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Medellín goleó y quedó a un paso de asegurar su cupo en las finales de la Liga BetPlay: así va la tabla de posiciones

El “Poderoso de la Montaña” quedó a un paso de jugar las finales de Navidad tras golear a Fortaleza en Bogotá

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Independiente Medellín fue superior a Fortaleza, que tendrá que pensar en la tabla del descenso para el 2027 (Cristian Bayona/Colprensa)
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El 6 de noviembre de 2026, a falta de una fecha para que finalice la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay, Independiente Medellín venció por 0-3 a Fortaleza en el estadio Metropolitano de Techo y se acercó a las finales de Navidad del campeonato colombiano.

De esta forma, Medellín aún no aseguró su cupo ya que la clasificación depende de lo que ocurra en la fecha 19.

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Águilas Doradas, rival de Medellín, puede llegar a 31 unidades si gana sus dos compromisos pendientes, mientras que Once Caldas y Cúcuta Deportivo podrían alcanzar 30 si se imponen en ambos encuentros, además de que tendrían que esperar lo que ocurra el 7 de noviembre de 2026 en el duelo entre antioqueños y caldenses en Manizales.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El "Poderoso de la Montaña" llegó al quinto lugar del campeonato colombiano y muy cerca de clasificar (Cristian Bayona/Colprensa)

De esta forma, el equipo rojo dirigido por Luis Amaranto Perea alcanzó 29 puntos y superó a Santa Fe, a Millonarios y a Águilas Doradas, que ocupa el último lugar entre los clasificados.

La victoria en Bogotá fue la tercera ocasión en la que Independiente Medellín logró encadenar al menos dos triunfos, luego de la victoria ante Alianza FC por 2-1 en el Atanasio Girardot, el 1 de noviembre de 2026.

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A continuación, así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay:

  1. Atlético Nacional: 36 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  2. América de Cali: 35 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +19)
  3. Deportivo Cali: 33 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +16)
  4. Atlético Bucaramanga: 29 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +9)
  5. Independiente Medellín: 29 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  6. Independiente Santa Fe: 28 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +5)
  7. Millonarios: 27 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +10)
  8. Águilas Doradas: 25 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +2)
  9. Once Caldas: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +3)
  10. Cúcuta: 24 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -5)
  11. Tolima: 23 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de +1)
  12. Inter Bogotá: 20 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -3)
  13. Llaneros: 20 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  14. Boyacá Chicó: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  15. Alianza: 18 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -12)
  16. Pereira: 17 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -9)
  17. Junior: 16 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -4)
  18. Deportivo Pasto: 15 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -11)
  19. Jaguares de Córdoba: 13 puntos - 17 partidos jugados (diferencia de gol de -14)
  20. Fortaleza: 12 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11)

Así fue la goleada del “Poderoso de la Montaña” ante los “Amix”

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Medellín se hizo fuerte ante Fortaleza en Bogotá y logró acercarse a los puestos de clasificación del FPC(Cristian Bayona/Colprensa)

Independiente Medellín quedó cerca de asegurar la clasificación a los cuadrangulares tras golear 3-0 a Fortaleza en el estadio de Techo, en Bogotá (a la espera del duelo entre Once Caldas y Águilas Doradas que en caso de empate y lo que pase en el Águilas Doradas vs. Medellín).

El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea resolvió el partido con goles de Yony González, un autogol de David Pisciotti y una anotación de Jhan Mena.

La victoria se consolidó en el segundo tiempo, cuando el “Poderoso de la Montaña” aprovechó los espacios que dejó Fortaleza. Jackson Martínez ingresó en los minutos finales y asistió a Mena para el tercer tanto, mientras Medellín mantuvo su arco en cero.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Independiente Medellín volvió a ganar dos partidos de forma consecutiva (Cristian Bayona - Colprensa)

Daniel Cataño abrió los caminos del conjunto antioqueño y participó en la jugada del primer gol. En el minuto 15, puso un centro que Yony González convirtió de cabeza para adelantar a los visitantes.

Fortaleza buscó la igualdad con remates de media distancia y tuvo un gol anulado por fuera de juego antes del descanso. Medellín también se acercó con un cabezazo de John Montaño que pasó cerca del arco defendido por Barlasina.

El segundo tanto llegó en el minuto 55. Cataño inició la acción y habilitó a Jeison Medina, buscando a John Montaño en el área; el remate fue desviado por Pisciotti y terminó en su propia portería.

Montaño estuvo cerca de marcar poco después y Frank Fabra tuvo otra oportunidad para ampliar la ventaja. En el minuto 87, Mena cerró la goleada con una asistencia de Martínez.

Así formaron Fortaleza y Medellín:

Fortaleza

  • Portero: Williams Barlasina
  • Defensores: Joan Cajares, Yesid Díaz, David Ramírez Pisciotti, Santiago Cuero
  • Volantes: Edwin Cabezas, Santiago Vivas, Leonardo Pico, Sebastián Navarro
  • Delanteros: Marino Vázquez, Franco Pulicastro
  • Banco de suplentes: Jhon Solís (entró por Mariano Vázquez al minuto 60), Teun Wike (entró por Santiago Vivas al minuto 60), Ítalo Montaño (entró al minuto 72 por Edwin Cabezas), Armando Larrans (reemplazó a Santiago Cuero al minuto 72), Jhon Velásquez (jugó por Sebastián Navarro al 73 de juego), Michael Barragán, Andrés Copete, Brandon Mejía, Juan Albornoz
  • Director técnico: Diego Arias

Medellín

  • Portero: Eder Chaux
  • Defensores: Frank Fabra, Alfonso Simarra, Leonardo Escorcia, Esneyder Mena
  • Volantes: Didier Moreno, Halam Loboa, Daniel Cataño
  • Delanteros: John Montaño, Yony González, Jeison Medina
  • Banco de suplentes: Baldomero Perlaza (entró por Halam Loboa al 46), Keiner Klinger (reemplazó a Daniel Cataño al 66), Jackson Martínez (entró por Yony González al 66 y realizó una asistencia de gol), Léider Berrío (reemplazó a Jeison Medina al 74), Nivaldo Erazo (entró por John Montaño al 81), Salvador Ichazo, Joaquín Varela, Jan Mena, Carlos Lucumí
  • Director técnico: Luis Amaranto Perea

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