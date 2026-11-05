Ministerio de Cultura busca ponerse al día con artistas y gestores: pagó $63.000 millones tras meses de retrasos

La ministra de Cultura, Paola Holguín, reconoció las dificultades fiscales que enfrenta el país y aseguró que la entidad adelanta medidas de ahorro para cumplir sus obligaciones (Lina Gasca/Colprensa)

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Los pagos pendientes del Ministerio de Cultura comenzaron a reducirse en octubre, después de varios meses de obligaciones sin atender. La cartera reportó desembolsos por más de $63.000 millones para artistas, creadores, gestores, organizaciones culturales y contratistas, aunque el propio balance de la entidad muestra que todavía enfrenta compromisos financieros acumulados.

Los recursos llegaron a 1.940 personas y organizaciones. Según la información divulgada por el Ministerio, una parte de las obligaciones estaba pendiente desde mayo, por lo que los giros de octubre buscan responder a compromisos adquiridos con el sector cultural y aliviar los retrasos en los pagos.

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El Programa Nacional de Concertación Cultural respalda proyectos artísticos y procesos culturales de organizaciones en distintas regiones de Colombia (Colprensa)

La cifra se dividió en dos grupos: $33.000 millones para beneficiarios de programas de la entidad y trabajadores del sector, y otros $30.000 millones destinados a contratistas. El anuncio fue presentado por la ministra de Cultura, Paola Holguín, quien señaló que la institución busca ponerse al día con sus obligaciones.

Pagos atrasados y recursos para convocatorias

Dentro de los $33.000 millones se incluyeron desembolsos para artistas, creadores, gestores y organizaciones vinculados al Programa Nacional de Concertación Cultural y al Programa Nacional de Estímulos. Estas iniciativas respaldan proyectos artísticos, procesos de creación y circulación, además de actividades de organizaciones culturales en distintas regiones del país.

El Ministerio reportó que en octubre quedaron registradas 1.940 obligaciones con orden de pago relacionadas con esos programas. La existencia de una orden de pago, sin embargo, no elimina las dificultades que enfrentan quienes esperan los recursos ni permite establecer, con la información divulgada, si todos los compromisos pendientes de la cartera quedaron cubiertos.

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Los desembolsos de octubre se suman a los anunciados el 30 de septiembre. En esa ocasión, la entidad informó pagos por $37.839 millones correspondientes a 2.096 obligaciones, principalmente de los programas de Estímulos y Concertación Cultural. Los dos anuncios muestran que el Ministerio ha realizado giros durante los últimos meses para atender compromisos acumulados.

El Programa Nacional de Estímulos fue otro de los mecanismos incluidos en los pagos reportados por el Ministerio de Cultura durante octubre (Secretaría de Cultura de Bogotá)

Aun con esos desembolsos, la situación financiera de la cartera sigue marcada por restricciones de caja y por los límites del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), mecanismo que organiza la disponibilidad de recursos para efectuar pagos. En septiembre de 2026, el Ministerio había identificado obligaciones pendientes por $185.482 millones.

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Una asignación extraordinaria para cubrir obligaciones

Ante ese panorama, la entidad adelantó gestiones con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para conseguir recursos adicionales. De ese proceso salió una asignación extraordinaria de $40.000 millones, destinada principalmente a atender los compromisos más antiguos con beneficiarios de convocatorias públicas.

La asignación adicional de Hacienda permitió atender parte de los compromisos que el Ministerio tenía acumulados. A estos recursos se sumaron los pagos anunciados en septiembre y octubre, con los que la entidad busca avanzar en la normalización de sus obligaciones con el sector cultural.

La ministra Paola Holguín sostuvo que el Ministerio continuará trabajando para cumplir los compromisos y recuperar la confianza de artistas y gestores. También reconoció las dificultades fiscales del país y aseguró que la entidad adelanta medidas de ahorro para responder a sus responsabilidades financieras.

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, reconoció las dificultades fiscales que enfrenta el país y aseguró que la entidad adelanta medidas de ahorro para cumplir sus obligaciones (Imagen ilustrativa infobae)

En su declaración, la funcionaria atribuyó parte de los retrasos a obligaciones heredadas de la administración anterior y defendió la gestión actual. “Seguimos cumpliendo los compromisos que tiene el Estado colombiano para que el sector recupere la confianza en la institucionalidad y para que confíe en este gobierno, que está poniéndose al día con pagos que venían atrasados desde el gobierno anterior, a pesar de la dificultad fiscal y del despilfarro de recursos. Estamos haciendo todos los esfuerzos de ahorro y de pago, estamos firmes con la cultura y firmes con la patria”, dijo.

El balance oficial deja dos elementos sobre la mesa: los nuevos giros y el volumen de obligaciones que la entidad reconoció tener pendientes. Para los beneficiarios, el anuncio representa recursos esperados desde hace meses; para el Ministerio, el reto sigue siendo asegurar disponibilidad de caja y cumplir los compromisos restantes.

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