Joven llegó a extorsionar y su víctima lo mató a tiros en Barranquilla: “El tendero se cansó”

Investigan muerte de joven que habría amenazado a comerciante en Las Malvinas - (Colprensa-@HT24Periodismo/X)

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Un joven de 18 años murió luego de recibir varios disparos dentro de un establecimiento comercial del barrio Las Malvinas, en el suroccidente de Barranquilla, en un caso que las autoridades investigan como una posible reacción de legítima defensa ante un presunto cobro extorsivo.

La víctima fue identificada como Javier Alexander Izquierdo Amarís. De acuerdo con la información preliminar del caso, el joven ingresó al local durante la tarde del viernes 6 de noviembre de 2026 con un arma de fuego y un panfleto que contenía amenazas dirigidas al propietario del negocio.

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El comerciante habría interpretado la presencia del joven y el contenido del documento como una amenaza contra él y su familia. En esas circunstancias, sacó un arma de fuego y disparó contra Izquierdo Amarís, que murió en el lugar.

“Llegó a extorsionar y terminó asesinado con su misma arma; el tendero se cansó”, afirmó un usuario en X.

Los investigadores deberán establecer la secuencia completa de los hechos, determinar si existió un intercambio de disparos y precisar el nivel de riesgo que enfrentaba el dueño del establecimiento en el momento de usar su arma.

Muere joven de 18 años tras presunto intento de extorsión en Barranquilla - (@enterate_0812/X)

El joven llevaba un panfleto atribuido a Los Pepes

Uno de los elementos que concentró la atención de las autoridades fue el panfleto que portaba Javier Alexander Izquierdo Amarís. El documento incluiría amenazas extorsivas y referencias a la estructura delincuencial Los Pepes, que ha sido mencionado en investigaciones relacionadas con actividades criminales en distintos sectores de Barranquilla.

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La aparición del nombre de esa estructura se convirtió en una de las líneas de verificación del proceso. Las autoridades buscan determinar si Izquierdo Amarís tenía alguna relación con el grupo o si utilizó esa denominación para intimidar al comerciante y exigirle dinero.

La sola tenencia del panfleto no permite concluir, por ahora, que el joven hiciera parte de una organización criminal. La investigación deberá revisar el contenido del documento, su posible origen y los antecedentes de amenazas o exigencias económicas que hubiera recibido el propietario del local.

También será necesario establecer si el negocio había denunciado hechos similares antes del episodio del viernes. Ese dato podría aportar elementos sobre un posible patrón de intimidación contra comerciantes de la zona.

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El caso ocurrió en un sector del suroccidente de Barranquilla donde las autoridades mantienen investigaciones por denuncias de extorsión a los establecimientos comerciales. Las pesquisas buscan identificar a las personas o estructuras que, bajo amenazas, exigen pagos a los propietarios de negocios.

Las autoridades se encuentran investigando los móviles del hecho - (Colprensa)

Barranquilla registró en octubre la menor cifra de homicidios de 2026

Barranquilla cerró octubre con 25 homicidios, la cifra mensual más baja de 2026, según el balance divulgado por el alcalde Alejandro Char, quien atribuyó la reducción a los operativos realizados con apoyo del Gobierno Nacional y la fuerza pública.

El mandatario distrital informó que los registros de octubre representaron una disminución del 57% frente a agosto. La comparación con julio mostró una caída del 62%, mientras que el número de casos fue 11% menor que el reportado en septiembre.

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Los datos ubicaron a octubre como el periodo con menos muertes violentas en lo corrido del año en la ciudad. Char señaló que la meta de las intervenciones es reducir la capacidad de acción de las organizaciones que afectan la seguridad en distintos sectores.

El alcalde aseguró que las denuncias por extorsión disminuyeron 48% en comparación con octubre de 2025. El indicador forma parte del reporte presentado por la Alcaldía de Barranquilla sobre el comportamiento de los delitos de impacto durante el último mes.

Alejandro Char destacó que octubre fue el mes con menos homicidios en Barranquilla en 2026 - (Colprensa)

Char resaltó la coordinación con las autoridades nacionales y locales para desarrollar operaciones contra las redes criminales. “Seguimos realizando grandes operativos”, afirmó el alcalde al referirse a las acciones desplegadas en la ciudad.

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El mandatario también agradeció el respaldo de la Presidencia. “Gracias al presidente Abelardo De la Espriella por su respaldo a Barranquilla”, expresó Char en un mensaje en el que mencionó la participación del Gobierno Nacional y de la Fuerza Pública.

Para el alcalde, el descenso en homicidios y extorsiones coincide con las intervenciones orientadas a identificar y judicializar a los responsables de intimidaciones, cobros ilegales y otros delitos.

“Buscamos golpear las estructuras criminales”, sostuvo Char. El funcionario indicó que los operativos continuarán con el objetivo de evitar que estos grupos impongan amenazas sobre comerciantes, residentes y distintos sectores económicos de Barranquilla.

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