Atlético Mineiro desiste de los planes de vuelos privados para llevar hinchas a la final de la Copa Sudamericana contra Boca Juniors en Barranquilla

La afición de Belo Horizonte adquirió más de 8.000 entradas para el sector exclusivo reservado en la final de la Copa Sudamericana - crédito REUTERS/Tiago Trindade

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Atlético Mineiro descartó los vuelos chárter masivos hacia Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana del 21 de noviembre, debido a que las cotizaciones para fletar aeronaves llegaron hasta USD 900.000. El club brasileño financiará el viaje de 60 integrantes de sus barras organizadas para asegurar la presencia de instrumentos de percusión en las tribunas.

Más de 8.000 entradas ya fueron vendidas para el sector exclusivo de la hinchada del equipo de Belo Horizonte. Ese grupo de aficionados se sumará a los seguidores que consigan llegar por sus propios medios a la capital del Atlántico.

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La institución negoció con la Alcaldía de Belo Horizonte y varias compañías aéreas para abrir frecuencias comerciales adicionales o establecer rutas temporales. Las aerolíneas consultadas tampoco pudieron habilitar vuelos regulares por la complejidad logística, según informó Atlético Mineiro.

Atlético Mineiro instalará pantallas a las afueras de la Arena MRV para congregar a los seguidores que permanezcan en Brasil - crédito REUTERS/Tiago Trindade

El club y el Instituto Galo recurrieron al apoyo económico del Club de los 113, patrocinadores y otros aliados para subsidiar el desplazamiento de 60 miembros de las barras organizadas. La operación tendrá una inversión aproximada de 300 millones de pesos.

Los aficionados seleccionados trasladarán los instrumentos para alentar al equipo durante los 90 minutos de la definición continental. La medida reemplaza el operativo de transporte a gran escala que la entidad intentó organizar para miles de seguidores.

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Atlético Mineiro explicó que había buscado alternativas para permitir la llegada del mayor número posible de aficionados. Sin embargo, sostuvo que los precios recibidos para el alquiler de aeronaves hacían inviable una operación de esa dimensión: “El Club no escatimó esfuerzos para hacer viable una operación especial de transporte, pero se topó con costos extremadamente elevados”.

La cotización máxima equivalía a cerca de 2.600 millones de pesos colombianos. La falta de vuelos directos y la imposibilidad de sumar frecuencias regulares obligaron a limitar el respaldo del club a un grupo reducido de hinchas.

El club brasileño subsidiará el traslado de 60 miembros de las barras con una inversión de 300 millones de pesos para llevar instrumentos de percusión - crédito REUTERS/Cris Mattos

La decisión no modifica la presencia prevista de miles de seguidores brasileños en el estadio de Barranquilla, donde el sector reservado para el club ya superó los ocho mil boletos comercializados. Atlético Mineiro reconoció que muchos aficionados querían acompañar al plantel en otra final internacional, pero no podrán hacerlo por las restricciones económicas y de transporte.

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Los que permanezcan en Brasil podrán seguir el partido desde una transmisión pública a las afueras de la Arena MRV, el estadio del equipo en Belo Horizonte. El club confirmó que instalará pantallas para reunir a su afición durante la final.

El impacto económico para Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Aston Villa

El remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla será la sede del partido por el título de la "Otra mitad de la gloria" - crédito EFE

Barranquilla recibirá la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, con capacidad para 65.000 espectadores, y apuesta a que la llegada de aficionados, delegaciones y turistas impulse el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios locales.

El Carnaval de Barranquilla 2026 es la referencia utilizada por el distrito para dimensionar esa expectativa: reunió a más de 820.000 visitantes nacionales e internacionales, superó el 90% de ocupación hotelera, convocó a más de seis millones de espectadores y generó un impacto económico superior a $840.000 millones.

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La celebración cultural desarrolló más de 500 eventos en distintos sectores de la ciudad y generó alrededor de 195.000 empleos directos e indirectos. La Oficina de Turismo de Barranquilla señaló que esas cifras muestran la capacidad de los eventos nacionales e internacionales para activar actividades vinculadas con el alojamiento, los restaurantes, el transporte, el entretenimiento, el comercio y las industrias culturales.

Aunque el Carnaval y una final de fútbol tienen duraciones y características diferentes, la ciudad considera que el antecedente confirma su capacidad para recibir grandes flujos de visitantes. La final continental buscará atraer viajeros, estimular el gasto y ampliar las oportunidades para empresarios, comerciantes y prestadores de servicios locales.

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