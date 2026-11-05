Paulo Fonseca es el nuevo técnico de Luis Javier Suárez en el Sporting Lisboa: este sería el primer partido en el que dirigiría al delantero de la selección Colombia

Paulo Fonseca asumió la dirección técnica del Sporting de Portugal con la meta de recortar distancias frente al FC Porto y al Benfica en la liga-crédito Jean-Francois Badias/AP Foto

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El portugués Paulo Fonseca, de 53 años, fue presentado el 4 de noviembre de 2026 como entrenador del Sporting de Portugal, al que definió como “el club de mi corazón”, con la misión de reducir la distancia de nueve puntos respecto del FC Porto y cuatro frente al Benfica en la pelea por el campeonato.

El nuevo técnico asumió después de la salida de Rui Borges y dirigió su primer entrenamiento. El presidente del club sostuvo que aún quedan muchas jornadas y expresó confianza en la calidad técnica de un plantel que atravesó una amplia renovación.

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Fonseca regresa al fútbol portugués una década después de su anterior etapa en el país. Durante los últimos siete años trabajó en las cinco principales ligas europeas, una experiencia que, afirmó, le permitió llegar “mejor preparado” para dirigir al Sporting.

El partido ante Moreirense, el 7 de noviembre de 2026, sería el debut de Suárez con Paulo Fonseca como dt-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

En este contexto, el primer partido de Fonseca que ya dirigió el 5 de noviembre de 2026 su primer entrenamiento con el Sporting de Lisboa sería el 7 de noviembre de 2026, cuando el cuadro de los “Leones” reciba al Moreirense en el estadio José Alvalade a partir de las 3:30 p. m. (hora de Colombia) y que contará con transmisión de Dsports y de DGO.

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Récord Portugal informó que el técnico Fonseca ya está dirigiendo los entrenamientos previo al partido ante Moreirense, el 5 de noviembre de 2026, de la siguiente forma:

A continuación, estos son los juegos que tendrá el cuadro de Suárez, recordando que en el medio del mes de noviembre, habrá fecha FIFA en la cual se espera que llamen al delantero samario:

7 de noviembre de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Moreirense

21 de noviembre de 2026 - Liga de Portugal: Sporting Lisboa vs. Uniao da Serra

25 de noviembre de 2026 - Champions League: Sporting Lisboa vs. Manchester United

29 de noviembre de 2026 - Liga de Portugal: Oporto vs. Sporting Lisboa

Así fue la presentación de Paulo Fonseca como nuevo técnico del Sporting

Paulo Fonseca es el nuevo técnico del Sporting-crédito Sporting

El desafío deportivo y su identificación con la institución terminaron por inclinar su decisión. Fonseca recordó que siguió al equipo desde niño y citó entre sus referentes a Jordão, Manuel Fernandes, Carlos Xavier, Litos, Mário Jorge, Balakov y Douglas.

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“Soy profesional, pero no puedo dejar de decir que este club siempre fue especial para mí. Soy aficionado desde niño”, señaló. “Hay sueños que se hacen realidad. Mi sueño se hizo realidad. Estoy en el club de mi corazón”.

El técnico consideró que la juventud de la plantilla fue otro de los factores que lo convencieron. Reconoció que varios jugadores llegaron por primera vez a Portugal y deberán adaptarse a un entorno distinto, aunque sostuvo que el grupo ofrece garantías para el futuro.

El entrenador dejó el Olympique de Lyon en Francia y volvió a su país natal tras varios años de ausencia en el extranjero-crédito @SportingCP/X

El entrenador explicó que había recibido propuestas de Arabia Saudita y Brasil, pero que su objetivo era continuar en las ligas de mayor nivel para medirse con los mejores futbolistas y entrenadores.

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“Las personas en Portugal probablemente conocen al Paulo Fonseca de hace 10 años. Este es diferente, creo que para mejor”, afirmó.

El desafío deportivo y su identificación con la institución terminaron por inclinar su decisión. Fonseca recordó que siguió al equipo desde niño y citó entre sus referentes a Jordão, Manuel Fernandes, Carlos Xavier, Litos, Mário Jorge, Balakov y Douglas.

“Soy profesional, pero no puedo dejar de decir que este club siempre fue especial para mí. Soy aficionado desde niño”, señaló. “Hay sueños que se hacen realidad. Mi sueño se hizo realidad. Estoy en el club de mi corazón”.

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El técnico consideró que la juventud de la plantilla fue otro de los factores que lo convencieron. Reconoció que varios jugadores llegaron por primera vez a Portugal y deberán adaptarse a un entorno distinto, aunque sostuvo que el grupo ofrece garantías para el futuro.

La exigencia inmediata, sin embargo, no cambia por la proyección a largo plazo.

“La exigencia en el Sporting siempre es máxima”, remarcó Fonseca, quien priorizó el trabajo cotidiano, la evolución colectiva y la respuesta de los futbolistas a sus ideas antes que cualquier definición sobre un “año cero”.