveló el diagnóstico, pero publicó una historia en la que aparece recostado junto a un equipo de resonancia magnética, acompañada del mensaje: “Les pido que me tengan en sus oraciones para que todo salga bien”.

Valentino Lázaro y Emiro Navarro se medirán en Stream Fighters 5, que se realizará el 14 de noviembre en Bogotá - captura de pantalla @westCOL / YouTube
Valentino Lázaro y Emiro Navarro se medirán en Stream Fighters 5, que se realizará el 14 de noviembre en Bogotá - captura de pantalla @westCOL / YouTube

Los problemas de salud del creador de contenido venían de antes. El 21 de octubre, a través de su comunidad de WhatsApp, ya había advertido que atravesaba días difíciles: “Mi salud física no está en un 100% y mi mente también me juega una mala pasada”, escribió entonces. Pese a las dificultades, en ambas ocasiones dejó claro que su intención es llegar a la pelea si las valoraciones médicas se lo permiten.

Lázaro lleva tres meses entrenando y quiere el combate

El creador de contenido argentino no ocultó su deseo de que la pelea se concrete. Tras expresar su solidaridad con Navarro, hizo énfasis en el sacrificio que implican meses de preparación y en la disposición que tiene de subirse al ring pase lo que pase.

“Llevo tres meses preparándome, entrenando, sacrificando muchas cosas y tomándome esto muy en serio. Yo quiero subirme a ese ring. Quiero que Emilio me dé durísimo. Quiero yo también darle a él. Mejor dicho, quiero que los dos nos demos y demos un buen show”, declaró Lázaro.

Lázaro también se refirió a quienes dudan de sus intenciones al comentar la situación de su rival: “Si digo que no le creo, dicen que es envidia. Si digo que le creo, dicen que es hipocresía. Así que voy a decir lo que me nace del corazón”, señaló.

Un mensaje de ánimo que incluyó un consejo para la entrada al ring

El creador de contenido Emiro Navarro anunció un problema de salud a once días de su combate en 'Stream Fighters 5' contra Valentino Lázaro - crédito @emiro_navarro/Instagram
El creador de contenido Emiro Navarro anunció un problema de salud a once días de su combate en 'Stream Fighters 5' contra Valentino Lázaro - crédito @emiro_navarro/Instagram

Más allá del componente deportivo, Lázaro aprovechó sus declaraciones para enviarle un mensaje de aliento a Navarro, quien días antes había reconocido que tampoco tenía resuelta su entrada al cuadrilátero por falta de un artista confirmado.

“Tú eres de Barranquilla, sal con una pollera, monta un carnaval en ese show, lleva una comparsa, haz lo que se te dé la gana, que tú tienes una fanaticada gigante que te adora”, le dijo el argentino, con una dosis de humor que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

Lázaro también reconoció la popularidad y el respaldo que tiene su rival entre el público colombiano: “Tú estás en una posición en la que si pierdes conmigo, la gente va a decir que igual ganaste porque te quieren un montón. Y si me ganas, pues ya está. Entonces, no tienes nada que perder. Yo reconozco que Emilio está a otro nivel de popularidad y respeto lo que ha hecho en su carrera”, afirmó.

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