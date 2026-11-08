Colombia

Madre implora traslado para su hijo con tumor cerebral maligno por inconsistencias en la atención recibida en un hospital de Bogotá

La familia busca una segunda valoración médica ante las diferencias entre especialistas sobre las posibilidades de tratamiento del adolescente en Bogotá, pues temen que su estado de salud pueda empeorar

Ampolla con etiqueta Vacuna IDH1, jeringa, bandeja metálica, dos científicos con guardapolvo blanco y guantes azules, pantalla con radiografía cerebral con un recuadro rojo.
Adolescente con tumor cerebral espera remisión tras diferencias médicas en el Homi (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una madre pidió el traslado de su hijo de 16 años desde la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (Homi), en Bogotá, tras recibir conceptos médicos distintos sobre el tratamiento de un tumor cerebral maligno. La familia del joven indica que busca una institución que evalúe nuevas alternativas para el adolescente.

Según relató la familia a Noticias RCN, el caso comenzó cuando el adolescente presentó un dolor de cabeza. Los exámenes posteriores identificaron un tumor glial de alto grado en el cerebelo, una zona del cerebro relacionada, entre otras funciones, con la coordinación de los movimientos y el equilibrio.

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Ante el hallazgo, el menor fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Después de ese procedimiento, Carmen Cecilia Ravelo, madre del paciente, afirmó que recibió un pronóstico confuso: “En la primera cirugía que me lo hicieron, dijeron que ya no había nada que hacer con el niño. Que me lo llevara para la casa”.

La mujer cuestionó la atención que ha recibido su hijo y expresó preocupación por las decisiones clínicas alrededor de su estado. Su solicitud se centra en obtener la autorización para trasladarlo a otra institución de salud que pueda revisar el caso y definir si existen tratamientos adicionales.

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Un hombre acostado en una cama de hospital con un catéter intravenoso sujeto con cinta adhesiva en el brazo derecho
Los familiares piden intervención para evitar que la situación del joven pueda verse afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia recibió conceptos distintos de los especialistas

El principal motivo de la petición son las versiones diversas que, según la familia, han recibido de los profesionales que atienden al joven. Ravelo aseguró que mientras el neurocirujano considera que hay posibilidades de continuar con el manejo médico, los oncólogos les han comunicado que no habría más opciones terapéuticas.

La diferencia entre esos conceptos ha incrementado la incertidumbre de los padres frente a la ruta de atención. La familia considera necesario que otro equipo médico valore los estudios, el resultado de la cirugía y las condiciones actuales del adolescente antes de adoptar decisiones sobre su tratamiento.

Por su parte, Vicente Ortiz, padre del menor, señaló que su hijo conserva algunas capacidades pese al diagnóstico: “Nos habla, mueve los pies y come”.

El padre agregó en su diálogo con el noticiero nacional que el joven permanece débil, en parte porque durante más de 15 días ha tenido dificultades para alimentarse de manera adecuada, pero consideran que es indispensable la revisión porque creen que pueden existir alternativas para su tratamiento.

Una cuna de acrílico transparente con una sábana blanca se encuentra junto a una cama de hospital y monitores de control.
Familia denuncia falta de traslado para joven con tumor glial de alto grado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Homi explicó las dificultades para concretar la remisión

La Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (Homi) respondió que el traslado solicitado no se ha concretado debido a la disponibilidad de especialistas en las instituciones consultadas. De acuerdo con la explicación entregada por el hospital y compartida por el medio, los centros médicos contactados no cuentan con un hematólogo pediatra disponible para asumir el caso.

La institución no detalló cuáles fueron los hospitales consultados, cuántas gestiones se realizaron ni las fechas en que se efectuaron los contactos. Tampoco se conocieron públicamente nuevos conceptos médicos sobre el diagnóstico, el pronóstico o las alternativas de tratamiento para el paciente.

Ilustración de un cerebro humano de perfil con un tumor oscuro en el área lateral sobre un fondo pastel.
La familia sigue a la espera de una solución (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madre del menor pidió apoyo para lograr la remisión y expresó su temor frente a la continuidad de la atención para el menor de edad.

Yo quiero trasladarlo de acá a buscarle otra clínica donde lo puedan tratar”, afirmó Ravelo. Su declaración plantea una petición dirigida tanto a las autoridades de salud como a las entidades responsables de coordinar el acceso a servicios especializados.

Por ahora, el traslado continúa condicionado a la posibilidad de encontrar una institución que disponga del personal médico requerido para recibir al adolescente y continuar su manejo clínico.

Este no es el único caso de un paciente que está a la espera de una remisión médica, por lo que la ciudadanía pide revisar los modelos de atención de salud en los centros asistenciales.

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