Comando Sur de Estados Unidos destacó la cooperación regional tras la captura de alias Carrito, señalado jefe financiero del ELN

La operación en la vereda Nueva Mina reunió a unidades militares, policiales y aéreas, y dejó al detenido bajo custodia de la Sijín de Antioquia para avanzar en su judicialización - crédito @FuerzasMilCol/X

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El Comando Sur de Estados Unidos se refirió a las operaciones recientes de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), entre ellas las desarrolladas por las autoridades colombianas que llevaron a la captura de alias Carrito, presunto cabecilla del Frente Resistencia Guamocó del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el sur de Bolívar.

A través de su cuenta en X, el Comando Sur afirmó que las acciones de los países socios de la coalición habían asestado golpes a organizaciones criminales transnacionales y redes narcoterroristas, desde Colombia hasta el Caribe. La publicación señaló que operativos coordinados por tierra, aire y mar, con participación de Colombia, Costa Rica, República Dominicana y Perú, permitieron afectar rutas de tráfico ilícito.

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El Comando Sur de Estados Unidos vinculó este resultado con la Coalición de las Américas contra los Cárteles. (@Southcom)

“Las operaciones recientes de socios de la Coalición de las Américas contra los Cárteles asestaron golpes decisivos a organizaciones criminales transnacionales y redes narcoterroristas”, sostuvo el Comando Sur en su mensaje. La entidad agregó que los operativos buscan defender la soberanía y reforzar la seguridad hemisférica.

La captura de Leivis Enrique Valero Castillo, alias Carrito, ocurrió en la vereda Nueva Mina, zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar, durante la operación militar Ocaso, según informaron las Fuerzas Militares y la Policía Nacional.

Alias Carrito era señalado como hombre de confianza de alias Omar o Casinga

Las autoridades capturaron en Santa Rosa del Sur a alias Carrito, cabecilla financiero del ELN. (Ejército Naciona)

Las autoridades colombianas identificaron a alias Carrito como supuesto cabecilla del Frente Resistencia Guamocó y responsable de las finanzas ilegales del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro del ELN.

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También era considerado hombre de confianza de alias Omar o Casinga, señalado por el Ejército como máximo cabecilla de esa estructura armada en la región.

El comandante general de las Fuerzas Militares, general Erik Rodríguez, aseguró que la captura afecta “las capacidades armadas, financieras y logísticas del ELN”, debilita sus economías ilícitas y limita su capacidad de intimidar a la población.

Rodríguez añadió que la Fuerza Pública mantendrá las operaciones “contra quienes pretenden desafiar al Estado y someter a los colombianos mediante el terrorismo y las economías ilícitas”.

Incautaron oro fundido, dinero y material de guerra

Las autoridades identificaron al capturado, alias Carrito, como hombre de confianza del máximo cabecilla alias Omar o Casinga. (@ABDELAESPRIELLA)

La operación contó con unidades de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 9, el Batallón de Movilidad y Maniobra N.º 1, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

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Durante el procedimiento, las tropas incautaron más de $233 millones en efectivo, dos lingotes de oro fundido con un peso de 470 gramos, un arma corta, tres proveedores, 63 cartuchos y una granada de mano.

Las autoridades también hallaron dos teléfonos celulares y 42 memorias USB, elementos que quedaron a disposición de la Seccional de Investigación Judicial de la Policía Nacional en Antioquia para el proceso de judicialización.

De acuerdo con el Ejército Nacional, el dinero y el oro estarían relacionados con recursos obtenidos de la extracción ilícita de minerales, en especial oro, en el sur de Bolívar. Esos ingresos, según la institución, eran utilizados para financiar actividades armadas y la compra de armas.

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El Ejército aseguró que la operación afecta las redes de mando del ELN

El presidente Abelardo de la Espriella destacó la captura de alias Carrito uno de los hombres de confianza del máximo líder del ELN en Bolívar. (@ABDELAESPRIELLA)

El Ejército indicó que la detención de alias Carrito afecta las redes de mando y control del Frente de Guerra Darío Ramírez Castro, así como sus presuntas coordinaciones con la Subestructura 4 del Bloque Magdalena Medio, un grupo armado organizado residual.

El presidente Abelardo De La Espriella también se pronunció tras la captura. “Les estamos golpeando el mando, las armas y el bolsillo a los narcoterroristas”, escribió en X, donde afirmó que las autoridades continuarán las acciones contra las estructuras ilegales.

La información oficial sitúa el operativo en una zona donde el ELN mantiene presencia y obtiene recursos de actividades ilícitas vinculadas con la minería. Las Fuerzas Militares sostuvieron que la operación busca limitar la expansión territorial de esa estructura y reducir las afectaciones contra las comunidades rurales.

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