Bayern Múnich habló sobre el regreso de Luis Díaz a las canchas: “No hay fecha límite”

El futbolista Luis Díaz completa ejercicios físicos y de coordinación sobre el césped durante la primera sesión de entrenamiento después de su lesión

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El 6 de noviembre de 2026, Bayern Múnich frenó la expectativa sobre el regreso de Luis Díaz: el club bávaro no fijó una fecha para que el delantero colombiano vuelva a jugar porque aún se recupera de una pequeña rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo.

De esta forma, la estrella de la selección Colombia tendrá que esperar el parón internacional de la fecha FIFA e ir paso a paso para determinar como llega de la lesión muscular que sufrió el 21 de octubre de 2026 ante el Arsenal por la Champions League.

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Aaron Danks, asistente técnico de Luis Díaz, explicó que Díaz no tiene una fecha de regreso establecida (Bayern Múnich)

El asistente técnico Aaron Danks explicó que Díaz y Jamal Musiala completarán sus entrenamientos individuales durante la semana del 2 al 7 de noviembre de 2026.

“Es difícil precisar una fecha concreta para su regreso. Sin embargo, durante esta semana, Jamal Musiala y Luis Díaz completarán sus entrenamientos individuales y cuando regresen los internacionales de sus selecciones, volverán a trabajar a la par con el equipo completo. No nos hemos puesto una fecha límite”, detalló.

Luis Díaz no fue convocado a la selección Colombia ya que se encuentra en proceso de recuperación de una lesión (Martin Meissner-AP Foto)

Es importante recordar que Luis Díaz ya regresó a los entrenamientos, pero en estos momentos de la temporada 2026-2027, Bayern pasa por una crisis de lesiones en su plantilla, a lo cual Danks explicó que poco a poco se encuentran en ese proceso de reincorporación, aunque ya cuenta con la mayoría de jugadores en los entrenamientos, incluído el delantero colombiano:

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“Ayer entrenó la mayoría de los jugadores. Jamal Musiala también volvió a incorporarse al grupo, lo cual es muy positivo. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para que pueda jugar este partido. Aleks Pavlović también participó en el entrenamiento y ahora tenemos que ver cómo responden sus piernas. Manuel Neuer ha vuelto a entrenarse y su evolución es buena de cara al partido. En el caso de algunos jugadores, tendremos que valorar si necesitan descansar después de la elevada carga de trabajo. Es el caso, por ejemplo, de Alphonso Davies, ya que su explosividad también requiere periodos de descanso. Tomaremos la decisión hoy en función de cómo respondan los jugadores”, completó.

Así le ha ido al Bayern Múnich sin Luis Díaz

Luis Díaz quiere volver lo más pronto al Bayern Múnich-crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

El Bayern Múnich mantiene su rendimiento, pero Luis Díaz continúa fuera por una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo que sufrió el 21 de octubre de 2026, durante el empate ante el Arsenal por la Champions League. El delantero colombiano todavía no está listo para reincorporarse al grupo principal.

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El equipo médico y técnico lleva su recuperación con cautela. Díaz ha realizado trabajos diferenciados y ejercicios de control con balón, pero la lesión también le impidió integrar la última convocatoria de la selección de Colombia para la doble fecha FIFA de noviembre.

Sin el atacante, el conjunto dirigido por Vincent Kompany, con Aaron Danks como asistente técnico, empató 2-2 ante el Augsburgo, goleó 6-1 al RB Leipzig y tiene previsto enfrentar al Mainz en la Bundesliga. En la Champions League, igualó 2-2 con el Arsenal y venció 0-2 como visitante al Atlético de Madrid en el Estadio Metropolitano, con goles de Lennart Karl y Konrad Laimer.

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El Bayern sigue en la pelea por el liderato de la Bundesliga, aunque la ausencia de Díaz redujo el desborde y la profundidad ofensiva del equipo.

Estos han sido los últimos resultados del “Gigante de Baviera” (apodo del Bayern) sin Luis Díaz:

25 de octubre de 2026 - Bundesliga: Friburgo 1-3 Bayern Múnich

28 de octubre de 2026 - Copa de Alemania: Bayern Múnich 6-1 Magdeburgo

31 de octubre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund

3 de noviembre de 2026 - Champions League: Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich

A continuación, estos son los próximos partidos del Bayern:

7 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Mainz vs. Bayern Múnich

20 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich vs. Colonia

25 de noviembre de 2026 - Champions League: Lille (Francia) vs. Bayern Múnich

28 de noviembre de 2026 - Bundesliga: Hamburgo vs. Bayern Múnich