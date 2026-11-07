Card Show Expo reunirá cartas de Pokémon, cómics y videojuegos en Bogotá

La tercera edición de Card Show Expo se realizará el domingo 8 de noviembre en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Chapinero, en Bogotá, con una oferta que abarca cartas coleccionables, videojuegos, cómics, memorabilia y actividades de cultura pop.

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La tercera edición de Card Show Expo se realizará el domingo 8 de noviembre en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Chapinero, en Bogotá, con una oferta que abarca cartas coleccionables, videojuegos, cómics, memorabilia y actividades de cultura pop. La feria habilitará espacios para comprar, vender e intercambiar productos, participar en partidas y asistir caracterizado como personajes de este universo.

La jornada se extenderá durante todo el día en el auditorio ubicado en la calle 67 #8-32. La convocatoria reúne a coleccionistas, tiendas especializadas, marcas, vendedores, compradores, familias y aficionados a las cartas, los videojuegos y otros objetos de colección.

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Card Show Expo busca impulsar en Colombia el intercambio y la comercialización de piezas coleccionables, además de dar mayor espacio a esta afición dentro del entretenimiento y la cultura pop. La programación parte de una comunidad que combina el interés por artículos exclusivos con la nostalgia, el juego y el contacto entre aficionados de distintas generaciones.

Cartas, cómics y piezas para compra e intercambio

Los juegos de cartas coleccionables ocuparán una parte central de la oferta, con productos de Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! y Magic: The Gathering.

Los juegos de cartas coleccionables ocuparán una parte central de la oferta, con productos de Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh! y Magic: The Gathering. En estas franquicias, los participantes arman mazos propios para competir con cartas que representan hechizos, monstruos y recursos de juego.

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La feria también incluirá cómics, memorabilia —objetos de especial valor para aficionados y coleccionistas— y otros artículos vinculados con la cultura pop. Las cartas y productos de Pokémon figuran entre los artículos con mayor demanda previstos para compra e intercambio durante el encuentro.

Además de los puestos para adquirir, vender o intercambiar piezas, Card Show Expo contará con un servicio de evaluación y clasificación de cartas y otros objetos coleccionables durante la jornada. La propuesta permitirá a los visitantes buscar piezas para completar sus colecciones, explorar nuevos productos y ponerse en contacto con otros aficionados.

Videojuegos y cosplay en la programación

El cosplay tendrá un espacio propio dentro de la convocatoria. Quienes asistan caracterizados como personajes de los juegos de cartas coleccionables o de la cultura pop podrán ingresar gratis.

La programación de videojuegos estará a cargo de Fuego CW, una organización de deportes electrónicos y entretenimiento con presencia en Colombia y Latinoamérica. El grupo habilitará estaciones de juegos para computadora, zonas de consolas y partidas para quienes quieran compartir con otros jugadores o poner a prueba sus habilidades.

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Las actividades reunirán a aficionados, jugadores y nuevas generaciones alrededor de los videojuegos, que forman parte de la oferta de la feria junto con las cartas coleccionables y los productos de cultura pop. La organización también impulsa competencias, torneos y contenidos relacionados con este sector.

El cosplay tendrá un espacio propio dentro de la convocatoria. Quienes asistan caracterizados como personajes de los juegos de cartas coleccionables o de la cultura pop podrán ingresar gratis, como parte de una propuesta que vincula el coleccionismo con el vestuario, la interpretación y la creatividad de los participantes.

Una vitrina para marcas y coleccionistas

Card Show Expo funcionará como punto de exhibición para marcas, tiendas, emprendimientos y coleccionistas interesados en presentar productos, contactar públicos y generar oportunidades comerciales.

Card Show Expo funcionará como punto de exhibición para marcas, tiendas, emprendimientos y coleccionistas interesados en presentar productos, contactar públicos y generar oportunidades comerciales. Entre las marcas anunciadas figura Panini, vinculada a álbumes, láminas y colecciones que han acompañado a distintas generaciones de aficionados.

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La feria prevé reunir también a medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido y plataformas especializadas para acercarlos al mercado del coleccionismo. La organización plantea el encuentro como una oportunidad para ampliar la presencia de expositores, marcas, visitantes y coleccionistas en futuras ediciones.

Más que concentrarse en la circulación de cartas, figuras o cómics, el evento busca fortalecer los vínculos entre quienes comparten esta afición. La cita en Chapinero propone un espacio donde cada colección puede servir como punto de partida para intercambios, recuerdos y nuevas comunidades alrededor de la cultura pop.