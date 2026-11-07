Camilo Mena, la novedad de Néstor Lorenzo en la selección Colombia: así juega el extremo que brilla en Europa

Camilo Mena es una de las grandes sorpresas de la selección Colombia para sus juegos ante Chile (Korona Kielce - Instagram)

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El delantero Camilo Mena (que juega como extremo) recibió su primera convocatoria a la Selección Colombia para los dos amistosos de noviembre ante Chile, una decisión del director técnico Néstor Lorenzo para incorporar un perfil de potencia y desborde por las bandas.

Por esta razón, los entrenadores que formaron a Mena hablaron con Gol Caracol y Blu Radio sobre las características del delantero que fue sorpresa para la opinión pública futbolera del país y recordando que el delantero fue incluido como una de las 60 promesas del fútbol mundial para el año 2019, según la revista The Guardian de Inglaterra.

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Arturo Reyes recordó a Camilo Mena por su paso en los procesos juveniles con la selección Colombia Sub-20 (Andrés Felipe López-Colprensa)

El atacante del Korona Kielce de Polonia puede desempeñarse en ambos costados, aunque se siente más cómodo por la derecha. Arturo Reyes, antiguo seleccionador colombiano de divisiones juveniles, recordó en Blog Deportivo, de Blu Radio, que lo había convocado a la Selección Colombia Sub-20.

“Es un jugador que destacaba en Tigres, nosotros lo llamamos a la Selección Colombia Sub-20, en ese tiempo recorría unos muy buenos metros por banda, puede jugar por cualquiera de las dos bandas, pero siento que por derecha lo veía más cómodo, ahí podría aportar ahora”, afirmó Reyes.

La citación al seleccionado mayor llega después de su recorrido por el fútbol colombiano y su posterior llegada a Europa. El llamado premia su crecimiento fuera del país, pese a que la Ekstraklasa (Liga de Polonia) no suele concentrar la atención mediática de otras ligas del continente.

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Un extremo de conducción, asistencia y remate

Jhon Bodmer definió a Camilo Mena como un jugador determinante en el 1 vs.1 (Luis Eduardo Noriega Arboleda-EFE)

Jhon Bodmer, entrenador colombiano que dirigió a Mena en Tigres de Bogotá, definió al futbolista como un atacante preparado para asumir duelos individuales, avanzar con la pelota y llegar al área rival. El técnico habló en una entrevista exclusiva con la periodista Marianella Castro del Gol Caracol.

“Camilo Mena es un jugador, el típico extremo colombiano, encarador, jugador que tiene una capacidad superlativa en el uno contra uno, esa capacidad de ir y buscar el duelo, de eludir, de profundizar en conducción y llegar al área rival, ya sea para asistir, ya sea para rematar”, expresó Bodmer.

El entrenador lo tuvo en Tigres cuando era muy joven y fue quien le dio su debut profesional. Según explicó, Mena ya mostraba talento suficiente para cumplir tareas básicas que resultaban eficientes, efectivas y productivas para el equipo, aun en una etapa inicial de su formación.

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“Yo lo tuve muy chico, debutó conmigo en Tigres y era muy chico, la verdad, y para ese momento pedirle tantas cosas a un chico no es usual, pero obviamente era un chico muy talentoso que sus condiciones para ese momento daban para que hiciera tareas básicas, pero que las cumplía a cabalidad y esas tareas básicas eran eficientes, eran efectivas y generaban productividad para el equipo”.

Bodmer reconoció que no siguió de cerca su evolución en Europa ni mantuvo demasiado contacto directo con el jugador. Sin embargo, dirigió a su hermano en Deportivo Pereira y consideró que ambos tienen características similares.

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El paso por una liga distinta, el nivel de los entrenamientos estructurados y la experiencia internacional pudieron favorecer su desarrollo profesional y personal. Bodmer estimó que ese proceso le permitió madurar desde su salida del fútbol colombiano.

La experiencia en Deportivo Pereira y la mirada de Lorenzo

Alexis Márquez explicó que llevó a Mena - (Daniel Ocampo-Colprensa)

Alexis Márquez, entrenador que condujo a Mena en Deportivo Pereira, recordó que el delantero ya sobresalía por su velocidad, habilidad y desequilibrio cuando integraba la categoría Sub-20 del club. El técnico lo utilizaba principalmente por el sector derecho, donde podía explotar su pierna hábil, la diestra.

Durante aquella etapa, el jugador disputó un torneo en el que los equipos eliminados competían en un cuadrangular y el club extendió su contrato. Márquez relató esos antecedentes en Jugada Maestra, un programa emitido por la plataforma Ditu.

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“Camilo es un jugador que en su época era Sub-20, era muy hábil, rápido y desequilibrante por la banda. Hizo con nosotros en Pereira un buen torneo. No sé si recuerdan ese año, que se jugaba un cuadrangular de eliminados, al club le tocó extender su contrato. A él lo utilizábamos más por la derecha, como extremo por esa banda, ya que su pierna hábil es la diestra”. explicó.

El atacante no se destacó entonces por una elevada cantidad de goles, pero aportó recursos para romper defensas rivales. Márquez sostuvo que era ágil, desequilibrante en los duelos individuales y capaz de dejar a sus compañeros en posición de definir frente al arquero.

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“Él en su momento no llegó a hacer muchos goles, pero nos ayudó bastante en la fase ofensiva. Era muy desequilibrante en el uno contra uno, dejaba a sus compañeros mano a mano. Es muy ágil, esa es su mayor virtud y la aprovecha muy bien”, dijo.

El técnico también valoró que el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo siga a futbolistas colombianos que atraviesan un buen presente en el exterior, sin limitar la observación a las competencias de mayor exposición. Para Márquez, la liga polaca puede tener menor visibilidad, pero eso no impide que un jugador sea considerado si ofrece rendimientos útiles para la Selección.

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Por las características que Lorenzo ha buscado en sus extremos, Márquez consideró que Mena puede aportar potencia por fuera y soluciones en los enfrentamientos individuales. También señaló que su edad, madurez y experiencia ante otras ligas pueden ayudarlo si recibe minutos con Colombia.

“Sí, total. Es un jugador que por las características que el ‘profe’ (Lorenzo) ha usado en sus extremos le puede servir a su equipo. En los duelos uno contra uno puede ayudar mucho, y ahora con su edad, lo madurez, las otras ligas que ha enfrentado. Esperamos que tenga la oportunidad de jugar y haga las cosas bien”, cerró.

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El técnico recordó los comienzos de Camilo Mena-crédito @GolCaracol/X

Estadísticas de Camilo Mena en el fútbol de Polonia durante la temporada 2026-2027

Camilo Mena es una de las grandes sorpresas para la convocatoria de la selección Colombia (Korona Kielce - Instagram)

En primer lugar hay que decir que el jugador que tuvo un paso por el Tigres FC de Bogotá y el Deportivo Pereira en el fútbol colombiano, durante la temporada 2026-2027, lleva un total de 14 partidos en 1.059 minutos, de los cuales ya marcó en cuatro ocasiones y asistió en cinco oportunidades.

Es importante recordar que, Camilo Mena fue transferido del Lechia Gdansk de la I Liga, al Korona Kielce en el comienzo de la temporada 2026-2027.

A continuación, estos son los detalles de sus goles en la Ekstraklasa (como es conocida la Liga de Polonia):

19 de septiembre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 70 minutos y gol en el Korona Kielce 3-2 Raków

18 de octubre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 90 minutos y gol en el Lech Poznan 6-1 Korona Kielce

24 de octubre de 2026 - Ekstraklasa de Polonia: 83 minutos y gol en el Korona Kielce 1-0 GKS Katowice

29 de agosto de 2026 - Betclic 1 Liga: 90 minutos y gol en el Polonia 2-4 Lechia Gdansk

Estos son los convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile

Convocados de la selección Colombia para la doble fecha FIFA ante Chile, el 13 y 17 de noviembre de 2026-crédito FCF

Aldair Quintana – Independiente del Valle (Ecuador) Camilo Vargas – Club Atlas (México) Devis Vásquez – AS Roma (Italia) Camilo Durán – Celtic F.C. (Escocia) Juan Arizala – Udinese Calcio (Italia) Daniel Arcila – Club León (México) Daniel Muñoz – Nottingham Forest F.C. (Inglaterra) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (Turquía) Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps F.C. (Canadá) Gustavo Puerta – Olympiacos F.C. (Grecia) Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina) Jhon Arias – Palmeiras (Brasil) Jhon Lucumí – Juventus F.C. (Italia) Juan Cabal – Juventus FC (Italia) Juan Manuel Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) Kevin Andrade – Zenit F.C. (Rusia) Jhon Solis – Birmingham City Football Club (Inglaterra) Jefferson Lerma – Crystal Palace F. C (Inglaterra) Nelson Deossa – Real Betis Balompié (España) Luis Suárez – Sporting C.P. (Portugal) Matías Orozco – C.D. Castellón (España) Óscar Perea – Club América (México) Camilo Mena– Korona Kielce (Polonia) Daniel Mosquera – Hellas Verona (Italia) Samuel Velásquez – Atlético Nacional (Colombia) Yáser Asprilla – Girona F.C. (España)