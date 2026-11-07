María José Pizarro aún guarda silencio sobre quién le recomendó la contratación de Deicy Jiménez en el Senado: crecen interrogantes sobre papel de Gustavo Petro

La exsenadora María José Pizarro habló del paso de la excontratista Deicy Jiménez por el Senado, pero seguiría sin revelar qué persona acercó la hoja de la mujer a su despacho (@PipeCab/X - Colprensa)

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Pese a sus recientes pronunciamientos sobre el escándalo que la salpica, la exsenadora María José Pizarro mantendría bajo reserva el origen de la recomendación que, según se ha conocido, facilitó la llegada de Deicy Jiménez a un contrato oficial en el Congreso, justo cuando ella era la segunda vicepresidenta del Senado, en el periodo 2023-2024.

Aunque reconoció que la mujer sí tuvo vinculación con la corporación, la excongresista habría eludido precisar qué persona postuló o presentó la hoja de vida de la contratista para vincularla a la mesa directiva del Legislativo. Sobre todo cuando existen graves señalamientos en ese sentido contra el expresidente de la República Gustavo Petro.

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Pizarro negó que hiciera parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), aunque sí aceptó que, cuando ejerció como vicepresidenta de la corporación, Jiménez contó con vinculación y cumplió, según ella, a cabalidad las tareas encomendadas; con ello quiso zanjar su posición frente al escándalo que sacude las bases del progresismo.

La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Los presuntos mensajes entre Deicy Jiménez y Gustavo Petro que habrían precedido la llegada de la mujer al Congreso

El vacío en las explicaciones de la legisladora contrasta con una serie de intercambios digitales que salieron a la luz pública. De acuerdo con información divulgada por Semana, y las afirmaciones de la excontratista, el ex jefe de Estado habría intervenido de manera directa en la gestión para ubicar laboralmente a Jiménez en el Senado.

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Las pruebas aportadas por la propia testigo darían cuenta de conversaciones sostenidas a mediados de agosto de 2023. En esos diálogos, Petro habría utilizado el perfil denominado Michel Foucault en la red social Facebook, desde el cual, según la denunciante, dijo que “una senadora” la llamaría para su vinculación.

El expresidente Gustavo Petro afronta un grave escándalo por las denuncias de Deicy Jiménez, que en sus redes sociales publicó un video que acrecentó las críticas en su contra (Imagen Ilustrativa Infobae Colombia)

El 16 de agosto de 2023, de acuerdo con la versión de Jiménez, el mandatario le escribió: “Te va a llamar una senadora, ¿qué teléfono tienes?”. La mujer facilitó su contacto y, al día siguiente, el usuario volvió a indagar: “¿Te han llamado?”, pero ante la respuesta negativa de la mujer, el interlocutor reaccionó con una expresión de duda: “Mmm”.

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Un mes después, el 26 de septiembre de 2023, la vinculación formal de Jiménez en la corporación quedó legalizada con la suscripción del contrato, según se conoció sobre este caso. Que se sumaría a la presunta conversación de Petro con la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez, en diciembre de 2025, que derivó en un contrato para Jiménez.

María José Pizarro admitió la contratación de Deicy Jiménez, pero guardó silencio sobre el puente político para su vinculación

Frente a la divulgación de fotografías en las que aparece junto a Jiménez, reveladas inicialmente por la revista Cambio, María José Pizarro admitió la existencia del contrato, aunque evitó clarificar quién sugirió esa contratación específica para su dependencia y quiso bajarle la categorización de ser un registro exclusivo del medio.

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Con este mensaje en sus redes sociales, la excongresista María José Pizarro respondió a fotografías con Deicy Jiménez y buscó hacer claridades sobre los contratos de la mujer con el Senado (@PizarroMariaJo/X)

“No hay ninguna exclusiva noticia en esto. Es de público conocimiento que Deicy Jimenez trabajó en la Vicepresidencia del Senado mientras yo fui vicepresidenta. Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto de su relación laboral”, remarcó Pizarro.

A su vez, agregó que nunca recibió queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con ella, “y jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces presidente”. De esta manera, buscó desligarse de las repercusiones mediáticas que ha traído este caso para ella como líder del Pacto Histórico, partido de oposición.

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En esa misma intervención, la dirigente rechazó cualquier señalamiento penal o ético. “Se intenta construir una narrativa en mi contra que no corresponde a la realidad. Nunca he participado en actuación alguna que implique corrupción ni en el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza”, expresó Pizarro en su mensaje.

La Corte Suprema, la Fiscalía y la Comisión de Acusación coordinan labores ante las denuncias de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro (@deicyjimenez_/Instagram)

Y aunque agregó que no ha permitido “que se usen mi nombre o mi cargo para ello. Para nadie, sin excepción”, aún no se conoce qué persona fue la que acercó la hoja de vida de Jiménez, que no cuenta con estudios universitarios, para prestar apoyo a la vicepresidencia del Senado, que tuvo entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de junio de 2024.

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Exsenadora Pizarro descartó haber contratado a Jiménez en su UTL

Posteriormente, en declaraciones en su perfil de X, en respuesta al medio digital La Silla Vacía, la exsenadora insistió en delimitar el ámbito en el que operó la contratista. Pizarro, hija del excomandante del M-19 Carlos Pizarro, aclaró que la funcionaria no perteneció a su UTL, sino a la planta transitoria de la mesa directiva de la corporación.

“Deicy Jimenez jamás trabajo en mi UTL, fue contratada en la Vicepresidencia del Senado, tal y como lo manifiesto en el comunicado. Cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas en función de su perfil”, remarcó la congresista, sin revelar detalles sobre cómo llegó el perfil de la mujer a su despacho.

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En este mensaje en sus redes sociales, la exsenadora María José Pizarrro se pronunció sobre los contratos que firmó Deicy Jiménez con la corporación y dijo que había cumplido con sus obligaciones (@PizarroMariaJo/X)

Por su parte, en su comunicado, la legisladora argumentó que una orden judicial le impide ventilar detalles probatorios en los medios. “Respeto y acato la orden del magistrado. No voy a referirme a los hechos ni a las pruebas, porque mi prioridad es que el proceso llegue a buen término. Los medios no son jueces de Colombia”, aseguró.

En su argumentación, la dirigente denunció ser víctima de un “linchamiento mediático y digital”, solicitó garantías para la testigo del caso y defendió sus antecedentes políticos al señalar: “Jamás me prestaría para el irrespeto y el abuso hacia las mujeres”. Además, confirmó que solicitó una diligencia formal ante la Corte Suprema de Justicia.

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“He pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”. Mientras esa comparecencia ante el alto tribunal se concreta, el nombre del personaje que promovió la contratación de Jiménez continúa sin ser revelado por la exparlamentaria del Pacto.