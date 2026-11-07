Gustavo Petro llamó a marchar el 19 de noviembre contra los impuestos a los alimentos en Colombia

Petro respaldó las protestas contra el alza del IVA y las cargas salariales - crédito @petrogustavo/X

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El expresidente colombiano Gustavo Petro convocó a movilizarse el 19 de noviembre de 2026 contra los impuestos a productos básicos y el aumento de las cargas sobre los salarios, en respaldo al paro nacional anunciado por centrales sindicales, organizaciones campesinas, indígenas, estudiantiles y sectores de la oposición.

“Este 19 de noviembre voy a salir a las calles contra los impuestos a la comida y el abuso contra el salario”, escribió Petro en su cuenta de X. El dirigente del Pacto Histórico también invitó a ver en Netflix la serie El Palacio, que, según sostuvo, permite conocer “la historia que oculta la prensa oligárquica”.

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La convocatoria ocurre en medio del rechazo de organizaciones sociales al proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Los convocantes cuestionan el alcance del ajuste fiscal, las modificaciones tributarias y la política de seguridad de la actual administración.

Petro acompañó su publicación con un video de la profesora colombiana Julia Buenaventura, que defendió al exmandatario frente a las investigaciones y denuncias que enfrenta por presuntas irregularidades en la contratación pública.

Gustavo Petro convocó a las calles el 19 de noviembre por la reforma tributaria - (@petrogustavo/X)

“Dicen algunos influencers: ‘No hay que idealizar a Petro’. Y yo les digo, señores y señoras, eso es lo que tiene a la izquierda en la inmunda”, afirmó Buenaventura. La docente cuestionó a quienes piden cautela ante las acusaciones y sostuvo que existe un patrón regional de investigaciones contra referentes progresistas.

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Petro vinculó las denuncias en su contra con la disputa política por la reforma fiscal

En el video, Buenaventura comparó el caso de Petro con procesos judiciales que involucraron a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, al expresidente ecuatoriano Rafael Correa, al exmandatario boliviano Evo Morales y al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.

La profesora describió como “absurdo y demente” el caso que vincula a Petro con la supuesta entrega de contratos de la Presidencia a cambio de favores sexuales. “Un caso que no tiene ni pies ni cabeza”, sostuvo.

La denuncia surgió a partir de los señalamientos de Deicy Jiménez, una excontratista estatal que afirmó que habría recibido contratos públicos durante el gobierno de Petro a cambio de una relación personal. El expresidente negó haber usado recursos o cargos públicos con ese propósito y aseguró que responderá ante las autoridades judiciales.

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La profesora que comparó el caso Petro con procesos contra Kirchner, Correa, Evo y Lula - (buenaventura.julia/Instagram)

En una publicación difundida el 5 de noviembre, Petro afirmó: “Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie”. También indicó que el video divulgado en redes sociales no había sido sometido a un análisis pericial ni valorado por un juez.

Buenaventura retomó la frase que Fernández de Kirchner pronunció tras su condena judicial en Argentina. “No vienen por mí, vienen por ustedes”, recordó. Luego vinculó la situación de Petro con una eventual afectación a los ingresos, las pensiones y los derechos laborales en Colombia.

“Hoy no vienen por Petro, no, vienen por todos nosotros, por nuestros salarios, por nuestras pensiones, por nuestro país”, afirmó.

El paro fue convocado contra el IVA a alimentos y los aportes a la salud

La movilización del 19 de noviembre de 2026 fue anunciada tras un encuentro de más de un millar de delegados de sindicatos, organizaciones sociales y fuerzas políticas de oposición. El documento conjunto anticipó una jornada “masiva y pacífica” en las distintas regiones del país.

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Entre los principales cuestionamientos figura la propuesta de elevar del 5% al 19% el impuesto al valor agregado (IVA) para determinados artículos de consumo cotidiano.

Miles marcharon el 14 de octubre contra el programa económico y el protocolo policial -crédito @MafeCarrascal/X

Las organizaciones también rechazan el incremento de la presión tributaria sobre los salarios y la duplicación de los aportes a la salud, que pasarían del 4% al 8% para algunos trabajadores.

Los convocantes sostienen que el 75,32% del ajuste previsto recaería en nuevos impuestos y contribuciones, mientras que el 24,68% correspondería a reducción del gasto público. Además, expresaron preocupación por posibles recortes de personal y por la reorganización de entidades estatales.

Según las organizaciones, el servicio de la deuda pública representaría el 24,5% del presupuesto nacional en 2027. También cuestionaron las facultades especiales que el Ejecutivo buscaría para reorganizar organismos públicos y empresas bajo control estatal.

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La protesta será la segunda movilización nacional de importancia contra De la Espriella en menos de dos meses. El 14 de octubre, miles de personas marcharon en varias ciudades contra el programa económico y un protocolo policial aprobado por decreto para regular el uso de la fuerza en las manifestaciones.