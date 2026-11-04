Procuraduría requirió al Ministerio del Trabajo por denuncia de Acolfutpro por violar derecho de negociación colectiva

La Acolfutpro y el Ministerio del Trabajo tienen una nueva pelea y la Procuraduría se metió en la conversación - crédito Colprensa

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La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) ha implementado distintas acciones para atender las inquietudes de los jugadores inscritos. En los últimos años, se conocieron casos de malas condiciones laborales en sus clubes, especialmente en la rama femenina, además de las afectaciones derivadas del formato de competencia.

La Acolfutpro busca que el Ministerio del Trabajo garantice su derecho a la negociación colectiva, tras años de conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor para mejorar las condiciones de los deportistas profesionales.

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El gremio de jugadores también dialogó con el Ministerio del Deporte sobre una serie de puntos para hacer seguimiento a problemas del fútbol colombiano, entre ellos la violencia en los estadios y la situación de los clubes que adeudan más de un mes de salario.

“Nuestro compromiso inquebrantable de acudir a todas las instancias”

A través de su cuenta en la red social X, la Acolfutpro informó la decisión de la Procuraduría General de la Nación por la batalla entre el gremio y la cartera, a la que acusa de no permitirle el derecho a la negociación colectiva con la Federación Colombiana y la Dimayor para discutir condiciones de jugadores.

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“La Procuraduría General de la Nación dio trámite a la petición presentada por ACOLFUTPRO y remitió formalmente el requerimiento al Ministerio del Trabajo por las continuas omisiones y la negligencia que han permitido la vulneración del derecho a la negociación colectiva”, mencionó el gremio.

Este fue el anuncio sobre el llamado de la Procuraduría al Ministerio del Trabajo por las negociaciones colectivas de la Acolfutpro con sus jugadores - crédito Acolfutpro

La asociación añadió que “desde nuestra organización sindical reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de acudir a todas las instancias administrativas, judiciales y autoridades competentes para defender con firmeza las garantías, la dignidad y los derechos fundamentales de los futbolistas profesionales”.

Previo a eso, la Acolfutpro llamó a la Organización Internacional de Trabajo para abrir una queja contra el Ministerio del Deporte “por no garantizar el derecho de negociación colectiva de nuestra organización sindical” con la FCF y la Dimayor, cuyos acercamientos iniciaron desde el gobierno de Gustavo Petro.

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La asociación también le pidió al Consejo de Estado “su reconocimiento como coadyuvante de la parte demandada (Nación - Ministerio del Trabajo) y ha interpuesto un recurso de súplica contra el auto del 1 de octubre de 2026, cuya acción busca revocar la suspensión provisional de los efectos del decreto 234 del 6 de marzo de 2026, el cual regula la negociación colectiva por rama de actividad económica, sectorial y por industria, para que se garanticen los derechos de los trabajadores y la eficacia de los convenios internacionales de la OIT”.

La agremiación de futbolistas interpuso un recurso de súplica ante el Consejo de Estado para revocar la suspensión provisional de la norma - crédito Acolfutpro/X

La reunión con el Ministerio del Deporte

La Acolfutpro y el Ministerio del Deporte acordaron avanzar en una agenda de trabajo sobre los derechos laborales y el bienestar de los futbolistas profesionales de Colombia, tanto en las competencias masculinas como femeninas.

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La reunión se realizó este miércoles 4 de noviembre entre representantes del sindicato y Carolina Rojas Pabón, directora de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte. Según informó el gremio en un comunicado, el encuentro apuntó a coordinar acciones con las autoridades del nuevo gobierno.

Entre los asuntos planteados figura el control del pago de salarios y demás obligaciones laborales de los clubes. La entidad señaló que solicitó un seguimiento especial a las situaciones de Deportivo Pereira y Deportivo Pasto.

La Acolfutpro dio a conocer los puntos que discutió con el Ministerio del Trabajo para mejorar las condiciones del fútbol colombiano - crédito Acolfutpro

Otro de los puntos abordados fue la revisión de los reglamentos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor). Acolfutpro pidió que las normas se ajusten a la legislación vigente y a las garantías de los jugadores, expresó su rechazo a la regla prevista para la Liga Femenina, que permitiría a los clubes contar con solo 15 futbolistas bajo contrato.

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La agenda incluyó el Decreto 1622 de 2022, que establece disposiciones para controlar el acceso de público a los estadios y prevenir hechos de violencia. El gremio planteó la necesidad de aplicar y supervisar esa normativa para asegurar condiciones de seguridad durante los partidos profesionales.

Acolfutpro también propuso definir mecanismos que garanticen la presencia permanente de médicos deportólogos en los planteles masculinos y femeninos del fútbol profesional colombiano.