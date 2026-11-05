Colombia

Karol G hace historia en Billboard al dominar el top 3 de Latin Airplay con temas de su más reciente álbum de estudio

La cantante colombiana llevó ‘BbY WOW’, ‘Ahí’ y ‘Alguien que te amaba’ al podio del listado, siendo la primera mujer en conseguirlo y la tercera artista tras Bad Bunny y J Balvin

Karol G encabezó de forma simultánea los tres primeros lugares de la lista Billboard Latin Airplay con canciones de su álbum 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto', hecho inédito para un artista latino - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
Karol G encabezó de forma simultánea los tres primeros lugares de la lista Billboard Latin Airplay con canciones de su álbum 'No Me Arrepiento De Sentir Tanto', hecho inédito para un artista latino - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
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La colombiana Karol G se convirtió en la primera artista en 32 años desde la creación de la lista Latin Airplay de Billboard en ocupar de manera simultánea los puestos uno, dos y tres con canciones de un mismo álbum, en este caso el más reciente No Me Arrepiento De Sentir Tanto.

Así lo dio a conocer la propia publicación en la actualización del listado con fecha del 7 de noviembre de 2026. De acuerdo con sus mediciones (centradas exclusivamente en la difusión de las canciones en español en la radio y recogidas por Luminate), ubicó en el primer lugar a BbY WOW, colaboración con Judeline y rusowsky, que retomó la cima por tercera semana consecutiva tras registrar 11,1 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos entre el 23 y el 29 de octubre, equivalentes a un incremento del 29%.

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El segundo puesto corresponde a Ahí, junto a Drake, con 8,3 millones de impresiones, mientras que Alguien que te amaba completó el podio en el tercer lugar, con 7,6 millones de impresiones y un alza del 31%.

El tema "Ahí" junto a Drake ocupó el segundo lugar del ranking radial y "Alguien que te amaba" completó el podio en la tercera posición - crédito @karolg/Instagram
El tema "Ahí" junto a Drake ocupó el segundo lugar del ranking radial y "Alguien que te amaba" completó el podio en la tercera posición - crédito @karolg/Instagram

Antes de este logro, solo Bad Bunny y J Balvin habían dominado el top tres de Latin Airplay en una misma semana, en 2019. Sin embargo, ambos artistas lo hicieron con temas provenientes de distintas producciones. De este modo, la Bichota es el tercer acto en toda la trayectoria del ranking en lograrlo, y la única mujer en conseguirlo hasta la fecha.

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Nuevas marcas en las listas estadounidenses respaldan la trayectoria del álbum

No me arrepiento de sentir tanto es el nuevo álbum de Karol G que será estrnado el 7 de agosto - crédito @karolg/ Instagram
'No Me Arrepiento De Sentir Tanto' permaneció 11 semanas en el primer puesto de la lista Top Latin Albums - crédito @karolg/Instagram

El desempeño de No Me Arrepiento de Sentir Tanto extendió el dominio de la cantante en los listados norteamericanos. La producción sumó el quinto debut consecutivo en el número uno de Top Latin Albums para la artista tras KG0516, Mañana Será Bonito, Mañana Será Bonito (Bichota Season) y Tropicoqueta, y permaneció 11 semanas en la cúspide de esa clasificación.

El disco también debutó en el octavo puesto del Billboard 200, lo que representó el cuarto ingreso entre los 10 mejores para su carrera en el listado general de álbumes de Estados Unidos.

A este rendimiento se añade su balance histórico en el dial. Con la llegada de Ahí y BbY WOW a la posición más alta, la intérprete acumuló 23 números uno en Latin Airplay, cifra con la que superó a Prince Royce y se situó como la décima artista con más liderazgos en la clasificación general y la segunda entre mujeres, detrás de las 25 cimas de Shakira.

En paralelo, en la lista Billboard Hot Latin Songs, su colaboración con Drake abrió directamente en el primer casillero, mientras que BbY WOW alcanzó 11 semanas en el liderazgo, el segundo periodo más extenso en la cima de ese chart en lo que va de 2026.

La canción BbY WOW, en colaboración con Judeline y rusowsky, sumó 11,1 millones de impresiones de audiencia en la radio de Estados Unidos - crédito Karol G/YouTube

Karol G retoma su gira internacional en México

Tras la celebración del álbum, Karol G dará inicio a una nueva etapa de Viajando por el Mundo Tropitour, con seis presentaciones repartidas en dos ciudades.

En Monterrey se presentará los días 6, 7 y 8 de noviembre en el Estadio BBVA, mientras que en Ciudad de México las fechas serán el 13, 14 y 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. La gira continuará después con presentaciones en otros países de América entre 2026 y 2027, cerrando con una manga veraniega en Europa.

Este es el itinerario que sigue para Karol G en lo que queda de 2026:

  • 6 de noviembre de 2026: Estadio BBVA, Guadalupe (México)
  • 7 de noviembre de 2026: Estadio BBVA, Guadalupe (México)
  • 8 de noviembre de 2026: Estadio BBVA, Guadalupe (México)
  • 13 de noviembre de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 14 de noviembre de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 15 de noviembre de 2026: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 27 de noviembre de 2026: Estadio Nacional, San José (Costa Rica)
  • 28 de noviembre de 2026: Estadio Nacional, San José (Costa Rica)
  • 4 de diciembre de 2026: Estadio El Campín, Bogotá (Colombia)
  • 5 de diciembre de 2026: Estadio El Campín, Bogotá (Colombia)
  • 6 de diciembre de 2026: Estadio El Campín, Bogotá (Colombia)

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