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Jackson Martínez, delantero del Independiente Medellín, habló de su estado físico: “Me voy sintiendo mejor”

“Cha Cha Cha” (como es conocido el delantero) se refirió a su actual estado físico tras regresar de una inactividad física profesional de seis años

Jackson Martínez
Jackson Martínez regresó al equipo de sus amores y en sus dos primeros partidos ya anotó ante Alianza FC y asistió ante Fortaleza (Independiente Medellín - X)
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Jackson Martínez aportó una asistencia en el triunfo de Independiente Medellín ante Fortaleza por 0-3 en el estadio de Techo de Bogotá, el 6 de noviembre de 2026 y con este resultado quedó cerca de clasificar a las finales de la Liga BetPlay, aunque todo dependerá de lo que pase en el duelo entre Once Caldas y Águilas Doradas en Manizales.

En este contexto, el delantero volvió a ser decisivo en su regreso al fútbol profesional, después de seis años fuera de la competencia.

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El atacante ingresó en el minuto 66 por Yony González, autor de cabeza el primer gol del Medellín. Por eso, Luis Amaranto Perea recurrió a Martínez cuando el partido todavía exigía asegurar la ventaja.

A dos minutos del final, Léider Berrío le entregó el balón en la mitad de la cancha. Martínez detectó el desmarque de Esneyder Mena por la derecha y filtró un pase que superó a los defensores de Fortaleza; el atacante entró al área y definió el tanto que sentenció el encuentro.

El atacante habló sobre cómo regresó tras seis años de para (Deportes RCN - Instagram)
El atacante habló sobre cómo regresó tras seis años de para (Deportes RCN - Instagram)

Tras el partido, el delantero explicó que la continuidad en los partidos le permitió recuperar ritmo y mejorar su entendimiento con el resto del plantel. Tras el encuentro, dijo a Deportes RCN sentirse de buena forma de cara al remate de la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay:

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“La verdad cada vez me voy sintiendo mejor, creo que la manera de ir agarrando ritmo, aparte de los entrenamientos es en los partidos, y poco a poco voy también entendiéndome mucho mejor con los compañeros”.

Martínez también remarcó que el objetivo era superar un compromiso que consideraba determinante para el equipo.

“Este partido era fundamental para poder meternos en la cabeza, que siempre va a haber momentos difíciles, pero unidos como un equipo podemos salir adelante”, afirmó.

La asistencia lo dejó satisfecho por haber intervenido de forma directa en una victoria que dio tranquilidad durante el cierre.

“Muy contento de poder haber entrado y haber dado una asistencia que cerró prácticamente el partido, nos dejó mucho más cómodos el resto de minutos que quedaban”, señaló.

La conexión con los aficionados del Medellín

El delantero tuvo pasos recordados por el Oporto de Portugal y el Atlético de Madrid (Independiente Medellín - X)
El delantero tuvo pasos recordados por el Oporto de Portugal y el Atlético de Madrid (Independiente Medellín - X)

El atacante se refirió al respaldo de una hinchada que acompaña al equipo y al deber de los futbolistas de responder dentro del campo.

“La gente es muy apasionada y una hinchada apasionada, que acompaña mucho al equipo siempre y la responsabilidad nuestra es dar lo mejor en el campo y cuando eso sucede, pues va a haber una conexión mucho más fuerte entre hinchas y jugadores”, explicó Martínez.

El delantero analizó que la eficacia ofensiva y el aprovechamiento de los espacios fueron las claves frente a un rival que adelanta sus líneas y suma jugadores en ataque.

“Lo que tuvimos en nuestro ataque. Eficacia y también sentimos gran parte del partido supimos aprovechar sus espacios que ellos dejaban, porque es un equipo que ataca mucho y suma muchos hombres al ataque. Entonces sabíamos que en el momento de interceptar la jugada de ellos íbamos a encontrar espacio para jugar”, concluyó.

Estadísticas de Jackson Martínez en el juego, según Sofascore

Jackson se reportó con un gol ante Alianza FC y una asistencia ante Fortaleza (Independiente Medellín - X)
Jackson se reportó con un gol ante Alianza FC y una asistencia ante Fortaleza (Independiente Medellín - X)

Jackson Martínez ingresó a los 66 minutos y aportó una asistencia en la victoria 3-0 de Independiente Medellín ante Fortaleza. En los 24 minutos que disputó, realizó un remate con el pie derecho desde 18 metros, aunque fue bloqueado; la acción tuvo un valor de 0,05 goles esperados.

Además, según Sofascore, completó tres de cuatro pases, con una precisión del 75%, dio dos pases clave y generó una ocasión clara.

También acertó los tres balones largos que intentó y recibió una calificación de 6,8. Estos fueron otros datos adicionales que dejó Jackson Martínez en el juego Fortaleza 0-3 Independiente Medellín:

  • No marcó goles
  • No remató al arco
  • No intentó regates ni completó ninguno
  • Registró seis toques
  • Hizo tres conducciones. Recorrió 17,9 metros con el balón
  • Progresión total con balón: -8,4 metros
  • Perdió una posesión
  • Completó tres de cuatro pases en campo rival, con un 75% de precisión.
  • No realizó centros.

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