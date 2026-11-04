Colombia

Jhon Alex Castaño anunció su regreso a Bogotá para celebrar “El Cumpleaños del Rey del Chupe”: lo que se sabe del concierto

El risaraldense dio a conocer la noticia con un video para rendir tributo a sus origenes campesinos y anticipó una nueva fiesta con sus seguidores

El cantante de música popular anunció que celebrará su cumpleaños en la capital colombiana con un video que rindió tributo a sus raíces - crédito @jhonalexcastano/Instagram
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Jhon Alex Castaño, conocido en la música popular colombiana como el “Rey del Chupe”, anunció este martes 4 de noviembre de 2026 que celebrará su cumpleaños con un concierto en El Corazón de Bogotá-Arena —antes denominado Movistar Arena— de Bogotá el próximo 10 de abril de 2027.

El evento, bautizado “El Cumpleaños del Rey del Chupe”, marcará el regreso del artista a ese escenario tras su primera presentación allí.

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Jhon Alex Castaño celebrará su cumpleaños en El Corazón de Bogotá - Arena (antes Movistar Arena) el 10 de abril de 2027 - crédito @jhonalexcastaño/Instagram
Jhon Alex Castaño celebrará su cumpleaños en El Corazón de Bogotá - Arena (antes Movistar Arena) el 10 de abril de 2027 - crédito @jhonalexcastaño/Instagram

La producción del show quedó a cargo de Breakfast Live, que anticipó una propuesta escénica que busca reunir a seguidores del artista en torno a canciones de despecho en un formato de celebración colectiva. Según la descripción del evento, la noche incluirá un repertorio pensado para compartir “amores, desamores, tragos y momentos inolvidables”.

La boletería para el concierto estará disponible a través de la plataforma Tuboleta, con fechas y precios todavía pendientes por anunciarse, según pudo confirmar Infobae Colombia.

El video promocional del espectáculo repasó los orígenes campesinos del cantante y sus inicios en la trova - crédito @jhonalexcastaño/Instagram
El video promocional del espectáculo repasó los orígenes campesinos del cantante y sus inicios en la trova - crédito @jhonalexcastaño/Instagram

El anuncio vino acompañado de un trailer que rememoró los orígenes campesinos de Castaño y sus inicios como trovador, con recorridos en los que cantaba acompañado de su guitarra.

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El cantante es reconocido por temas como Déjala que se vaya, Dos razones, De bar en bar, Amigos con derechos y El Rey del Chupe, que terminaron por posicionarlo como una de las figuras de la música popular en Colombia.

Jhon Alex Castaño recordó los nervios que sintió en su primera arena en Bogotá

El show del 10 de abril de 2027 será la segunda presentación del artista en el recinto, después de su primer encuentro con el público bogotano el pasado 12 de septiembre, cuando debutó en ese recinto ante 14.000 personas para celebrar sus 20 años de carrera con el espectáculo El Rey del Chupe.

“Yo salí caminando así como si me fuera a rodar. Pasmado”, admitió el cantante risaraldense en declaraciones a Olímpica Estéreo. Castaño contó que arrancó el show con Déjala que se vaya, uno de sus temas más queridos por el público, pero que la magnitud del momento lo dejó inmóvil: “Yo me veía tieso, parce. Ni bailé siquiera, yo me quedé quieto cantando”.

El artista reconoció que se sintió nervioso en septiembre pasado, cuando hizo su primera presentación en el emblemático escenario capitalino - crédito @olimpicabogota/Instagram

El artista reveló que el miedo escénico lo acompaña antes de cada presentación, independientemente de si el aforo es de miles o de apenas diez personas. “Yo tengo esas manos juagadas en sudor, sea donde sea”, aseguró. Sin embargo, aclaró que los escenarios pequeños le generan más angustia que los grandes: “En el grande tiene que haber siquiera uno que lo quiera a uno. Cuando es un público chiquitico, uno dice: ‘Dios mío, ¿qué va a pasar acá?’”.

Fue su mánager quien lo animó a salir al escenario en los instantes previos a la función en el recinto capitalino. “Me dijo: ‘Hágale, hágale, papi, que ya están en los suyos. Deja el miedo, bebé’”, relató Castaño.

El evento 'La Fonda del Rey del Chupe' promete un recorrido por los éxitos y vivencias de Jhon Alex Castaño en el género popular y del despecho - crédito @jhonalexcastano/Instagram
El intérprete aseguró que las funciones frente a pocas personas le provocan más tensión que los conciertos masivos - crédito @jhonalexcastano/Instagram

Castaño admitió que uno de los retos logísticos de la noche fue sostener un espectáculo de aproximadamente tres horas con canciones que, en promedio, duran tres minutos. El artista afirmó tener grabadas alrededor de 150 canciones, de las cuales unas 55 o 60 son coreadas con fervor por su público. “Mis canciones son cortas. Yo desde un principio dije: ‘Va a haber canciones corticas y que la gente la aprenda, no que aburra a nadie’”, explicó. La única excepción a esa norma, según él mismo, es uno de sus mayores éxitos, Amigos con derechos.

El repertorio de la noche incluyó temas como Por culpa del licor, Sin sentimientos, Mamá perdón, Dos razones, Amanecí contento y De bar en bar, entre otros. El cantante también presentó en vivo la colaboración con Pipe Bueno titulada Tienes que sufrir.

El concierto del 12 de septiembre fue la primera vez que Castaño se presentó en la arena —entonces denominada Movistar Arena— con capacidad para 14.000 espectadores. En la entrevista el artista confirmó la nueva fecha en ese escenario: “Desde ya empiezan los nervios otra vez”, señaló.

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