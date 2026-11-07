Mercenarios colombianos en Sudán habrían sido contratados por empresa de seguridad vinculada a Emiratos Árabes Unidos

En redes sociales se han conocido videos de los mercenarios colombianos que combaten junto al RSF (Europa Press|@OSINTWarfare/X)

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Un grupo de mercenarios colombianos habría combatido junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Sudán tras ser contratado por una empresa de seguridad vinculada con altos círculos de poder de Emiratos Árabes Unidos.

Así lo señala un informe confidencial de investigadores de las Naciones Unidas al que tuvo acceso el diario estadounidense The New York Times.

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El documento, presentado al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), detalla que los colombianos fueron trasladados a Sudán a través de zonas bajo control de aliados emiratíes en Libia y Somalia.

La investigación cuyos detalles se revelaron el jueves 5 de noviembre por el medio norteamericano, atribuye su contratación a Global Security Services Group, una firma radicada en Abu Dhabi que mantiene vínculos políticos, empresariales y familiares con integrantes de la familia gobernante emiratí.

La presencia de los colombianos aparece como uno de los elementos centrales de la pesquisa sobre el apoyo externo a las RSF, el grupo paramilitar que combate al Ejército sudanés desde el inicio de la guerra civil en 2023.

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En algunas grabaciones han aparecido hasta menores de edad siendo entrenados por los exmilitares colombianos (Red social X)

Los colombianos habrían operado en El Fasher junto a las fuerzas paramilitares

Las fuerzas paramilitares han sido acusadas de cometer masacres y otros abusos contra civiles, además de actos que organismos internacionales y grupos de derechos humanos han calificado como genocidio.

Los investigadores señalaron que los integrantes colombianos del grupo conocido como Desert Wolves (lobos del desierto) fueron enviados para apoyar a las RSF en tareas militares.

Distintos medios (incluido el portal colombiano La Silla Vacía) y organizaciones de derechos humanos habían informado con anterioridad que combatientes colombianos operaron drones, entrenaron a milicianos y brindaron apoyo de artillería durante el asedio contra la ciudad de El Fasher, en la región sudanesa de Darfur.

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El ataque contra El Fasher fue uno de los episodios más graves de la guerra

La ciudad concentraba una gran cantidad de población desplazada y permaneció rodeada por las RSF mientras se multiplicaban las denuncias por ataques contra civiles, restricciones a la ayuda humanitaria y violencia de carácter étnico.

El nuevo informe de la ONU agrega detalles sobre el traslado de los mercenarios y sobre la empresa que los contrató.

Según el documento, los colombianos recibieron entrenamiento en dos bases militares de Abu Dhabi antes de su despliegue en territorio sudanés.

Los videos han circulado en redes sociales desde mediados de agosto de 2025, y algunos desde hace más tiempo atrás (Red social X)

La investigación sostiene que Emiratos Árabes Unidos apoyó a las RSF mediante el envío de mercenarios, una acusación que las autoridades emiratíes rechazan.

Un vocero del país afirmó al diario estadounidense que Abu Dhabi no respalda a ninguna de las partes en el conflicto y negó que Global Security Services Group hubiera desplegado combatientes en Sudán o violado leyes emiratíes.

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La empresa señalada mantiene vínculos con el poder de Abu Dhabi

Global Security Services Group fue fundada por un alto funcionario de la Presidencia emiratí, de acuerdo con los registros citados en la investigación.

En su sitio web, la compañía se presenta como proveedor habitual de seguridad para el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Asuntos Presidenciales de Emiratos Árabes Unidos.

El informe plantea que el uso de una empresa privada habría permitido canalizar el despliegue de los colombianos sin una participación formal de las Fuerzas Armadas emiratíes. La ONU ya había advertido en julio que Abu Dhabi facilitó mercenarios a las RSF, aunque aquella investigación no se publicó después de objeciones en el Consejo de Seguridad.

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En el sitio web de Global Security Services Group, se refiere que la compañía privada de seguridad cuenta con sede en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos (Global Security Services Group/sitioweb)

De acuerdo con lo que reveló el diario estadounidense, Bahréin bloqueó la difusión de ese documento.

Por su parte, un alto funcionario de la ONU y un diplomático regional afirmaron al periódico que Manama actuó a pedido de Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno emiratí negó haber influido sobre miembros del Consejo de Seguridad, mientras que la Cancillería bareiní no respondió a las consultas del medio.

La guerra de Sudán también ha recibido apoyo de otros actores externos

Rusia, Irán, Turquía y Ucrania habrían enviado o vendido armamento al Ejército sudanés, según el reporte.

Sin embargo, los investigadores y analistas citados por el diario consideran que el respaldo emiratí a las RSF ha tenido un peso particular por sus recursos financieros, su red de aliados regionales y su acceso a rutas aéreas y logísticas.

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Los hallazgos coinciden con la candidatura de Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado para Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, para suceder al secretario general de la ONU.

Nusseibeh fue representante de su país ante el organismo durante más de una década y ha rechazado de forma reiterada las acusaciones sobre el papel emiratí en Sudán.

La embajadora de los Emiratos Árabes Unidos ante las Naciones Unidas, Lana Zaki Nusseibeh, se refirió al informe de la ONU Eduardo Muñoz/Reuters)

En una respuesta enviada al periódico, la diplomática aseguró que poner fin al conflicto sudanés sería una de sus prioridades si llegara al cargo, y agregó que actuaría contra cualquier Estado que los investigadores de la ONU identificaran como responsable de alimentar la guerra.

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Organizaciones de derechos humanos cuestionaron esa posición

Bruno Stagno Ugarte, de Human Rights Watch, sostuvo que Nusseibeh ha defendido durante años la postura de su Gobierno frente a las denuncias por Sudán y Yemen.

De otro lado, Cameron Hudson, exanalista de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y exdirector para África del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, afirmó que las negativas de Abu Dhabi desacreditan los mecanismos de investigación que la candidata busca encabezar.

El informe confidencial sobre los combatientes colombianos se suma así a la presión diplomática sobre Emiratos Árabes Unidos, mientras la ONU investiga la red de apoyo internacional que sostiene la guerra en Sudán.

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