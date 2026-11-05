La final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá un impacto económico superior a los $840.000 millones para Barranquilla: “Se compara con el Carnaval”

Según la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Barranquilla, las cifras económicas que dejará la final de la Copa Sudamericana 2026 se comparan con las del Carnaval - crédito Alcaldía de Barranquilla

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La final de la Copa Sudamericana 2026, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, será una oportunidad para que la ciudad movilice sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los servicios. El partido se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que se prepara para recibir a 65.000 espectadores.

En ese contexto, la Oficina de Turismo de Barranquilla explicó a Infobae Colombia que el objetivo es aprovechar la llegada de aficionados, delegaciones y turistas para ampliar el consumo local y fortalecer la proyección internacional de la ciudad. La información compartida el miércoles 4 de noviembre indicó que la estrategia se sostiene en dos pilares: la conectividad aérea y la infraestructura disponible para albergar grandes eventos.

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La Oficina de Turismo en Barranquilla recomendó cuatro lugares para visitar en la ciudad como motivo de la final de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Alcaldía de Barranquilla

El antecedente con el que la ciudad mide ese potencial es el Carnaval de Barranquilla 2026. La entidad señaló a este medio que las obtenidas durante esa celebración, que se comparan con las que ya dejó este evento deportivo, son: “Más de 820.000 visitantes nacionales e internacionales, una ocupación hotelera superior al 90%, más de 6 millones de espectadores y un impacto económico superior a los $840.000 millones”.

La conectividad, una pieza de la estrategia

La llegada de visitantes para la final continental dependerá, entre otros factores, de la capacidad de conexión de Barranquilla con otras ciudades de Colombia y del exterior. El aeropuerto Ernesto Cortissoz opera 189 frecuencias semanales hacia las principales ciudades del país y cuenta con vuelos directos a Madrid, Panamá, Miami y Aruba.

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La terminal moviliza cerca de 3,7 millones de pasajeros al año, conecta más de 10 destinos nacionales y siete internacionales, y opera con 10 aerolíneas. Además, es el cuarto aeropuerto de Colombia por volumen de carga, de acuerdo con los datos suministrados por la entidad.

El anuncio del Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, sobre los cuatro vuelos que tendrá la ciudad provenientes de Buenos Aires y el posterior regreso - crédito Alcaldía de Barranquilla

La Oficina de Turismo de Barranquilla explicó a Infobae Colombia que la conexión aérea busca abrir posibilidades para atraer turismo europeo hacia el Caribe colombiano y fortalecer los vínculos comerciales y turísticos con ese continente.

El Carnaval como referencia para la final

El impacto del Carnaval de Barranquilla 2026 se convirtió en el principal punto de comparación para entender la expectativa económica alrededor de la final. La celebración superó el 90% de ocupación hotelera, convocó a más de 6 millones de espectadores y desarrolló una agenda de más de 500 eventos en distintos sectores de la ciudad.

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La fiesta también generó alrededor de 195.000 empleos directos e indirectos. La Oficina de Turismo de Barranquilla dijo a Infobae Colombia que estas cifras reflejan cómo los eventos de proyección nacional e internacional activan cadenas económicas que incluyen alojamiento, restaurantes, transporte, comercio, entretenimiento e industrias culturales.

La artista colombiana sigue dejando en alto el nombre del país y bailó con sus coterráneos en el Macondo Park - crédito (alejandrocharch / Instagram)

Aunque el Carnaval y una final de fútbol tienen duraciones y características diferentes, la ciudad considera que la celebración cultural demuestra su capacidad para recibir grandes flujos de visitantes.

La final de la Copa Sudamericana 2026 buscará replicar parte de ese movimiento: atraer viajeros, incentivar el gasto en la ciudad y ampliar las oportunidades para empresarios, comerciantes y prestadores de servicios locales.

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El estadio y la experiencia de los visitantes

La ciudad también avanza en intervenciones para recibir a quienes viajen por la final de la Copa Sudamericana. La Alcaldía de Barranquilla asumió la operación en tierra del aeropuerto y trabaja en mejoras para pasajeros y trabajadores, además de adecuaciones en áreas estratégicas como las salas internacionales.

La Oficina de Turismo afirmó a Infobae Colombia que la intención es que el viaje de los asistentes no se reduzca al partido. “El propósito es que la final continental también contribuya a esa dinámica y que quienes lleguen a la ciudad encuentren razones para conocerla, recorrerla y disfrutar de su oferta turística, cultural y gastronómica”, sostuvo la entidad.

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El estadio Metropolitano Roberto Meléndez afronta la recta final de una profunda remodelación que ampliará su capacidad de 43.000 a 65.000 espectadores, antes albergar el próximo 21 de noviembre la final de la Copa Sudamericana - crédito Alcaldía de Barranquilla

¿Cómo se preparó Barranquilla para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026?

Para recibir la final de la Copa Sudamericana 2026, Barranquilla amplió sus escenarios de encuentro y recreación, al tiempo que recuperó su relación con el río Magdalena y el mar Caribe.

Según la Oficina de Turismo de la Alcaldía de Barranquilla, el Gran Malecón, que cumplió nueve años, es el principal referente de esa transformación. Con sus 5,5 kilómetros a orillas del río Magdalena, se convirtió en uno de los espacios públicos más visitados de Colombia y en un punto de encuentro para el arte, la cultura, el deporte, la naturaleza y los grandes eventos.

El lugar cuenta con más de 20 atractivos complementarios: zonas gastronómicas, las estatuas de Shakira y Sofía Vergara, esculturas, parques infantiles y para mascotas, escenarios deportivos, parques biosaludables, ciclovía, el Riobús Karakalí y atracciones mecánicas.

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Allí también se encuentra La Luna del Río, una de las postales más representativas de Barranquilla. Desde su apertura, el Gran Malecón ha acogido más de 2.000 eventos y actividades culturales gratuitas.

El recorrido por el Museo a Cielo Abierto de Barrio Abajo en Barranquilla, que recomendó la alcaldía visitar como motivo de la Copa Sudamericana 2026 - crédito Oficina de Turismo de Barranquilla

La oferta de naturaleza tiene otro de sus puntos centrales en el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín, que en tres años superó el millón de visitantes. Sus más de 6,6 kilómetros de senderos entre el Manglar y el Estuario permiten practicar aviturismo, senderismo y deportes náuticos sin motor en uno de los manglares urbanos más importantes del país.

El ecoparque también ha abierto oportunidades para las comunidades vecinas y ha contribuido a posicionar a Barranquilla como destino emergente para la observación de aves. Según esa entidad distrital, en la información compartida a Infobae Colombia, en el lugar se registraron 171 especies, de las cuales 57 son migratorias.

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A este circuito se suma la playa urbana de Puerto Mocho, que amplía la oferta turística con una experiencia de mar y gastronomía dentro de la ciudad. Su recuperación ambiental y puesta en valor permiten que residentes y visitantes disfruten del Caribe y de un entorno natural que volvió a ocupar un lugar central en la vida barranquillera.