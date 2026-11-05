Ministro denunció que Gustavo Petro sufriría de una “adicción” que tiene al borde del colapso la economía colombiana: “Tenemos que actuar ya”

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, señaló que "la adicción de Gustavo Petro a la deuda tiene al borde del colapso nuestra economía. Nos volvieron adictos al gasto". Insistió en que "tenemos que actuar ya" - @miguel_gomez_m/X

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El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, acusó al expresidente Gustavo Petro de haber dejado una “bomba de tiempo” en la economía colombiana al llevar el gasto público al 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, defendió la ley de rescate fiscal o reforma tributaria, con la que se buscaría recaudar $44 billones para corregir ese desequilibrio.

“Gustavo Petro le puso una bomba de tiempo a la economía colombiana. Durante su gobierno tuvimos la mayor participación del gasto público en la historia, con un 35% del PIB. Por eso el derroche del Ministerio de Igualdad, por eso los miles de contratistas innecesarios, por eso el robo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo”, afirmó el funcionario en un video publicado en redes sociales.

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Gómez Martínez vinculó ese diagnóstico con lo que describió como una dependencia estructural del gasto estatal. “La adicción de Gustavo Petro a la deuda tiene al borde del colapso nuestra economía. Nos volvieron adictos al gasto. Tenemos que actuar ya. La ley rescate es la opción para rehabilitar las finanzas de la patria”, apuntó en la grabación.

El informe señala que la consolidación fiscal sólo sería posible con un cambio de política tras las elecciones de 2026 - crédito Colprensa

Críticas al gasto y la deuda

El cuestionamiento alcanzó al Ministerio de Igualdad, al que atribuyó “derroche”, a miles de personas contratadas que, según él, no eran necesarias, y a irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, aunque sus publicaciones no detallaron los hechos concretos a los que se refería.

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“Nuestra economía depende del gasto público. Nos volvimos adictos al gasto público”, expresó.

La propuesta que defendió fue presentada por el gobierno de Abelardo De La Espriella como un mecanismo para contener la deuda, reducir las obligaciones estatales y modificar el uso de los recursos públicos.

Qué dice Petro sobre la deuda y los impuestos

Gustavo Petro se ha defendido en varias oportunidades sobre el endeudamiento en el que está Colombia. El 2 de noviembre de 2026 respondió en X que durante su gobierno la deuda real creció apenas 1,3 puntos del PIB, frente a 11,3 puntos durante la presidencia de Iván Duque.

“Yo no endeudé a Colombia, mientras en el gobierno Duque la deuda real creció 11,3 puntos del PIB, en mi gobierno la deuda solo creció 1,3% del PIB, diez veces menos, y solo porque aumentó el Banco de la República la tasa de interés”, escribió en la red social.

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El expresidente Iván Duque fue señalado por Petro como uno de los responsables del incremento de la deuda pública en relación con el PIB (@petrogustavo/X)

El expresidente atribuyó el incremento al costo financiero y no a nuevos saldos de deuda. “No aumentamos saldos de deuda, solo creció la tasa de interés que mitigamos porque pagamos grandes saldos de deuda externa, como la del FMI, y disminuía el pago de la deuda ante el crecimiento del interés de la deuda interna impulsada por el Banco de la República con una errada visión sobre las verdaderas causas de la inflación en Colombia”, afirmó.

Además, dirigió sus críticas al vicepresidente José Manuel Restrepo y a Duque. “Así que el vicepresidente debe reconocer, si es economista honesto intelectualmente, que quien causó el déficit fue él mismo y el presidente Duque y por eso hubo un estallido social”, señaló. Remató con una advertencia política: “La clase media de Colombia va a un fracaso económico por el voto que depositó por el fascismo”.

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Advirtió que los $35 billones anuales de nuevos impuestos recaerían en buena medida sobre la clase media. Según su planteamiento, el alza de los precios de los alimentos erosionaría el poder adquisitivo, reduciría el mercado interno y afectaría los ingresos de ese sector.

Cifras de la Ley de Rescate Fiscal

El proyecto de ley de rescate fiscal fue radicado ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el 29 de octubre de 2026. La iniciativa plantea una reducción del gasto público equivalente al 2,2% y cambios tributarios para elevar los ingresos del Estado, con medidas previstas principalmente para 2027 y 2028.

José Manuel Restrepo sostuvo al presentar el articulado que la propuesta busca evitar una crisis económica, una recesión y la pérdida de 360.000 empleos. Dentro de los ajustes, el texto propone:

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Que los gastos de personal del Presupuesto General de la Nación bajen 20% en términos nominales para 2028.

Que los contratos de prestación de servicios reduzcan sus costos 50% en 2027 frente a 2026.

Facultades extraordinarias para el presidente durante seis meses, con el fin de reestructurar, fusionar o suprimir ministerios, superintendencias y agencias.

En materia de impuestos, precisa que:

Impuesto sobre la renta empresarial: la tarifa general pasaría del 35% al 33% en 2027 y al 31% desde 2028.

Personas naturales: el proyecto reduciría de 1.090 a 720 UVT el umbral de referencia para la tarifa marginal de cero e incorporaría una tasa del 9% para ese tramo.

Exención general sobre ingresos laborales: bajaría del 25%, con un límite anual que pasaría de 790 a 630 UVT, y desaparecería la deducción de 72 UVT por dependientes.

IVA: sería general en 19%, pero eliminaría desde 2028 las tarifas reducidas de 5%, con lo que café, azúcar, aceites, pastas, chocolate y medicina prepagada pasarían a la tarifa general, junto con cambios para vehículos eléctricos e híbridos, bicicletas, servicios digitales y otros bienes y actividades de consumo.