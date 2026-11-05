Fredy Guarín lamentó que no rindiera con el Inter de Milán por su problema de alcoholismo: “Bebía solo”

Fredy Guarín tuvo un recordado paso por el Inter de Milán, uno de los clubes más reconocidos en Italia y Europa - crédito Conmebol

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Fredy Guarín se convirtió en un ejemplo en el fútbol colombiano por su historia de vida. El exjugador superó dificultades personales vinculadas con la indisciplina, el alcoholismo y la depresión, situaciones que precipitaron el final de su carrera antes de lo esperado.

El exjugador habló sobre cómo esos problemas también afectaron su paso por el Inter de Milán, uno de los clubes con más historia de Europa. Aunque gozaba de reconocimiento en esa época, no se consolidó en el equipo y su salida dejó poca recordación entre los aficionados.

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Guarín jugó por última vez en abril de 2021, cuando firmó con Millonarios. Marcó un gol y, tras una pelea en estado de ebriedad, decidió buscar ayuda y alejarse del fútbol para recuperarse, aunque mantuvo su vínculo con el deporte.

“Es una pena no haber rendido al máximo”

El ex mediocampista colombiano Fredy Guarín reconoció que, durante su etapa en el Inter de Milán, el alcohol lo llevó a perder el control: “La depresión y el alcohol son dos monstruos que te arrastran al infierno”, afirmó en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Al describir su rutina durante sus años en el club italiano, el exfutbolista relató: “Cuando estaba en el Inter, bebía solo. No para socializar, era una obsesión. Lo hacía en todas partes: en casa, en restaurantes, después de entrenar y después de los partidos”.

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Freddy Guarín completó durante 2024 un tratamiento para superar el alcoholismo que lo atormentó durante buena parte de su carrera como futbolista - crédito @fguarin13/Instagram

El Inter fue el equipo en el que más partidos disputó durante su carrera, con 141 partidos, 22 goles y 40 asistencias. También jugó en Boca Juniors y Porto, y representó a Colombia en el Mundial de Brasil 2014.

Al referirse a su paso por el conjunto nerazzurro, Guarín sostuvo que aquella etapa quedó marcada por problemas dentro y fuera del campo: “El Inter se ha quedado en mi corazón, y es una pena no haber rendido al máximo. Siempre he sido leal, incluso cuando estuve a punto de fichar por la Juve. No quería irme”.

Fredy Guarín jugó 141 partidos con el Inter entre 2011 y 2016, marcó 22 goles y 40 asistencias - crédito AFP

El colombiano también habló sobre el desenlace de ese período: “Fracasé en todos los aspectos, tanto futbolística como personalmente. Estaba completamente consumido por el alcohol”.

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“He tocado fondo, y ahora estoy recuperándome. Quiero volver a sonreír”, terminó de decir Guarín, que espera que los hinchas neoazzurri lo entiendan y le brinden su apoyo en su actual proceso de vida.

Apoyo para Alianza

A mediados de agosto de 2026, Fredy Guarín pidió apoyo para Alianza FC en una aparición en la cuenta del club de Valledupar y afirmó que se siente “identificado” con sus habitantes, sus familias y su cultura. La participación no estuvo ligada al anuncio de un fichaje del mediocampista boyacense.

En el mensaje para los seguidores del conjunto vallenato, Guarín habló sobre su vínculo con la ciudad: “Calorcito sabroso, la gente es muy hermosa. La verdad es que me identifico mucho con la gente de aquí, con sus familias, con su cultura; soy amante al vallenato y me encanta este clima”.

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El exfutbolista confirmó que completó su proceso de rehabilitación para superar su adicción al alcohol, celebrándolo junto con sus padres - crédito @fguarin13/Instagram

El jugador también convocó a los aficionados a respaldar al equipo local. “Los invito a que apoyemos a Alianza FC, los invito a que tiñamos nuestra piel con estos colores. Este es nuestro equipo y juntos seremos leyenda”, afirmó.

Guarín es hincha de Millonarios y jugó allí durante algunos meses. Tras la llegada de Falcao al equipo capitalino, el futbolista también manifestó su alegría porque el delantero pudiera vestir la camiseta del club.

Aunque se rumoreó en su momento un regreso al fútbol profesional, al final no se confirmó nada y el exjugador continuó con sus proyectos personales, en los que se encuentra alejado del deporte, pero atento a los equipos de su afecto.

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