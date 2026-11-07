Colombia

Gobierno denunció “manipulación cronológica” de la visita de Abelardo de la Espriella a Tolemaida y el atentado en Planadas: "Fabricar una noticia para cazar likes"

Miller Soto, vocero de la Presidencia, destacó que el primer mandatario participó el sábado 31 de octubre, durante la mañana, en actividades de entrenamiento con las Fuerzas Militares, como parte de los preparativos de la operación binacional Vanguardia del Sur 2026 con Estados Unidos

El vocero Miller Soto denunció "la manipulación cronológica" que buscó crear un nexo entre la visita del jefe de Estado a Tolemaida la mañana del 31 de octubre (@Infopresidencia/X)
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El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella denunció lo que sería una “manipulación” de la cronología entre la visita del jefe de Estado al Fuerte Militar de Tolemaida y el atentado en Planadas (Tolima), al sostener que ambos hechos ocurrieron en días y horarios distintos; por lo que no es equivalente a la semejanza que se ha hecho.

El encargado de exponer la presunta estrategia de tergiversación fue Miller Soto, vocero de la Presidencia, que afirmó que la relación entre los dos episodios buscó construir una acusación política a partir de una supuesta simultaneidad que, según la versión oficial, no existió y lo que pretendería es afectar la imagen del mandatario ante los ciudadanos.

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Presidencia afirmó que la visita de Abelardo de la Espriella fue un día antes del atentado en Planadas

Según la versión del funcionario, la visita al fuerte militar se llevó a cabo el sábado 31 de octubre durante la mañana, mientras que el atentado en este municipio del sur del Tolima ocurrió al día siguiente, es decir, el 1 de noviembre a las 9:45 p. m. Soto hizo esa diferencia temporal como el eje del desmentido difundido por la Presidencia.

Abelardo de la Espriella recibió críticas por su presencia en Tolemaida
El presidente Abelardo de la Espriella fue blanco de críticas por su presencia en Tolemaida, en un hecho que intentaron vincular con una supuesta inacción de su despacho tras el ataque al municipio de Planadas, en el sur del Tolima (Presidencia - Ministerio de Salud)

La jornada presidencial coincidió con los preparativos de la operación binacional Vanguardia del Sur 2026. Las tareas reunieron a cerca de 350 militares estadounidenses y más de 400 soldados colombianos en entrenamientos de seguridad terrestre, ciberdefensa, interdicción marítima y respuesta ante drones en el complejo militar.

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Estas afirmaciones se hicieron en la nueva sección de la vocería presidencial llamada El Gobierno desmiente. El funcionario sostuvo que el espacio busca confrontar afirmaciones que, según dijo, afectan al Gobierno, las instituciones y el país, como en este caso, en el que habrían hecho un ejercicio de asociación entre ambos hechos.

“Una cosa es cuestionar el ejercicio del poder, el ejercicio de la gestión pública, algo que es legítimo y necesario, y otra muy diferente es manipular la verdad para fabricar una noticia o simplemente para cazar likes”, insistió Soto, que criticó la difusión de versiones que mostraban al presidente en Tolemaida mientras ocurría el ataque en Planadas.

El jefe de Estado participó en una de las muestras que presenció junto a los altos mandos militares - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Vocero rechazó que el atentado de Planadas fuera usado en una disputa política

En su pronunciamiento, Soto se refirió a las imágenes de De la Espriella en los ejercicios de tiro y entrenamiento con unidades militares. El mandatario utilizó uniforme táctico, casco y chaleco antibalas, ingresó a las líneas de fuego real y manipuló fusiles de asalto y pistolas en un circuito que simulaba un asalto táctico y el rescate de rehenes.

Según la explicación oficial, la actividad tuvo como propósito compartir con integrantes de las Fuerzas Militares. “Se quiso instalar la idea de que mientras el presidente Abelardo de la Espriella estaba en Tolemaida, supuestamente jugando a la guerra, Planadas, Tolima, era víctima de un atentado terrorista”, señaló Soto en su intervención.

Efectivos de la Policía Nacional y el Ejército Nacional se desplegaron en el municipio de Planadas tras el atentado que cobró cuatro víctimas y dejó múltiples viviendas con daños en fachadas, techos colapsados y escombros dispersos en la vía pública (Policía Nacional)

De acuerdo con el funcionario, hay un “pequeño detalle” que desmonta esa insinuación. “La visita del presidente al fuerte militar de Tolemaida y los ejercicios de entrenamiento que presenció se realizaron el día sábado 31 de octubre en horas de la mañana. El atentado, en cambio, en Planadas, ocurrió al día siguiente”, reiteró el vocero.

El vocero afirmó que presentar ambos sucesos como simultáneos alteraba la información disponible sobre sus horarios. “Una actividad ocurrió en un día durante la mañana y el ataque ocurrió en otro día, en horas de la noche”, señaló Soto en su declaración, en relación con la supervisión del presidente de escenarios tácticos y prácticas de tiro.

El personal sanitario aplicó protocolos de atención táctica bajo fuego y control de hemorragias en el primer nivel del simulacro - crédito @Ejercito_Disan/X
En la base de Tolemaida, como parte de los ejercicios de Vanguardia del Sur, se han adelantado simulacros de evacuación médica (@Ejercito_Disan/X)

Las imágenes generaron reacciones divididas por el uso de armamento por parte del mandatario. Mientras seguidores destacaron su cercanía con la tropa, sectores opositores cuestionaron el acto y lo calificaron como una apología a las armas y un espectáculo mediático frente a la situación de conflicto en las regiones de Colombia.

Soto cerró el desmentido del Ejecutivo frente a esta visita y la aparente manipulación mediática con un reproche por el uso político del ataque. “Una tragedia como la de Planadas merece respeto. No puede ser que sea utilizada como recurso para fabricar falsedades con intenciones políticas”, puntualizó el funcionario en su mensaje.

Es válido recordar que el atentado terrorista ocurrido el 1 de noviembre en esta población dejó un balance de cuatro personas muertas, entre ellas una bebé de dos meses, y 18 heridos. El ataque habría sido cometido por el frente Jerónimo Galeano, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Yamaha, de acuerdo con las autoridades.

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